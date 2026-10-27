Shopee inaugura 4 centros de distribuição e anuncia R$ 48 milhões em cupons na Black Friday e 11.11

Shopee: companhia anunciou o lançamento de novos centros de distribuição no Brasil. (Ilustração feita por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 14h30.
Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 15h03.
A plataforma de comércio eletrônico Shopee anunciou nesta terça-feira, 27, R$ 23 milhões em cupons para a Black Friday de 2026 e outros R$ 25 milhões para o 11.11. A companhia também abriu quatro centros de distribuição e afirma que ampliou em 60% sua capacidade de processamento de pedidos ante a temporada de novembro de 2025.
A Shopee vai destinar R$ 23 milhões em cupons de desconto para a Black Friday de 2026 e vai lançar novos quatro centros de distribuição no Brasil.
A partir de quarta-feira, 28, a empresa inicia sua maior temporada de compras no Brasil com ofertas e benefícios, incluindo descontos de até 50% OFF e cupons de até R$ 100. Em novembro, além da Black Friday, a campanha reúne a 7ª edição do 11.11 – A Maior Liquida do Ano, que terá R$ 25 milhões em cupons de desconto.
Os investimentos anunciados pela companhia nesta terça-feira, 27, fazem parte de sua estratégia para disputar as vendas de fim de ano. Com as unidades, a plataforma afirma ter ampliado em 60% sua capacidade de processamento de pedidos em relação ao período das campanhas de novembro de 2025.
As estruturas foram abertas entre agosto e outubro nas regiões metropolitanas de Recife, Rio de Janeiro, Vitória e Blumenau. A empresa também triplicou a área operacional de sua unidade em Piracicaba, no interior de São Paulo, e abriu mais de 14 mil vagas efetivas e temporárias até o fim do ano.
"Com essas unidades, vamos aumentar nossa capacidade de processamento em mais de 2,4 milhões de pacotes por dia", afirmou Tiago Freddi, diretor de logística da Shopee, à EXAME
A combinação de descontos e expansão logística ocorre em um período de disputa entre plataformas de comércio eletrônico pela atenção dos consumidores.
"Considerando essas expansões, nossa capacidade aumentou mais de 60% neste ano, em comparação com a temporada de compras do ano anterior. O objetivo é ampliar a capacidade da operação, aumentar a velocidade e a confiabilidade e oferecer um serviço melhor aos clientes e vendedores", reforçou o executivo.
Segundo o diretor de logística, a capacidade de entregar os pedidos em menos tempo acompanha a oferta de cupons e frete grátis durante a temporada de compras.
Antes da Black Friday, a empresa realizará a sétima edição da campanha 11.11, no dia 11 de novembro. Para a data, serão destinados outros R$ 25 milhões em cupons de desconto. As duas campanhas também terão cupons de frete grátis para compras a partir de R$ 10.
“O 11.11 é a nossa maior data do ano em volume de vendas, e deve ser também neste ano. É quando fazemos os maiores investimentos, tanto em marketing e cupons quanto no esforço dos vendedores para trazer ofertas", conta Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee.
A programação inclui a promoção 1 ano de Shopee Grátis, maratonas de lives, uma ação surpresa e ofertas em mais de 30 categorias. Entre os destaques estão o Dia de Grandes Marcas das Lojas Oficiais e o Menor Preço do Ano em produtos selecionados de eletrônicos, beleza, moda, lifestyle e automotivo.
Durante a temporada, os consumidores terão acesso a cupons diários de desconto e de frete grátis a partir de R$ 10, produtos selecionados com o Menor Preço do Ano no 11.11 e parceria com marcas.
Na Black Friday, assinantes do Shopee VIP também terão acesso a descontos de 50%, conforme as condições da campanha. Com mais de 1 milhão de inscritos, o Shopee VIP oferece cupons ilimitados de frete grátis, cupons de desconto e outras vantagens exclusivas nas Datas Duplas, além de prioridade no atendimento e benefícios de parceiros.
