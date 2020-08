Facebook testa nova ferramenta para tentar desbancar o TikTok

No último ano, o Facebook tentou rivalizar com o TikTok criando sua própria ferramenta de vídeos rápidos, chamada Lasso. O aplicativo, porém, teve menos de 500 mil downloads – o que fez com que a empresa de Zuckerberg desistisse do projeto. Mas, de acordo com o TechCrunch, a gigante das redes sociais está tentando se inserir no mercado de vídeos curtos novamente. E os primeiros testes estão sendo feitos na Índia, um dos maiores mercados digitais do planeta.

A opção “Short Videos”, demonstrada no tweet abaixo, veio após o sucesso do Reels no Instagram. O recurso é similar ao TikTok, e permite que os usuários criem vídeos rápidos em seus perfis –ao lado da opção IGTV.

INTERESTING!

Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app This appears to be in addition to Instagram Reels h/t @roneetm pic.twitter.com/0XHiSowCwW — Matt Navarra (@MattNavarra) August 13, 2020

Para criar um vídeo rápido no Facebook, basta clicar na opção “Criar” e o aplicativo utilizará a câmera do Facebook para gravar o vídeo. “Estamos sempre testando novas ferramentas criativas para que possamos aprender como as pessoas querem se expressar. Vídeos curtos são extremamente populares e estamos procurando novas maneiras de fornecer essa experiência para que as pessoas se conectem, criem e compartilhem no Facebook”, disse um porta-voz da empresa para o TechCrunch.

Caso o novo recurso saia do modo de testes, ele poderá ser uma futura alternativa para o TikTok – que corre o risco de ser banido dos Estados Unidos. Além do “Short Videos”, a Índia também recebeu o Reels antes dos demais mercados. Segundo o TechCrunch, o engajamento diário do Facebook na Índia após o TikTok ter sido banido aumentou 25%, e cresce diariamente.

A escolha da Índia para os testes de novas ferramentas também é uma forma de se destacar no mercado, visto que a ByteDance, empresa responsável pelo TikTok, ainda está procurando formas de manter o aplicativo no país.

Fenômeno social da internet, o TikTok já tem mais de 1 bilhão de usuários em todo o planeta. O crescimento da rede social de vídeos curtos assusta o Facebook que, no Instagram, também tem mais de 1 bilhão de usuários registrados.