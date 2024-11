Xiaomi Redmi Note 12 ou Note 12S: qual Escolher na Black Friday? Veja Comparativo

Os modelos Redmi Note 12 e Redmi Note 12S apresentam propostas diferentes, mas ambos oferecem especificações que podem atender a uma ampla gama de usuários. Enquanto o Redmi Note 12 aposta em uma tela maior e desempenho robusto, o Redmi Note 12S destaca-se por suas câmeras de alta resolução e som estéreo. Confira os principais detalhes de cada aparelho.

Redmi Note 12

Redmi Note 12S

Tela

O Redmi Note 12 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução de 2400x1080 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Esta configuração oferece excelente qualidade de imagem e fluidez, ideal para jogos e multitarefas.

Já o Redmi Note 12S apresenta uma tela menor, de 6,43 polegadas, com resolução Full HD+ e tecnologia AMOLED. A taxa de atualização é de 90Hz, ajustável nas configurações. O dispositivo também conta com Gorilla Glass 3, garantindo maior proteção contra arranhões e impactos.

Câmeras

O Redmi Note 12 traz um conjunto de câmeras triplo, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultra-wide de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmera frontal tem 13 MP, e o aparelho grava vídeos em Full HD.

O Redmi Note 12S eleva a experiência com sua câmera principal de 108 MP, acompanhada por uma ultra-wide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. A câmera frontal possui 16 MP, garantindo selfies mais detalhadas. Ambas as câmeras permitem gravação em Full HD.

Bateria

Ambos os modelos possuem uma bateria de 5000mAh, proporcionando longa duração para um dia inteiro de uso. Os dois dispositivos também suportam carregamento rápido de 33W, incluído no pacote.

Memória RAM e Armazenamento

O Redmi Note 12 vem com opções de 4GB ou 8GB de RAM e armazenamento interno de 128GB, expansível via cartão microSD. Já o Redmi Note 12S oferece versões com 6GB ou 8GB de RAM, e opções de armazenamento de 128GB ou 256GB, também expansível.

Custo-Benefício

O Redmi Note 12 se destaca por sua tela maior, com taxa de atualização de 120Hz, proporcionando uma experiência mais fluida, ideal para quem valoriza multitarefas e jogos. Já o Redmi Note 12S é indicado para usuários que buscam alta qualidade em câmeras, com som estéreo de boa performance e configuração voltada para entusiastas de fotografia.

Ficha Técnica do Xiaomi Redmi Note 12

Tamanho da Tela: 6,67 polegadas

6,67 polegadas Tela: AMOLED Full HD+, com 120Hz de atualização

AMOLED Full HD+, com 120Hz de atualização Processador: Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 1 Memória RAM: 4GB ou 8GB

4GB ou 8GB Armazenamento: 128 GB

128 GB Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Dual SIM (Nano-SIM) Internet: 5G

5G Cartão de Memória: Sim, MicroSD

Sim, MicroSD Capacidade da Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Câmera Principal: 50 MP + 8 MP + 2 MP

50 MP + 8 MP + 2 MP Câmera Frontal: 13 MP

Ficha Técnica do Xiaomi Redmi Note 12S