Fabricante da máquina mais complexa do mundo tem encomendas até 2030 e balanço recorde

RESUMO ＋ A ASML divulgou resultados do terceiro trimestre acima das expectativas e elevou a projeção de vendas líquidas para 2026, para uma faixa de 44 bilhões a 45 bilhões de euros. A fabricante holandesa afirmou que alguns clientes já demonstram interesse em encomendar máquinas para 2029 e 2030, impulsionados pelos investimentos em inteligência artificial. A empresa também avalia ampliar sua capacidade de produção para atender à demanda futura. As ações subiram cerca de 2% no início do pregão europeu e acumulavam alta de 56% no ano.

A ASML, fabricante holandesa de equipamentos usados na produção dos semicondutores mais avançados do mundo, divulgou nesta quarta-feira, 14. resultados do terceiro trimestre acima das expectativas do mercado e afirmou que alguns clientes já demonstram interesse em encomendar suas máquinas para 2029 e 2030. A procura antecipada reflete a expectativa de continuidade dos investimentos em inteligência artificial e amplia a pressão sobre a capacidade de produção da companhia.

A empresa é a única fabricante mundial de máquinas de litografia por ultravioleta extrema (extreme ultraviolet, ou EUV), tecnologia essencial para produzir os chips mais sofisticados do mercado. Os equipamentos permitem gravar circuitos microscópicos em pastilhas de silício e são utilizados por fabricantes como a TSMC, responsável pela produção de semicondutores projetados por empresas de tecnologia de diferentes partes do mundo.

Os resultados da ASML são acompanhados de perto por investidores porque ajudam a dimensionar a demanda por equipamentos necessários à expansão da indústria de chips. Como a fabricação dessas máquinas exige tecnologia especializada e planejamento industrial de longo prazo, as perspectivas de encomendas também oferecem sinais sobre os investimentos previstos para os próximos anos.

Em comunicado, o presidente-executivo da companhia, Christophe Fouquet, afirmou que os clientes continuam elevando suas previsões de demanda por equipamentos no curto e no médio prazo, impulsionados principalmente pelas expectativas sobre a dimensão e a duração dos investimentos relacionados à inteligência artificial.

“Considerando a visibilidade da demanda, alguns clientes estão manifestando interesse em fazer pedidos conosco para 2029 e até mesmo para 2030”, disse o executivo.

O interesse por encomendas com tanta antecedência, porém, não significa que todos esses pedidos já tenham sido formalizados. A sinalização indica que parte dos clientes está planejando suas necessidades futuras, mas a concretização da demanda dependerá da evolução dos investimentos e das condições do mercado de semicondutores.

Capacidade de produção pressiona a fabricante

A perspectiva de crescimento da demanda traz um desafio para a ASML. Fouquet afirmou que o fornecimento planejado para 2027 e 2028 não será suficiente para atender integralmente às necessidades dos clientes.

A companhia está investigando maneiras de ampliar a capacidade de produção para 2028, além do crescimento de 30% previsto anteriormente. O descompasso entre a demanda projetada e a oferta planejada mostra que a expansão da infraestrutura de inteligência artificial depende também da capacidade de fabricar os equipamentos industriais que tornam possíveis os chips mais avançados.

As máquinas de litografia por ultravioleta extrema estão entre os sistemas industriais mais sofisticados já desenvolvidos. Elas combinam óptica de alta precisão, fontes de luz ultravioleta e processos complexos de controle para permitir a fabricação de estruturas microscópicas nos semicondutores.

A posição da ASML nessa etapa da cadeia produtiva confere à empresa um papel estratégico. Mesmo sem fabricar os chips utilizados em servidores, computadores e sistemas de inteligência artificial, a companhia fornece equipamentos indispensáveis à produção de determinadas gerações de semicondutores avançados.

Empresa eleva projeção de receita para 2026

A divulgação do balanço veio acompanhada de uma revisão para cima da projeção de vendas da companhia. A ASML elevou o limite inferior de sua estimativa de vendas líquidas para 2026, depois de já ter atualizado suas perspectivas outras vezes ao longo do ano.

A empresa agora prevê vendas líquidas entre 44 bilhões e 45 bilhões de euros, ante uma projeção anterior cujo limite inferior era de 43 bilhões de euros. A revisão reforça a perspectiva de crescimento dos negócios em um momento de expansão dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial.

Para o quarto trimestre, a companhia estima vendas líquidas entre 14,2 bilhões e 15,2 bilhões de euros. O limite superior da faixa supera a estimativa de 14,2 bilhões de euros compilada pela LSEG, empresa de dados financeiros.

As ações da ASML subiram cerca de 2% no início do pregão europeu e acumulavam valorização de 56% no ano. O desempenho dos papéis reflete a atenção do mercado às perspectivas de demanda por equipamentos de fabricação de chips e à capacidade da empresa de converter esse interesse em receitas.

O que o balanço revela sobre a corrida pela inteligência artificial

A expectativa de encomendas até 2030 evidencia como os investimentos em inteligência artificial estão influenciando o planejamento da indústria de semicondutores. A construção de centros de processamento de dados, a expansão de serviços digitais e a demanda por chips de alto desempenho aumentam a necessidade de equipamentos capazes de produzir componentes cada vez mais sofisticados.

O cenário, entretanto, também envolve riscos. Projeções de demanda podem mudar, investimentos podem ser adiados e a expansão da capacidade industrial exige recursos e tempo. O interesse antecipado dos clientes, por si só, não garante que todas as expectativas de crescimento se transformem em pedidos efetivos.

Para a ASML, o desafio será ampliar a produção sem comprometer sua capacidade de atender aos padrões técnicos exigidos pela fabricação de semicondutores avançados. Para os investidores, os próximos balanços deverão ajudar a mostrar se o ritmo dos investimentos em inteligência artificial continuará sustentando o crescimento da empresa.

A companhia ocupa uma posição singular nessa cadeia industrial: não vende os aplicativos nem os sistemas de inteligência artificial que chegam ao consumidor, mas fornece parte da infraestrutura necessária para produzir os chips que os executam. O fato de clientes já discutirem equipamentos para o fim da década mostra que, por trás da velocidade das novas tecnologias, existe uma indústria física que precisa planejar sua expansão com anos de antecedência.