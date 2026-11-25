A lixeira tem quase 98 mil buscas mensais no Google, volume que surpreende para um item tão básico da casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada na categoria: a Tramontina.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de lixeira o ChatGPT recomenda?

A Tramontina aparece em 83,8% das respostas, com liderança isolada, e costuma estar entre as duas primeiras citadas (posição média de 1,92). OU (70%), Brinox (65%), Coza (62,5%) e Sanremo (56,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Plasútil (40%) e Mor (28%) também entram no top 10.

A Tramontina é descrita como "destaque em inox" e pelo "acabamento mais sofisticado". O site da marca é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 80% de participação, o que ajuda a explicar a liderança. A Tramontina é uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT.

Quanto custa uma lixeira na Black Friday 2026?

O ChatGPT funciona como vitrine de preços nessa categoria. Os valores mais citados foram:

Coza: R$ 23,89;

R$ 23,89; Plasútil: R$ 24,99;

R$ 24,99; Sanremo: R$ 26,68 (o preço mais repetido, em 9% das respostas);

R$ 26,68 (o preço mais repetido, em 9% das respostas); Brinox: R$ 69,33;

R$ 69,33; Tramontina: R$ 125,88, em modelo de inox.

Mercado Livre (43%), Shopee (27,3%) e Ferreira Costa (25,8%) são os varejistas do ranking.

Como escolher uma lixeira?

Material: plástico é barato e leve; inox é mais durável, fácil de higienizar e combina com cozinhas modernas, mas marca com digitais (prefira acabamento escovado ou antidigital);

plástico é barato e leve; inox é mais durável, fácil de higienizar e combina com cozinhas modernas, mas marca com digitais (prefira acabamento escovado ou antidigital); Abertura: pedal e sensor evitam contato com as mãos, o que é mais higiênico na cozinha; tampa basculante é prática em escritórios;

pedal e sensor evitam contato com as mãos, o que é mais higiênico na cozinha; tampa basculante é prática em escritórios; Capacidade: de 5 a 12 litros para banheiros e mesas; de 20 a 50 litros para a cozinha;

de 5 a 12 litros para banheiros e mesas; de 20 a 50 litros para a cozinha; Coleta seletiva: modelos com dois ou três compartimentos facilitam a separação de recicláveis;

modelos com dois ou três compartimentos facilitam a separação de recicláveis; Balde interno removível: facilita a limpeza e a troca do saco.

Lixeiras de embutir em gabinete de pia economizam espaço, mas exigem medir bem o móvel antes da compra.

Como é um item barato, o frete pode pesar mais que o desconto. Compre junto com outros utensílios para atingir o valor mínimo de frete grátis. A EXAME mostrou também as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de lixeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Tramontina lidera as indicações do ChatGPT, com 83,8%.

Lixeira de inox vale a pena? Sim, para a cozinha: dura mais e é mais fácil de higienizar.