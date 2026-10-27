Shopee inaugura 4 centros de distribuição e anuncia R$ 48 milhões em cupons na Black Friday e 11.11

RESUMO ＋ A plataforma de comércio eletrônico Shopee anunciou nesta terça-feira, 27, R$ 23 milhões em cupons para a Black Friday de 2026 e outros R$ 25 milhões para o 11.11. A companhia também abriu quatro centros de distribuição e afirma que ampliou em 60% sua capacidade de processamento de pedidos ante a temporada de novembro de 2025.

A Shopee vai destinar R$ 23 milhões em cupons de desconto para a Black Friday de 2026 e vai lançar novos quatro centros de distribuição no Brasil.

A partir de quarta-feira, 28, a empresa inicia sua maior temporada de compras no Brasil com ofertas e benefícios, incluindo descontos de até 50% OFF e cupons de até R$ 100. Em novembro, além da Black Friday, a campanha reúne a 7ª edição do 11.11 – A Maior Liquida do Ano, que terá R$ 25 milhões em cupons de desconto.

Os investimentos anunciados pela companhia nesta terça-feira, 27, fazem parte de sua estratégia para disputar as vendas de fim de ano. Com as unidades, a plataforma afirma ter ampliado em 60% sua capacidade de processamento de pedidos em relação ao período das campanhas de novembro de 2025.

As estruturas foram abertas entre agosto e outubro nas regiões metropolitanas de Recife, Rio de Janeiro, Vitória e Blumenau. A empresa também triplicou a área operacional de sua unidade em Piracicaba, no interior de São Paulo, e abriu mais de 14 mil vagas efetivas e temporárias até o fim do ano.

"Com essas unidades, vamos aumentar nossa capacidade de processamento em mais de 2,4 milhões de pacotes por dia", afirmou Tiago Freddi, diretor de logística da Shopee, à EXAME

A combinação de descontos e expansão logística ocorre em um período de disputa entre plataformas de comércio eletrônico pela atenção dos consumidores.

"Considerando essas expansões, nossa capacidade aumentou mais de 60% neste ano, em comparação com a temporada de compras do ano anterior. O objetivo é ampliar a capacidade da operação, aumentar a velocidade e a confiabilidade e oferecer um serviço melhor aos clientes e vendedores", reforçou o executivo.

Segundo o diretor de logística, a capacidade de entregar os pedidos em menos tempo acompanha a oferta de cupons e frete grátis durante a temporada de compras.

Grande aposta no 11.11

Antes da Black Friday, a empresa realizará a sétima edição da campanha 11.11, no dia 11 de novembro. Para a data, serão destinados outros R$ 25 milhões em cupons de desconto. As duas campanhas também terão cupons de frete grátis para compras a partir de R$ 10.

“O 11.11 é a nossa maior data do ano em volume de vendas, e deve ser também neste ano. É quando fazemos os maiores investimentos, tanto em marketing e cupons quanto no esforço dos vendedores para trazer ofertas", conta Felipe Piringer, diretor de Marketing da Shopee.

A programação inclui a promoção 1 ano de Shopee Grátis, maratonas de lives, uma ação surpresa e ofertas em mais de 30 categorias. Entre os destaques estão o Dia de Grandes Marcas das Lojas Oficiais e o Menor Preço do Ano em produtos selecionados de eletrônicos, beleza, moda, lifestyle e automotivo.

Durante a temporada, os consumidores terão acesso a cupons diários de desconto e de frete grátis a partir de R$ 10, produtos selecionados com o Menor Preço do Ano no 11.11 e parceria com marcas.

Na Black Friday, assinantes do Shopee VIP também terão acesso a descontos de 50%, conforme as condições da campanha. Com mais de 1 milhão de inscritos, o Shopee VIP oferece cupons ilimitados de frete grátis, cupons de desconto e outras vantagens exclusivas nas Datas Duplas, além de prioridade no atendimento e benefícios de parceiros.

“O programa Shopee VIP, lançado há alguns meses, já tem mais de 1 milhão de usuários. É um programa de assinatura, por R$ 9,90 por mês, e vem crescendo bastante", explicou Felipe Lima, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Fulfillment.

“A campanha do 11/11 começa oficialmente amanhã, com o ‘Esquenta 11/11’ e cupons já liberados. Teremos uma semana dedicada ao Pix e, no dia 11, uma campanha com o Nubank. A Cyber Monday cai neste ano no dia da primeira parcela do 13º salário, então deve ser um dia bem forte".

Momento desafiador do varejo

As vendas do varejo brasileiro recuaram 3,9% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta terça-feira, 13. Foi o 16º mês consecutivo de queda real registrado pelo indicador.

O resultado é o pior para setembro desde 2020, quando o varejo teve retração de 7,9%. O desempenho também representa uma piora em relação a agosto, mês em que as vendas caíram 2,2% em termos reais.

O cenário no setor também se mostra desafiador com diversas empresas operando com margens baixas, concorrência de marketplaces e multinacionais, juros altos e disputa por preço, com grandes representantes do setor em recuperação judicial.

