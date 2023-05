Demanda do Japão por serviços de streaming já afeta a cotação do iene

Um fluxo crescente de fundos japoneses no exterior para pagar por serviços como streaming de vídeo e música tem influenciado a cotação do iene, de acordo com o Barclays.

O chamado “déficit digital” do Japão, decorrente de pagamentos a empresas de tecnologia estrangeiras como Netflix e Amazon, aumentou em relação ao comércio e viagens no saldo da conta-corrente do país, e o crescimento contínuo vai pressionar a moeda local, escreveram os estrategistas Lhamsuren Sharavdemberel e Shinichiro Kadota em nota na quinta-feira. O valor atingiu 4,8 trilhões de ienes (US$ 34,7 bilhões) no ano passado, equivalente a quase 90% do déficit da conta de serviços do Japão, disseram.

A crescente demanda por entretenimento doméstico durante a pandemia se mantém no país do leste asiático, com empresas como Netflix, Amazon e Walt Disney como as principais beneficiárias, de acordo com o relatório. Esse crescimento sugere que as despesas para essas companhias e similares devem aumentar, mesmo que sua participação de mercado permaneça inalterada, disseram os estrategistas.

A Netflix lançou um aumento significativo em conteúdo japonês em 2021, incluindo animes, ação e filmes de animação.

“Esse déficit digital parece refletir uma mudança estrutural no comportamento de consumidores e empresas, indicando que vai persistir”, escreveu a equipe do Barclays. “Isso implica uma maior pressão de venda sobre o iene.”

O iene vai mal

O iene está na rota para mais uma vez fechar o ano como a moeda com o segundo pior desempenho no Grupo dos dez neste ano, com queda superior a 5% em relação ao dólar, em meio à expectativa de que o Banco do Japão antecipe um ajuste de sua política monetária ultrafrouxa. A moeda japonesa caiu para uma mínima de três décadas no ano passado, diante do peso de um déficit comercial significativo e do maior diferencial das taxas de juro com os EUA.

Ainda assim, embora o déficit de serviços deva pressionar o iene, os estrategistas do Barclays esperam que o maior número de turistas recebidos pelo Japão compense o fraco desempenho neste ano. Juntamente com uma combinação de preços mais baixos de commodities e expectativa de que o BOJ ajuste a política monetária, a taxa dólar-iene pode cair para 123 no primeiro trimestre de 2024, disseram.

“O déficit digital é um fator estrutural de venda do iene, mas a melhoria da conta de viagens provavelmente terá um impacto maior em 2023”, avaliam.