Série Huawei Mate 70 lançada na China com vendas esgotadas em poucas horas

A primeira série de telefones móveis nativos com o sistema operacional HarmonyOS da Huawei, a série Mate 70, foi oficialmente lançada nesta quarta-feira, 4 de dezembro, na China.

Recorde de Reservas

Desde o início oficial das reservas em 18 de novembro, as reservas do dispositivo ultrapassaram a marca de um milhão de unidades em apenas uma hora. Antes do início das vendas, o número de reservas da série Huawei Mate 70 na Huawei Mall já ultrapassava a marca de 3,5 milhões.

Modelos e Preços

O preço inicial da série Mate 70 é de RMB 5.499, e a linha é composta por quatro modelos: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS. Atualmente, as reservas do Huawei Mate 70 Pro superam as dos outros três modelos da série, e as reservas offline já estão esgotadas.

Desempenho da Huawei Mate 60

De acordo com informações da cadeia de abastecimento, o produto anterior da série Mate, a série Huawei Mate 60, teve um desempenho impressionante. Desde o início das vendas no início de setembro de 2023 até meados de novembro deste ano, o volume total de vendas já ultrapassou 14 milhões de unidades, superando as expectativas da cadeia de suprimentos.

HarmonyOS: O Diferencial da Huawei

A introdução do sistema operacional HarmonyOS nativo é uma das maiores mudanças desde o lançamento da plataforma. A Huawei segue sua estratégia de tornar o HarmonyOS um sistema independente, completamente desvinculado dos sistemas Android e iOS.