(Ecoflex/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h13.
A cama box tem quase 70 mil buscas mensais no Google e costuma ser comprada junto com o colchão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada na categoria: a Ortobom.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Ortobom aparece em 77,8% das respostas, com liderança isolada, e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,01). A Castor vem em segundo, com 55,8%, seguida pela rede de lojas Gazin (52,2%). Mobly (38,2%), Emma (36,2%), Herval (32%), Cama inBox (25,2%), Lojas Colombo, Tok&Stok e Kappesberg completam o top 10.
O site da Ortobom está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT, o que ajuda a sustentar a liderança. A fonte mais citada é o site da MadeiraMadeira, com 75,8% de participação.
As condições de pagamento pesam tanto quanto o produto nessa categoria:
Verifique também o material da estrutura (madeira de reflorestamento é mais resistente), o revestimento (tecidos sintéticos ou corino) e se a montagem e o frete estão incluídos.
Para quem vai trocar também o colchão, vale comparar as indicações do ChatGPT para colchões, em que Ortobom e Castor também aparecem. Como cama box é volumosa, confira as regras de troca e devolução antes de comprar. E, para não pagar a mais, veja como identificar preço maquiado.
Qual a melhor marca de cama box na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Ortobom lidera as indicações do ChatGPT, com 77,8%.
Box baú vale a pena? Sim, para quem precisa de espaço de armazenamento no quarto.