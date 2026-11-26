A webcam tem 69 mil buscas mensais no Google e segue essencial para quem trabalha remotamente, estuda online ou faz transmissões ao vivo. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Logitech.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de webcam o ChatGPT recomenda?

A Logitech aparece em 82% das respostas, com liderança isolada, e tem posição média de 1,55: na maioria das vezes, é a primeira citada. Intelbras (72,2%), EMEET (58%), Redragon (53%) e Razer (52,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença.

O argumento mais repetido é o "melhor equilíbrio geral" da Logitech, presente em 14,2% das respostas. A IA também a descreve como "minha principal indicação" e destaca a variedade de modelos e faixas de preço. A Intelbras é a "melhor opção econômica" e "alternativa econômica".

O Mercado Livre é a fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria, com 60,8% de participação, e aparece em 51,7% das respostas. Amazon (34,5%), o comparador Zoom (32%) e KaBuM! (27%) também estão no ranking.

Como escolher uma webcam?

Resolução: Full HD (1080p) é o padrão para reuniões; 4K faz sentido para criadores de conteúdo ou quem recorta a imagem;

Full HD (1080p) é o padrão para reuniões; 4K faz sentido para criadores de conteúdo ou quem recorta a imagem; Taxa de quadros: 30 fps basta para videochamadas; 60 fps deixa movimentos mais fluidos em lives;

30 fps basta para videochamadas; 60 fps deixa movimentos mais fluidos em lives; Desempenho com pouca luz: sensores maiores e correção automática de luz fazem mais diferença que a resolução. Se possível, invista também em uma luz de preenchimento;

sensores maiores e correção automática de luz fazem mais diferença que a resolução. Se possível, invista também em uma luz de preenchimento; Microfone embutido: quebra-galho. Para áudio melhor, combine com um microfone USB;

quebra-galho. Para áudio melhor, combine com um microfone USB; Recursos extras: foco automático, enquadramento por IA, tampa de privacidade e fixação para monitor ou tripé.

Lembre que muitos notebooks já vêm com câmeras de 1080p. Se a sua é de 720p ou fica no teclado, uma webcam externa costuma ser um upgrade barato e visível.

Para quem usa a IA para montar o setup, a EXAME mostrou como o ChatGPT virou consultor de compras na Black Friday. O KaBuM! divulgou o cupom PERI10OFF, com 10% de desconto em periféricos, segundo o site Seletronic. Antes de pagar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual a melhor webcam na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Logitech lidera as indicações do ChatGPT, com 82%.

Qual webcam barata o ChatGPT indica? A Intelbras é citada como a melhor opção econômica.