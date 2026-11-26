A máquina de lavar tem mais de 70 mil buscas mensais no Google só nessa grafia, volume que cresce bastante somando variações como "máquina de lavar roupa". Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre quatro marcas.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de máquina de lavar o ChatGPT recomenda?

Brastemp e Electrolux aparecem, cada uma, em 83,8% das respostas. LG (81,5%) e Samsung (81,2%) estão em empate técnico com elas. A Electrolux é citada primeiro com mais frequência (posição média de 2,25). Consul (71%), Midea (66,5%) e Panasonic (66,5%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença.

Nessa categoria, o argumento dominante é a oferta. A Brastemp é associada ao parcelamento em até 12 vezes sem juros e às ofertas antecipadas de novembro. A Electrolux, à campanha com mais de 100 produtos e descontos de até 60%, que a IA chama de "Black Friday dos 100 anos". LG e Samsung aparecem mais ligadas a modelos lava e seca.

O Inmetro está em 26,5% das respostas, e a IA chega a citar que o instituto publicou orientações específicas para a Black Friday 2026.

Quanto custa uma máquina de lavar na Black Friday 2026?

Na loja oficial da Electrolux, a lavadora LED09, de 9 kg, aparecia entre R$ 1.749 e R$ 1.849. Na Casas Bahia, uma lavadora Brastemp de 14 kg saiu de R$ 2.446,80 para R$ 1.798 no Pix, desconto de 18%.

O que avaliar antes de comprar uma máquina de lavar?

Capacidade: de 9 a 12 kg atende famílias de três a cinco pessoas; quem lava edredons em casa deve olhar modelos de 13 kg ou mais;

de 9 a 12 kg atende famílias de três a cinco pessoas; quem lava edredons em casa deve olhar modelos de 13 kg ou mais; Abertura superior ou frontal: a frontal gasta menos água e centrifuga melhor; a superior é mais barata e não exige agachar;

a frontal gasta menos água e centrifuga melhor; a superior é mais barata e não exige agachar; Motor inverter: mais silencioso e econômico;

mais silencioso e econômico; Programas: ciclo rápido, molho, tira-manchas e cesto inox fazem diferença no dia a dia;

ciclo rápido, molho, tira-manchas e cesto inox fazem diferença no dia a dia; Consumo de água e energia: confira a etiqueta do Inmetro.

Se a ideia é economizar espaço, compare com as lava e seca, categoria em que LG e Samsung lideram as indicações da IA. A Whirlpool, dona de Brastemp e Consul, vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina.

Perguntas frequentes

Qual a melhor máquina de lavar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Brastemp, Electrolux, LG e Samsung estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Máquina de lavar de 9 kg por R$ 1.749 é bom preço? Sim, para marcas conhecidas como a Electrolux.