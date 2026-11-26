Facas: um bom kit de lâminas é essencial para cortas as carnes sem comprometer o sabor. (Tramontina/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h09.
"Faca" é um termo amplo, com mais de 71 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre facas e utensílios de preparo na Black Friday 2026, a resposta tem uma líder isolada: a Tramontina.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Tramontina aparece em 92% das respostas, com liderança isolada. A Brinox vem em segundo, com 83,2%, seguida pela cutelaria Mundial (78,2%). As premium Victorinox (66,5%) e Zwilling (65,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. OXO, Wüsthof e KitchenAid também aparecem no top 10, assim como o tipo de faca japonesa santoku, citado como categoria.
O argumento mais associado à Tramontina são os "descontos anunciados de até 70% em produtos selecionados", além do parcelamento em até 10 vezes sem juros. O site da marca é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 87,5% de participação.
A Tramontina é uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT, com lideranças em churrasqueiras, lixeiras, cadeiras e utensílios.
Um bom kit básico tem três peças:
A santoku, de origem japonesa, é uma alternativa à faca do chef, com lâmina mais larga e reta, boa para fatiar.
Facas de linhas profissionais custam mais, mas duram décadas. A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de aproveitar o "até 70% off", compare com o histórico de preços.
Qual a melhor marca de faca na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Tramontina lidera as indicações do ChatGPT, com 92%.
Victorinox ou Tramontina? A Tramontina tem melhor custo-benefício; a Victorinox é citada entre as opções premium.