Exportação de serviços em tecnologia cresceu 32% em 2022, aponta B&T Câmbio

A B&T Câmbio, uma das maiores corretoras de câmbio do Brasil, divulgou uma pesquisa indicando que o volume de exportação de serviços em tecnologia e desenvolvimento apresentou um aumento de 32% em 2022 em comparação com o ano anterior.

Esse crescimento representou um aumento de US$ 31 milhões para US$ 41 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 208 milhões, considerando a cotação de US$ 1 para R$ 5,06. O estudo também mostrou um aumento no número de operações, com 5,3 mil transações em 2022, em comparação com 4,3 mil operações em 2021.

Vivian Portella, diretora de Negócios Internacionais do Grupo B&T, atribui esse crescimento a vários fatores, incluindo a necessidade de as empresas migrarem para o ambiente digital durante e após a pandemia, o que aumentou a demanda por desenvolvimento de sistemas e plataformas online, estimulando o mercado de tecnologia.

A B&T Câmbio realizou o primeiro estudo dessa natureza com sua base de clientes em 2021. Na época, os dados mostravam um aumento de 72% no volume de exportação de serviços em tecnologia em comparação com 2020. O número de operações realizadas em 2021 foi de 4,3 mil, um aumento de 52% em relação a 2020.

"O Brasil oferece mão de obra qualificada nesse segmento, que tem um custo relativamente baixo quando considerada a cotação do dólar. Isso favoreceu a contratação desses serviços por empresas internacionais. A tendência de internacionalização da mão de obra se intensificou com a consolidação do trabalho remoto, que se tornou o 'novo normal' para muitas empresas".

Os serviços contemplados neste levantamento incluem atividades de desenvolvimento, produção, documentação, venda ou licenciamento de software personalizado; consultoria em hardware e software; gestão terceirizada de serviços de computação; instalação, manutenção e reparo de sistemas de software e hardware; serviços de armazenamento e processamento de dados; hospedagem de aplicativos, incluindo páginas da web; e fornecimento de aplicativos online.