“O programa Shopee VIP, lançado há alguns meses, já tem mais de 1 milhão de usuários. É um programa de assinatura, por R$ 9,90 por mês, e vem crescendo bastante", explicou Felipe Lima, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Fulfillment.
“A campanha do 11/11 começa oficialmente amanhã, com o ‘Esquenta 11/11’ e cupons já liberados. Teremos uma semana dedicada ao Pix e, no dia 11, uma campanha com o Nubank. A Cyber Monday cai neste ano no dia da primeira parcela do 13º salário, então deve ser um dia bem forte".
As vendas do varejo brasileiro recuaram 3,9% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta terça-feira, 13. Foi o 16º mês consecutivo de queda real registrado pelo indicador.
O resultado é o pior para setembro desde 2020, quando o varejo teve retração de 7,9%. O desempenho também representa uma piora em relação a agosto, mês em que as vendas caíram 2,2% em termos reais.
O cenário no setor também se mostra desafiador com diversas empresas operando com margens baixas, concorrência de marketplaces e multinacionais, juros altos e disputa por preço, com grandes representantes do setor em recuperação judicial.
Os quatro centros inaugurados pela Shopee operam no modelo de cross-docking, sistema no qual os pedidos passam pelas unidades para triagem e encaminhamento, sem ficarem armazenados por longos períodos.
Com as aberturas, a companhia passou a contar com 30 centros de distribuição no país: 25 de cross-docking e cinco de fulfillment, modalidade em que vendedores armazenam seus produtos na rede da plataforma para agilizar o processamento dos pedidos.
“O modelo de fulfillment vem se expandindo desde 2024 e permite que os vendedores armazenem seus produtos na malha da Shopee. Isso facilita a expansão dos negócios, porque eles não precisam investir em novos galpões: podem usar os nossos espaços pelo país", detalha Tiago Freddi, diretor de logística da Shopee.
E reforça: “O modelo também agiliza a preparação dos pedidos, pois os produtos já estão conosco, e permite aproximá-los dos clientes. Podemos, por exemplo, trazer um produto de uma região distante para São Paulo e entregá-lo no dia seguinte.”
A expansão faz parte da preparação para o aumento de vendas nas campanhas de fim de ano, mas também busca reduzir os prazos de entrega ao longo dos demais meses. Segundo a empresa, 14 unidades foram abertas em 2026.
“As campanhas mensais de datas duplas criam picos regulares de demanda e nos permitem aprimorar as operações de forma contínua, em benefício de compradores e vendedores”, afirma.
A rede da plataforma inclui ainda mais de 200 hubs logísticos, unidades usadas nas etapas de coleta e distribuição, e mais de 5 mil Agências Shopee. Presentes em mais de 1.200 cidades, as agências funcionam como pontos de coleta e entrega para vendedores. A empresa informa trabalhar com mais de 45 mil motoristas parceiros.
A ampliação da infraestrutura acompanha o esforço da plataforma para reduzir o tempo entre a compra e o recebimento dos produtos. Segundo a Shopee, o prazo médio de entrega em julho de 2026 era 1,8 dia menor do que no primeiro trimestre de 2025.
Em São Paulo, a empresa afirma que 85% das entregas são concluídas em até dois dias. A plataforma também oferece modalidades de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre.
Outra frente é o Shopee Turbo, serviço que permite receber produtos em até quatro horas, de acordo com a área de cobertura das lojas participantes e a localização do consumidor. Entre os parceiros estão Americanas, Daki e Heineken Express.
Para atender ao volume de pedidos esperado na temporada, a empresa abriu mais de 14 mil vagas até o fim do ano. As oportunidades incluem postos em operações logísticas em 19 estados e no Distrito Federal, além de posições corporativas nos escritórios de São Paulo.
