O nobreak tem 103 mil buscas mensais no Google e protege computadores, roteadores e consoles contra quedas e oscilações de energia, comuns no verão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Intelbras.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de nobreak o ChatGPT recomenda?

A Intelbras aparece em 98,8% das respostas, praticamente todas, com liderança isolada. É também uma das primeiras citadas (posição média de 1,98). APC (95,2%), SMS (94,5%), TS Shara (93,2%) e Ragtech (85,8%) vêm em seguida, e a NHS aparece em 66,2%. A Schneider Electric, dona da APC, também é citada separadamente.

Nessa categoria, o argumento dominante é a oferta. A Intelbras é descrita como "destaque em descontos" e pela "boa variedade de modelos residenciais e profissionais". A Ragtech aparece como destaque em custo-benefício, a SMS como "marca tradicional no mercado brasileiro" e a APC como "marca especializada em proteção de energia".

A Intelbras é, aliás, uma das marcas com mais lideranças em todo o estudo da Ranqia, com sete categorias.

Como escolher a potência do nobreak?

Some a potência dos aparelhos que serão ligados e acrescente uma margem de 20% a 30%. Como referência:

Roteador, modem e câmeras: de 600 VA a 800 VA;

de 600 VA a 800 VA; Computador de escritório com monitor: de 1.000 VA a 1.200 VA;

de 1.000 VA a 1.200 VA; PC gamer ou estação de trabalho: de 1.500 VA a 2.200 VA, de preferência com saída senoidal.

Lembre que VA não é igual a watts: um nobreak de 1.200 VA costuma entregar entre 600 W e 840 W, dependendo do fator de potência.

O que mais avaliar?

Senoidal pura ou aproximada: fontes de PCs com PFC ativo funcionam melhor com nobreaks senoidais;

fontes de PCs com PFC ativo funcionam melhor com nobreaks senoidais; Autonomia: a maioria dos modelos domésticos garante de 5 a 15 minutos, suficiente para salvar o trabalho e desligar com segurança. Modelos com bateria externa aumentam esse tempo;

a maioria dos modelos domésticos garante de 5 a 15 minutos, suficiente para salvar o trabalho e desligar com segurança. Modelos com bateria externa aumentam esse tempo; Tomadas e software: número de saídas e software para desligamento automático do computador;

número de saídas e software para desligamento automático do computador; Troca de bateria: a bateria dura de dois a quatro anos e deve ser fácil de substituir.

Mercado Livre (42%), Amazon (31,8%) e KaBuM! (30%) são os varejistas do ranking do ChatGPT. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado. Para quem está montando a segurança da casa, a EXAME também publicou o que comparar em fechadura digital e câmera.

Perguntas frequentes

Qual o melhor nobreak na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Intelbras lidera com 98,8% das indicações do ChatGPT.

Qual nobreak usar em PC gamer? Um modelo senoidal de 1.500 VA ou mais.