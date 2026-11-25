Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h19.
A lixeira tem quase 98 mil buscas mensais no Google, volume que surpreende para um item tão básico da casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada na categoria: a Tramontina.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Tramontina aparece em 83,8% das respostas, com liderança isolada, e costuma estar entre as duas primeiras citadas (posição média de 1,92). OU (70%), Brinox (65%), Coza (62,5%) e Sanremo (56,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Plasútil (40%) e Mor (28%) também entram no top 10.
A Tramontina é descrita como "destaque em inox" e pelo "acabamento mais sofisticado". O site da marca é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 80% de participação, o que ajuda a explicar a liderança. A Tramontina é uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT.
O ChatGPT funciona como vitrine de preços nessa categoria. Os valores mais citados foram:
Mercado Livre (43%), Shopee (27,3%) e Ferreira Costa (25,8%) são os varejistas do ranking.
Lixeiras de embutir em gabinete de pia economizam espaço, mas exigem medir bem o móvel antes da compra.
Como é um item barato, o frete pode pesar mais que o desconto. Compre junto com outros utensílios para atingir o valor mínimo de frete grátis. A EXAME mostrou também as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção.
Qual a melhor marca de lixeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Tramontina lidera as indicações do ChatGPT, com 83,8%.
Lixeira de inox vale a pena? Sim, para a cozinha: dura mais e é mais fácil de higienizar.