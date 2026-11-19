Coral, Docol, Lorenzetti e Intelbras apareceram em todas as respostas analisadas sobre marcas com ofertas de Black Friday em suas respectivas categorias. É o que mostra um levantamento da Ranqia, que examinou 79.290 respostas do ChatGPT sobre produtos para casa e construção.

A pesquisa foi realizada entre 12 de outubro e 11 de novembro de 2026. Os testes perguntavam quais marcas tinham promoções e onde comprar com desconto, sem sugerir nomes. O levantamento mede a frequência e a ordem das citações da ferramenta. Preços e condições de venda precisam ser consultados nas lojas.

Coral atingiu 100% de presença nas respostas sobre tintas brancas; Docol, em torneiras e metais; Lorenzetti, em chuveiros e aquecimento; e Intelbras, em automação residencial e segurança. Deca, em louças e cubas, e LG, em ar-condicionado, ficaram em 99,9%.

Quais marcas o ChatGPT mais cita na Black Friday?

As líderes mudam conforme o produto. A tabela mostra a marca mais frequente em cada uma das 11 categorias pesquisadas. O percentual indica a parcela das respostas daquela pergunta em que o nome apareceu.

Categoria Marca mais citada Presença nas respostas Tintas brancas Coral 100% Pisos e revestimentos Portinari 94,6% Torneiras e metais Docol 100% Louças e cubas Deca 99,9% Chuveiros e aquecimento Lorenzetti 100% Iluminação para casa Taschibra 92,3% Materiais elétricos Tramontina 99% Portas, janelas e fechaduras Intelbras 93,4% Box e acessórios de banheiro Docol 98,5% Ar-condicionado LG 99,9% Automação residencial e segurança Intelbras 100%

Fonte: Ranqia. Coleta de 12/10 a 11/11/2026. Categorias e nomes mantidos conforme o levantamento.

Aparecer mais não significa aparecer primeiro. Lorenzetti é citada em mais respostas sobre chuveiros, mas Fame tem a melhor posição média: 2,51, ante 2,64. Em portas, janelas e fechaduras, Intelbras é a mais frequente, enquanto Aluvid tem a melhor posição média entre os nomes presentes em pelo menos 20% das respostas.

A Tramontina é a marca com presença no maior número de categorias: sete das 11. Lorenzetti está em seis; Deca e Docol, em cinco cada. A comparação considera os nomes incluídos nos rankings do estudo, não toda menção isolada feita pelo ChatGPT.

Quais lojas aparecem nas respostas sobre onde comprar?

Não há uma loja que lidere em todos os produtos. Leroy Merlin é o único canal listado nas 11 categorias, mas encabeça apenas box e acessórios de banheiro, com 95,4% de presença. Mercado Livre aparece em dez categorias e não lidera nenhuma.

Casa Dexco tem a maior presença em pisos e revestimentos, com 79,1%, e em louças e cubas, com 89,3%. Ferreira Costa lidera chuveiros e aquecimento, com 75,9%; Elétrica União, materiais elétricos, com 63,6%; e Telhanorte, portas, janelas e fechaduras, com 82,4%.

Em ar-condicionado, Amazon Brasil registra 63,1% e Lojas Colombo, 61,2%. A Ranqia considera o resultado um empate técnico, porque os intervalos de confiança se sobrepõem. Lojas Colombo aparece antes, em média: posição 2,62, contra 3,50 da Amazon Brasil.

A lista de lugares para comprar também inclui fabricantes. Suvinil lidera as menções em tintas; Deca e Tramontina dividem a liderança em torneiras e metais; Tramontina lidera iluminação; e Intelbras, automação e segurança. A pesquisa preservou o nome na lista em que foi citado pela ferramenta, mesmo quando a resposta não fazia distinção entre fabricante e varejista.

Como o estudo foi feito e o que ele não mostra

A Ranqia dividiu as 11 categorias em duas perguntas: quais marcas têm promoções e onde comprar com promoção. Cada pergunta recebeu quatro formulações, com as palavras promoções, ofertas, campanhas e descontos. São 22 perguntas agrupadas e 88 formulações, com cerca de 3.600 respostas por pergunta.

Uma marca conta uma vez por resposta, mesmo que seja repetida. A posição considera a ordem da primeira menção entre os nomes citados e só é calculada quando aquele nome aparece. Cada ranking inclui os dez primeiros nomes e os demais com presença de pelo menos 3%.

O estudo usa intervalo de confiança de 95%, calculado pelo método de Wilson, para a frequência das menções. Os percentuais descrevem as respostas coletadas pela pesquisa, com foco na frequência de menções a cada nome.

O documento não informa a versão do modelo do ChatGPT, se a busca na web estava ativada ou detalhes sobre personalização das sessões. Também não discrimina o financiamento da pesquisa. Esses pontos limitam a reprodução dos resultados e a comparação com respostas obtidas por outros usuários.