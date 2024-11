Huawei mira 100 mil aplicativos para sistema operacional Harmony em 2024

A Huawei anunciou no sábado, 23, que pretende alcançar 100 mil aplicativos disponíveis para o sistema operacional Harmony nos próximos meses.

A meta marca um passo crucial para a empresa, que busca construir um ecossistema robusto após as sanções dos Estados Unidos impedirem o acesso ao Android, sistema da Google, pela China há cerca de cinco anos.

Atualmente, o Harmony conta com 15 mil aplicativos que atendem às necessidades básicas dos consumidores. No entanto, Xu Zhijun, presidente da Huawei, destacou durante uma conferência que o sistema precisa de "mais apps personalizados e de nicho".

Uma resposta às restrições

A criação do Harmony foi anunciada em agosto de 2019, três meses após Washington incluir a Huawei na lista negra comercial sob alegações de riscos à segurança. Desde então, a empresa chinesa tem investido significativamente no desenvolvimento do sistema como uma alternativa ao Android.

Xu reconheceu que as sanções dos EUA aceleraram a necessidade de a Huawei buscar autossuficiência. Contudo, alertou que "nenhum sistema operacional, por mais avançado que seja, tem valor sem usuários". O executivo também apelou para que consumidores e desenvolvedores ajudem na maturação do ecossistema.

Harmonia entre desafio e ambição

A aposta em um ecossistema próprio é um movimento estratégico da Huawei para mitigar os impactos das tensões entre EUA e China no setor tecnológico. A empresa, que já atua em áreas como smartphones e laptops, agora aposta na frase de Xu para guiar sua estratégia: "Sem caminho de volta, chega-se à vitória".