O custo para fabricar chips: empresa vai investir US$ 8 bilhões em máquinas superavançadas

A SK Hynix, uma das maiores fabricantes de chips de memória do mundo, vai gastar 11,9 trilhões de won (cerca de US$ 7,9 bilhões) na compra de máquinas muito avançadas da ASML, empresa holandesa que domina esse mercado.

Essas máquinas usam uma tecnologia chamada extreme ultraviolet lithography, ou EUV, que serve para fabricar os chips mais modernos do mundo. Elas são importantes porque ajudam a produzir memórias mais potentes, cada vez mais necessárias para a expansão da inteligência artificial.

O contrato vale até 2027 e está entre os maiores já feitos desse tipo. Na prática, ele mostra que as fabricantes de chips estão correndo para garantir equipamentos essenciais antes que a fila fique ainda maior.

A ASML tem um papel central nessa indústria porque é a única empresa do mundo que fabrica máquinas EUV. Cada unidade custa centenas de milhões de dólares e pode levar mais de um ano para ser entregue depois da encomenda.

A decisão da SK Hynix também aumenta a disputa com a Samsung pelo fornecimento das memórias mais avançadas usadas em sistemas de IA, como os aceleradores da Nvidia. Além da Samsung, outra grande compradora de equipamentos da ASML é a TSMC, gigante taiwanesa de semicondutores.

No fim de 2024, a ASML registrou um volume recorde de encomendas: 13,2 bilhões de euros em um único trimestre. Mais da metade desse total veio justamente das máquinas EUV. Ao fim do ano, a empresa tinha uma carteira de pedidos de 38,8 bilhões de euros.

A SK Hynix também anunciou recentemente uma expansão de 31 trilhões de won em seu complexo de semicondutores em Yongin, na Coreia do Sul. A primeira fábrica dessa nova fase deve começar a operar em 2027.

O pano de fundo dessa corrida é o avanço da IA. Como empresas como SK Hynix, Samsung e Micron estão direcionando mais capacidade para fabricar memórias voltadas a servidores e infraestrutura de inteligência artificial, começa a faltar oferta para chips de memória mais comuns.

Em resumo: a notícia mostra que a corrida da IA está empurrando as fabricantes a investir pesado agora para garantir produção no futuro — e que a ASML segue como peça-chave dessa disputa global.