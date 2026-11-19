Ar-condicionado: capacidade, consumo e custo de instalação entram na comparação (iiievgeniy/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09h01.
O guia compara configurações de ar-condicionado de cinco marcas para a Black Friday de 2026. Preço, frete, instalação e disponibilidade devem ser conferidos antes da compra.
Para escolher um ar-condicionado na Black Friday, compare primeiro a capacidade necessária, o consumo de energia e o custo instalado. LG, Midea, Gree, Samsung e Electrolux têm linhas com recursos diferentes. Uma oferta mais barata pode ser de um aparelho só frio, enquanto outra inclui aquecimento. A marca, isoladamente, não resolve essa comparação.
O guia reúne modelos de 12.000 BTU/h como recorte de comparação. Confira preços e disponibilidade nas lojas.
O Midea Inverter Lite Conectado de 12.000 BTU/h, frio e 220 V, reúne compressor inverter e controle por aplicativo. O LG Dual Inverter AI Voice S3-Q12JA33J, também de 12.000 BTU/h, frio e 220 V, oferece conexão Wi-Fi e controle pelo ThinQ. Esses recursos permitem ajustar o aparelho pelo celular, mas não demonstram, por si só, que um modelo consome menos que outro.
O Samsung WindFree AI Pro de 12.000 BTU/h e 220 V é quente e frio e traz o modo WindFree, cuja proposta é distribuir o ar sem o jato direto. Por isso, não deve ser comparado como se tivesse a mesma configuração dos dois modelos só frio. Quem precisa aquecer o ambiente deve procurar essa função explicitamente; ela não está presente em todo aparelho inverter.
Na Gree, a linha G-Top Auto inclui variantes com Wi-Fi e ciclos distintos. Na Electrolux, o Color Adapt permite personalizar o painel frontal conforme as orientações da fabricante. Para qualquer uma das cinco marcas, o nome comercial precisa vir acompanhado do código, da capacidade e do ciclo: anúncios de versões diferentes não formam uma comparação de preços válida.
Como referência de preço fora do recorte de 12.000 BTU/h, a loja oficial da Electrolux anunciava, em 18 de novembro de 2026, o MaxComfort Inverter NI09F/NE09F, de 9.000 BTU/h, só frio e 220 V, por R$ 1.899 no Pix ou em até 10 parcelas de R$ 189,90 sem juros no cartão.
O anúncio exibia opção de compra, mas entrega, frete e disponibilidade regional dependem da consulta ao CEP. O valor não inclui instalação e pode mudar. Por ter capacidade menor, não deve ser comparado diretamente com os modelos de 12.000 BTU/h deste guia.
A tecnologia inverter permite variar a rotação do compressor. É uma característica do funcionamento, não um selo que torna todos os aparelhos igualmente econômicos. Para comparar modelos de mesma capacidade, consulte a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e o registro no Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro.
Observe o consumo anual em kWh e o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, o IDRS. Este último mede a eficiência de refrigeração em condições padronizadas; valores maiores indicam melhor desempenho nesse critério. Não misture esse índice com capacidade em BTU/h ou com potência elétrica em watts.
O consumo da etiqueta serve para comparar produtos nas condições de ensaio. Não é uma previsão exata da conta de luz de uma casa: tempo de uso, temperatura escolhida, vedação, sol e instalação interferem no gasto.
Os 12.000 BTU/h usados neste levantamento são um recorte de comparação, não uma recomendação para qualquer quarto. O dimensionamento deve considerar área, incidência solar, pessoas, aparelhos e características do imóvel. Antes de comprar, confirme a capacidade com o instalador. Comprar capacidade insuficiente para economizar na oferta pode comprometer o conforto.
Peça um orçamento de instalação antes de fechar a compra. Confira se inclui tubulação, suportes, materiais, adequação elétrica e acesso à unidade externa. Nos anúncios, confirme se o preço corresponde ao conjunto completo, com evaporadora e condensadora.
A tensão também precisa ser compatível com o ponto de instalação. As versões citadas neste guia são de 220 V. Não escolha a versão só pelo preço sem checar a rede disponível. Verifique ainda as condições de garantia do produto e do compressor: prazos distintos não significam cobertura igual para todas as peças ou serviços.
Para quem só quer resfriar, compare modelos só frio com capacidade equivalente. Para quem também precisa de aquecimento, filtre quente e frio. Depois, pese consumo, ruído, assistência local e orçamento instalado.
A decisão depende do histórico do modelo e da urgência. Registre o preço final, a loja, o código e a forma de pagamento. Um valor menor no Pix não equivale a uma redução histórica do produto. Sem essa comparação, o selo de desconto informa pouco.
Não. A função de aquecimento precisa estar indicada na versão quente e frio; o compressor inverter, isoladamente, não garante esse recurso.
Consulte a etiqueta de energia e o registro do Inmetro para aparelhos de capacidade equivalente. Observe o consumo anual em kWh e o IDRS, sem confundir eficiência com capacidade em BTU/h.
Não. O dimensionamento depende da área, da incidência solar, das pessoas, dos aparelhos e das características do imóvel.
Inclua instalação, tubulação, suportes, materiais e eventual adequação elétrica. Confirme também se o anúncio inclui evaporadora e condensadora.
Glossário
O que é tecnologia inverter?
Sistema que permite variar a rotação do compressor do ar-condicionado para ajustar seu funcionamento à demanda de climatização.