A Shopee também usará transmissões ao vivo e vídeos dentro do aplicativo para divulgar produtos e ofertas durante novembro. A estratégia envolve vendedores, criadores de conteúdo e afiliados — parceiros que divulgam produtos da plataforma.
No dia 11 de novembro, estão previstas duas transmissões de três horas cada, com liberação de cupons e ofertas. A primeira será apresentada por Lusca, Leo Stronda e Gkay, das 11h às 14h. A segunda, das 18h às 21h, terá Ciro Bottini, Evelyn Marques e Taisa Pelosi.
Na virada para a Black Friday, a transmissão será comandada por Dani Calabresa e Vini Nascimento. A campanha também terá uma peça publicitária com o ator Terry Crews, embaixador da Shopee até o fim do ano.
Segundo pesquisa feita pela plataforma, 23% dos usuários pretendem acompanhar transmissões e vídeos durante a temporada, quatro pontos percentuais acima do registrado no ano passado. A empresa afirma que são realizadas 20 mil transmissões ao vivo e publicados mais de 700 mil vídeos por dia em seus canais.
Os R$ 23 milhões reservados para a Black Friday serão destinados a cupons de desconto. A campanha terá ofertas em diferentes categorias e frete grátis para compras a partir de R$ 10. Assinantes do Shopee VIP também terão acesso a descontos de 50%, de acordo com as condições da promoção.
O programa de assinatura reúne mais de 1 milhão de inscritos, segundo a empresa, e oferece cupons de frete grátis, descontos, prioridade no atendimento e benefícios de parceiros.
Na campanha de 11 de novembro, a plataforma promete ofertas em mais de 30 categorias e produtos selecionados com o menor preço do ano. A programação da temporada inclui descontos de até 50% e cupons de até R$ 100, de acordo com as condições de cada ação.
Entre 2 e 8 de novembro, a Semana Pix terá desconto de 20% para pagamentos pela modalidade em categorias selecionadas. No dia 16, a Shopee promoverá o Dia de Grandes Marcas, voltado às lojas oficiais, com cupons de R$ 100 e de frete grátis sem valor mínimo de compra.
O calendário ainda prevê um esquenta para a Black Friday em 22 de novembro e ações para a Cyber Monday, data de promoções do comércio eletrônico, em 30 de novembro, com cupons de até R$ 100 em eletrônicos.
A Shopee destinará R$ 23 milhões a cupons de desconto na Black Friday de 2026. A campanha terá descontos de até 50%, cupons de até R$ 100 e frete grátis para compras a partir de R$ 10, conforme as condições de cada ação.
A Shopee reservou R$ 25 milhões em cupons de desconto para a campanha de 11 de novembro. Segundo Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee, o 11.11 é a maior data da plataforma em volume de vendas e concentra os maiores investimentos em marketing, cupons e ofertas de vendedores.
Os quatro centros de distribuição foram abertos entre agosto e outubro nas regiões metropolitanas de Recife, Rio de Janeiro, Vitória e Blumenau. As unidades operam no modelo de cross-docking, no qual os pedidos passam por triagem e encaminhamento sem armazenamento prolongado.
A Shopee afirma que ampliou em mais de 60% sua capacidade de processamento em comparação com a temporada de compras de novembro de 2025. Segundo Tiago Freddi, diretor de logística da Shopee, as novas unidades acrescentam capacidade para mais de 2,4 milhões de pacotes por dia.
A Shopee ampliou sua rede para 30 centros de distribuição, mais de 200 hubs logísticos e mais de 5 mil agências em 1.200 cidades. Segundo a empresa, 85% das entregas em São Paulo são concluídas em até dois dias, enquanto o Shopee Turbo permite receber produtos em até quatro horas nas áreas atendidas.
A Shopee abriu mais de 14 mil vagas efetivas e temporárias até o fim de 2026. As oportunidades incluem operações logísticas em 19 estados e no Distrito Federal, além de posições corporativas nos escritórios de São Paulo.