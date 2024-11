Xiaomi Redmi Note 12: vale a pena na Black Friday?

O Xiaomi Redmi Note 12, lançado em 2023, é um smartphone que combina uma tela ampla e de alta resolução com boas especificações internas. Sua taxa de atualização fluida o torna ideal para quem gosta de jogos e multitarefas. Confira abaixo os detalhes do modelo, que pode ser uma ótima escolha para a Black Friday.

Ficha Técnica do Xiaomi Redmi Note 12

Tamanho da tela: 6,67 polegadas

6,67 polegadas Resolução da tela: AMOLED Full HD+

AMOLED Full HD+ Processador: Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 1 Memória RAM: 4GB

4GB Armazenamento: 128 GB

128 GB Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Dual SIM (Nano-SIM) Internet: 5G

5G Cartão de memória: Sim, MicroSD

Sim, MicroSD Capacidade da bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Câmera principal: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Câmera frontal: 16 MP

16 MP Sistema: Android 12

Xiaomi Redmi Note 12 5G: Preço e Custo-Benefício

O Redmi Note 12 se destaca por oferecer recursos modernos, como conectividade 5G e uma tela AMOLED de alta qualidade. Seu preço gira em torno de R$ 920, posicionando-o como uma opção interessante no segmento intermediário.

Memória RAM do Xiaomi Redmi Note 12

O dispositivo está disponível com opções de 4GB ou 6GB de RAM, garantindo fluidez no desempenho. Conta ainda com armazenamento interno de 128 GB, expansível via cartão microSD. Equipado com o Snapdragon 4 Gen 1, o modelo suporta Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e NFC, ideal para pagamentos por aproximação.

Redmi Note 12: Câmera Tripla de 48MP

O Redmi Note 12 traz um conjunto de câmeras triplo, ideal para capturas variadas. Confira os detalhes:

Câmera Principal (48 MP, f/1.8): Resolução de 48 MP para imagens detalhadas e uma abertura ampla que permite capturar mais luz.

Resolução de 48 MP para imagens detalhadas e uma abertura ampla que permite capturar mais luz. Câmera Ultrawide (8 MP, f/2.2): Ideal para fotos de paisagens e grupos, com amplo campo de visão.

Ideal para fotos de paisagens e grupos, com amplo campo de visão. Câmera Macro (2 MP, f/2.4): Desenvolvida para capturar detalhes de objetos próximos.

Desenvolvida para capturar detalhes de objetos próximos. Câmera Frontal (16 MP, f/2.45): Selfies nítidas e gravações em Full HD.

O dispositivo suporta gravação de vídeo em 720p e 1080p a 30 fps, garantindo qualidade suficiente para vídeos casuais.

Tela de 6,67 Polegadas de Alta Resolução

O Redmi Note 12 vem equipado com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, que oferece resolução de 2400x1080 pixels. Sua taxa de atualização de 120Hz garante maior fluidez em navegação e jogos. A tela é protegida por Gorilla Glass 3, oferecendo resistência a arranhões e quedas leves. Além disso, o modelo conta com proteção IP53, garantindo resistência contra poeira e respingos.

Disponível nas cores verde, cinza e azul, o design moderno e robusto complementa as características avançadas do aparelho.

Xiaomi Redmi Note 12: Bateria de 5000 mAh

A bateria de 5000 mAh do Redmi Note 12 proporciona longa duração, mesmo com uso intenso ao longo do dia. O carregador de 33W incluído na embalagem permite recargas rápidas, agregando praticidade ao uso diário.

Preço e Ofertas do Xiaomi Redmi Note 12