Por dentro da operação logística

Centro de Distribuição da Shopee em Franco da Rocha, em São Paulo (SP). (Shopee/Divulgação)

Os quatro centros inaugurados pela Shopee operam no modelo de cross-docking, sistema no qual os pedidos passam pelas unidades para triagem e encaminhamento, sem ficarem armazenados por longos períodos.

Com as aberturas, a companhia passou a contar com 30 centros de distribuição no país: 25 de cross-docking e cinco de fulfillment, modalidade em que vendedores armazenam seus produtos na rede da plataforma para agilizar o processamento dos pedidos.

“O modelo de fulfillment vem se expandindo desde 2024 e permite que os vendedores armazenem seus produtos na malha da Shopee. Isso facilita a expansão dos negócios, porque eles não precisam investir em novos galpões: podem usar os nossos espaços pelo país", detalha Tiago Freddi, diretor de logística da Shopee.

E reforça: “O modelo também agiliza a preparação dos pedidos, pois os produtos já estão conosco, e permite aproximá-los dos clientes. Podemos, por exemplo, trazer um produto de uma região distante para São Paulo e entregá-lo no dia seguinte.”

A expansão faz parte da preparação para o aumento de vendas nas campanhas de fim de ano, mas também busca reduzir os prazos de entrega ao longo dos demais meses. Segundo a empresa, 14 unidades foram abertas em 2026.

“As campanhas mensais de datas duplas criam picos regulares de demanda e nos permitem aprimorar as operações de forma contínua, em benefício de compradores e vendedores”, afirma.

A rede da plataforma inclui ainda mais de 200 hubs logísticos, unidades usadas nas etapas de coleta e distribuição, e mais de 5 mil Agências Shopee. Presentes em mais de 1.200 cidades, as agências funcionam como pontos de coleta e entrega para vendedores. A empresa informa trabalhar com mais de 45 mil motoristas parceiros.

Como a Shopee quer reduzir o prazo de entrega?

A ampliação da infraestrutura acompanha o esforço da plataforma para reduzir o tempo entre a compra e o recebimento dos produtos. Segundo a Shopee, o prazo médio de entrega em julho de 2026 era 1,8 dia menor do que no primeiro trimestre de 2025.

Em São Paulo, a empresa afirma que 85% das entregas são concluídas em até dois dias. A plataforma também oferece modalidades de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Goiânia e Porto Alegre.

Outra frente é o Shopee Turbo, serviço que permite receber produtos em até quatro horas, de acordo com a área de cobertura das lojas participantes e a localização do consumidor. Entre os parceiros estão Americanas, Daki e Heineken Express.

Para atender ao volume de pedidos esperado na temporada, a empresa abriu mais de 14 mil vagas até o fim do ano. As oportunidades incluem postos em operações logísticas em 19 estados e no Distrito Federal, além de posições corporativas nos escritórios de São Paulo.

Transmissões ao vivo e criadores entram na campanha

A Shopee também usará transmissões ao vivo e vídeos dentro do aplicativo para divulgar produtos e ofertas durante novembro. A estratégia envolve vendedores, criadores de conteúdo e afiliados — parceiros que divulgam produtos da plataforma.

No dia 11 de novembro, estão previstas duas transmissões de três horas cada, com liberação de cupons e ofertas. A primeira será apresentada por Lusca, Leo Stronda e Gkay, das 11h às 14h. A segunda, das 18h às 21h, terá Ciro Bottini, Evelyn Marques e Taisa Pelosi.

Na virada para a Black Friday, a transmissão será comandada por Dani Calabresa e Vini Nascimento. A campanha também terá uma peça publicitária com o ator Terry Crews, embaixador da Shopee até o fim do ano.

Segundo pesquisa feita pela plataforma, 23% dos usuários pretendem acompanhar transmissões e vídeos durante a temporada, quatro pontos percentuais acima do registrado no ano passado. A empresa afirma que são realizadas 20 mil transmissões ao vivo e publicados mais de 700 mil vídeos por dia em seus canais.

Entenda o calendário de compras

Os R$ 23 milhões reservados para a Black Friday serão destinados a cupons de desconto. A campanha terá ofertas em diferentes categorias e frete grátis para compras a partir de R$ 10. Assinantes do Shopee VIP também terão acesso a descontos de 50%, de acordo com as condições da promoção.

O programa de assinatura reúne mais de 1 milhão de inscritos, segundo a empresa, e oferece cupons de frete grátis, descontos, prioridade no atendimento e benefícios de parceiros.

Na campanha de 11 de novembro, a plataforma promete ofertas em mais de 30 categorias e produtos selecionados com o menor preço do ano. A programação da temporada inclui descontos de até 50% e cupons de até R$ 100, de acordo com as condições de cada ação.

Entre 2 e 8 de novembro, a Semana Pix terá desconto de 20% para pagamentos pela modalidade em categorias selecionadas. No dia 16, a Shopee promoverá o Dia de Grandes Marcas, voltado às lojas oficiais, com cupons de R$ 100 e de frete grátis sem valor mínimo de compra.

O calendário ainda prevê um esquenta para a Black Friday em 22 de novembro e ações para a Cyber Monday, data de promoções do comércio eletrônico, em 30 de novembro, com cupons de até R$ 100 em eletrônicos.