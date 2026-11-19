(Magnific)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h00.
Levantamento da Ranqia analisou 79.290 respostas do ChatGPT sobre ofertas de Black Friday em 11 categorias de casa e construção. Os dados medem a frequência e a ordem das menções nas respostas coletadas.
Coral, Docol, Lorenzetti e Intelbras apareceram em todas as respostas analisadas sobre marcas com ofertas de Black Friday em suas respectivas categorias. É o que mostra um levantamento da Ranqia, que examinou 79.290 respostas do ChatGPT sobre produtos para casa e construção.
A pesquisa foi realizada entre 12 de outubro e 11 de novembro de 2026. Os testes perguntavam quais marcas tinham promoções e onde comprar com desconto, sem sugerir nomes. O levantamento mede a frequência e a ordem das citações da ferramenta. Preços e condições de venda precisam ser consultados nas lojas.
Coral atingiu 100% de presença nas respostas sobre tintas brancas; Docol, em torneiras e metais; Lorenzetti, em chuveiros e aquecimento; e Intelbras, em automação residencial e segurança. Deca, em louças e cubas, e LG, em ar-condicionado, ficaram em 99,9%.
As líderes mudam conforme o produto. A tabela mostra a marca mais frequente em cada uma das 11 categorias pesquisadas. O percentual indica a parcela das respostas daquela pergunta em que o nome apareceu.
|Categoria
|Marca mais citada
|Presença nas respostas
|Tintas brancas
|Coral
|100%
|Pisos e revestimentos
|Portinari
|94,6%
|Torneiras e metais
|Docol
|100%
|Louças e cubas
|Deca
|99,9%
|Chuveiros e aquecimento
|Lorenzetti
|100%
|Iluminação para casa
|Taschibra
|92,3%
|Materiais elétricos
|Tramontina
|99%
|Portas, janelas e fechaduras
|Intelbras
|93,4%
|Box e acessórios de banheiro
|Docol
|98,5%
|Ar-condicionado
|LG
|99,9%
|Automação residencial e segurança
|Intelbras
|100%
Fonte: Ranqia. Coleta de 12/10 a 11/11/2026. Categorias e nomes mantidos conforme o levantamento.
Aparecer mais não significa aparecer primeiro. Lorenzetti é citada em mais respostas sobre chuveiros, mas Fame tem a melhor posição média: 2,51, ante 2,64. Em portas, janelas e fechaduras, Intelbras é a mais frequente, enquanto Aluvid tem a melhor posição média entre os nomes presentes em pelo menos 20% das respostas.
A Tramontina é a marca com presença no maior número de categorias: sete das 11. Lorenzetti está em seis; Deca e Docol, em cinco cada. A comparação considera os nomes incluídos nos rankings do estudo, não toda menção isolada feita pelo ChatGPT.
Não há uma loja que lidere em todos os produtos. Leroy Merlin é o único canal listado nas 11 categorias, mas encabeça apenas box e acessórios de banheiro, com 95,4% de presença. Mercado Livre aparece em dez categorias e não lidera nenhuma.
Casa Dexco tem a maior presença em pisos e revestimentos, com 79,1%, e em louças e cubas, com 89,3%. Ferreira Costa lidera chuveiros e aquecimento, com 75,9%; Elétrica União, materiais elétricos, com 63,6%; e Telhanorte, portas, janelas e fechaduras, com 82,4%.
Em ar-condicionado, Amazon Brasil registra 63,1% e Lojas Colombo, 61,2%. A Ranqia considera o resultado um empate técnico, porque os intervalos de confiança se sobrepõem. Lojas Colombo aparece antes, em média: posição 2,62, contra 3,50 da Amazon Brasil.
A lista de lugares para comprar também inclui fabricantes. Suvinil lidera as menções em tintas; Deca e Tramontina dividem a liderança em torneiras e metais; Tramontina lidera iluminação; e Intelbras, automação e segurança. A pesquisa preservou o nome na lista em que foi citado pela ferramenta, mesmo quando a resposta não fazia distinção entre fabricante e varejista.
A Ranqia dividiu as 11 categorias em duas perguntas: quais marcas têm promoções e onde comprar com promoção. Cada pergunta recebeu quatro formulações, com as palavras promoções, ofertas, campanhas e descontos. São 22 perguntas agrupadas e 88 formulações, com cerca de 3.600 respostas por pergunta.
Uma marca conta uma vez por resposta, mesmo que seja repetida. A posição considera a ordem da primeira menção entre os nomes citados e só é calculada quando aquele nome aparece. Cada ranking inclui os dez primeiros nomes e os demais com presença de pelo menos 3%.
O estudo usa intervalo de confiança de 95%, calculado pelo método de Wilson, para a frequência das menções. Os percentuais descrevem as respostas coletadas pela pesquisa, com foco na frequência de menções a cada nome.
O documento não informa a versão do modelo do ChatGPT, se a busca na web estava ativada ou detalhes sobre personalização das sessões. Também não discrimina o financiamento da pesquisa. Esses pontos limitam a reprodução dos resultados e a comparação com respostas obtidas por outros usuários.
Coral, Docol, Lorenzetti e Intelbras atingiram 100% de presença nas respectivas perguntas sobre marcas. O percentual se refere às respostas coletadas pela Ranqia.
Leroy Merlin é o único canal listado nas 11 categorias. A presença em todas elas é diferente de liderar cada ranking.
O estudo dividiu 11 categorias em duas perguntas: quais marcas têm promoções e onde comprar com promoção. Cada pergunta recebeu quatro formulações, totalizando 88 enunciados.
Não. Cada nome conta no máximo uma vez por resposta, mesmo quando aparece repetidamente no texto.
É a ordem da primeira menção entre os nomes citados. O cálculo considera apenas as respostas em que aquele nome aparece.
A Ranqia considera empate técnico porque os intervalos de confiança se sobrepõem. Isso não significa que as duas lojas tenham os mesmos preços ou condições comerciais.
Glossário
O que é intervalo de confiança?
Faixa calculada a partir de uma amostra para expressar a incerteza de uma estimativa. No estudo, a Ranqia usa o método de Wilson com nível de confiança de 95% para a frequência das menções.