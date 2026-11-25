(Viva Decora/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h18.
A mesa de jantar tem 102 mil buscas mensais no Google e é um dos móveis mais procurados por quem se prepara para as festas de fim de ano. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre a fabricante Madesa e duas lojas de móveis.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Madesa aparece em 58% das respostas. A MadeiraMadeira (55,5%) e a Mobly (52,2%) estão em empate técnico com ela. Abra Casa (50,2%), Carraro (44,5%) e Tramontina (40,2%) vêm em seguida. Tok&Stok, Oona Design, Móveis Britz e Stok completam o top 10.
Nenhuma marca chegou ao quadrante de líderes do Grid Ranqia, o que indica um topo pouco consolidado. A fonte mais citada pelo ChatGPT é o site da MadeiraMadeira, com 80,8% de participação, e o site da Madesa também está entre as mais lidas.
Nessa categoria, as condições de pagamento pesam tanto quanto o produto. Os argumentos mais repetidos pela IA foram da Madesa:
Os preços citados pelo ChatGPT foram:
Na MadeiraMadeira, um conjunto de mesa redonda de vidro com seis cadeiras aparecia por R$ 1.419,98, ante R$ 2.624,97.
Para comprar cadeiras separadas, veja quais modelos o ChatGPT indica: Tramontina lidera essa categoria. A EXAME mostrou também quais lojas e marcas a IA mais cita para casa e construção. Inclua frete e montagem na conta e conheça as regras de troca.
Qual a melhor marca de mesa de jantar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Madesa, MadeiraMadeira e Mobly estão em empate técnico.
Quanto custa uma mesa de jantar barata? A IA citou modelos a partir de R$ 387.