FAW e Huawei firmam acordo de cooperação em logística inteligente e transformação digital

A FAW Logistics e a Huawei Technologies assinaram nesta quarta-feira, 4 de dezembro, um acordo de cooperação nas áreas de logística inteligente, transformação digital e formação de talentos.

Objetivos da parceria

De acordo com a IT Home, as duas partes irão cooperar no campo da governança de dados, criando novas soluções para a governança de dados na indústria de logística e buscando melhores práticas para a aplicação de dados.

Inovações em inteligência artificial

Em termos de inteligência artificial, as empresas irão explorar a otimização do caminho de transporte de logística e a coordenação multidispositivo de AGVs (veículos guiados automaticamente), com o objetivo de criar um modelo industrial inovador e melhorar o nível operacional inteligente da FAW Logistics.

Integração de serviços e tecnologia

No campo da logística inteligente, as duas partes irão combinar as especialidades de serviços de logística da cadeia de suprimentos da FAW Logistics com a força tecnológica da Huawei. O objetivo é estabelecer um mecanismo de comunicação e integração, promovendo o desenvolvimento saudável da cooperação e ampliando a eficiência do sistema logístico.

Além disso, as empresas planejam a construção de um sistema de formação de talentos para atender à demanda urgente da indústria de fabricação inteligente por talentos digitalizados.