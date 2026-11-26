A cama box tem quase 70 mil buscas mensais no Google e costuma ser comprada junto com o colchão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada na categoria: a Ortobom.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cama box o ChatGPT recomenda?

A Ortobom aparece em 77,8% das respostas, com liderança isolada, e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,01). A Castor vem em segundo, com 55,8%, seguida pela rede de lojas Gazin (52,2%). Mobly (38,2%), Emma (36,2%), Herval (32%), Cama inBox (25,2%), Lojas Colombo, Tok&Stok e Kappesberg completam o top 10.

O site da Ortobom está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT, o que ajuda a sustentar a liderança. A fonte mais citada é o site da MadeiraMadeira, com 75,8% de participação.

Quais condições o ChatGPT cita para cama box?

As condições de pagamento pesam tanto quanto o produto nessa categoria:

Ortobom: parcelamento anunciado em até 21 vezes (o argumento mais repetido, em 20% das respostas) e descontos de até 60%;

parcelamento anunciado em até 21 vezes (o argumento mais repetido, em 20% das respostas) e descontos de até 60%; Cama inBox: 6% de desconto adicional no Pix e até 12 vezes sem juros;

6% de desconto adicional no Pix e até 12 vezes sem juros; Mega Colchões: 10% de desconto no Pix.

Box baú, box simples ou cama com cabeceira?

Box simples: a base mais barata, com altura padrão. Indicada para quem não precisa de espaço extra;

a base mais barata, com altura padrão. Indicada para quem não precisa de espaço extra; Box baú: tem compartimento interno para guardar roupas de cama e malas. Ótimo para apartamentos pequenos, mas é mais pesado;

tem compartimento interno para guardar roupas de cama e malas. Ótimo para apartamentos pequenos, mas é mais pesado; Box conjugado: vem com o colchão e costuma sair mais barato do que comprar separado;

vem com o colchão e costuma sair mais barato do que comprar separado; Medidas: solteiro (88 x 188 cm), casal (138 x 188 cm), queen (158 x 198 cm) e king (193 x 203 cm). Confira se o colchão que você já tem é do mesmo padrão.

Verifique também o material da estrutura (madeira de reflorestamento é mais resistente), o revestimento (tecidos sintéticos ou corino) e se a montagem e o frete estão incluídos.

Para quem vai trocar também o colchão, vale comparar as indicações do ChatGPT para colchões, em que Ortobom e Castor também aparecem. Como cama box é volumosa, confira as regras de troca e devolução antes de comprar. E, para não pagar a mais, veja como identificar preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de cama box na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Ortobom lidera as indicações do ChatGPT, com 77,8%.

Box baú vale a pena? Sim, para quem precisa de espaço de armazenamento no quarto.