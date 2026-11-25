A mesa de jantar tem 102 mil buscas mensais no Google e é um dos móveis mais procurados por quem se prepara para as festas de fim de ano. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre a fabricante Madesa e duas lojas de móveis.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de mesa de jantar o ChatGPT recomenda?

A Madesa aparece em 58% das respostas. A MadeiraMadeira (55,5%) e a Mobly (52,2%) estão em empate técnico com ela. Abra Casa (50,2%), Carraro (44,5%) e Tramontina (40,2%) vêm em seguida. Tok&Stok, Oona Design, Móveis Britz e Stok completam o top 10.

Nenhuma marca chegou ao quadrante de líderes do Grid Ranqia, o que indica um topo pouco consolidado. A fonte mais citada pelo ChatGPT é o site da MadeiraMadeira, com 80,8% de participação, e o site da Madesa também está entre as mais lidas.

Por que a Madesa lidera?

Nessa categoria, as condições de pagamento pesam tanto quanto o produto. Os argumentos mais repetidos pela IA foram da Madesa:

12% de desconto no Pix , citado em 21% das respostas;

, citado em 21% das respostas; Parcelamento em até 18 vezes sem juros (16,8%);

(16,8%); Até 50% de desconto em produtos selecionados, com descontos adicionais de 8% a 14%, conforme o item.

Quanto custa uma mesa de jantar na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT foram:

Carraro: R$ 387;

R$ 387; Móveis Britz: R$ 576,17 e R$ 768,23 no Pix.

Na MadeiraMadeira, um conjunto de mesa redonda de vidro com seis cadeiras aparecia por R$ 1.419,98, ante R$ 2.624,97.

O que medir antes de comprar uma mesa de jantar?

Espaço de circulação: deixe pelo menos 80 cm entre a mesa e as paredes ou outros móveis;

deixe pelo menos 80 cm entre a mesa e as paredes ou outros móveis; Lugares: calcule cerca de 60 cm de largura por pessoa;

calcule cerca de 60 cm de largura por pessoa; Formato: mesas redondas favorecem a conversa e funcionam bem em salas quadradas; retangulares acomodam mais pessoas; extensíveis são boas para quem recebe visitas de vez em quando;

mesas redondas favorecem a conversa e funcionam bem em salas quadradas; retangulares acomodam mais pessoas; extensíveis são boas para quem recebe visitas de vez em quando; Tampo: vidro é fácil de limpar, mas marca; madeira maciça é durável; MDF laqueado tem bom custo-benefício.

Para comprar cadeiras separadas, veja quais modelos o ChatGPT indica: Tramontina lidera essa categoria. A EXAME mostrou também quais lojas e marcas a IA mais cita para casa e construção. Inclua frete e montagem na conta e conheça as regras de troca.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de mesa de jantar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Madesa, MadeiraMadeira e Mobly estão em empate técnico.

Quanto custa uma mesa de jantar barata? A IA citou modelos a partir de R$ 387.