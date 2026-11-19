Para escolher um ar-condicionado na Black Friday, compare primeiro a capacidade necessária, o consumo de energia e o custo instalado. LG, Midea, Gree, Samsung e Electrolux têm linhas com recursos diferentes. Uma oferta mais barata pode ser de um aparelho só frio, enquanto outra inclui aquecimento. A marca, isoladamente, não resolve essa comparação.

O guia reúne modelos de 12.000 BTU/h como recorte de comparação. Confira preços e disponibilidade nas lojas.

Quais modelos de ar-condicionado comparar?

O Midea Inverter Lite Conectado de 12.000 BTU/h, frio e 220 V, reúne compressor inverter e controle por aplicativo. O LG Dual Inverter AI Voice S3-Q12JA33J, também de 12.000 BTU/h, frio e 220 V, oferece conexão Wi-Fi e controle pelo ThinQ. Esses recursos permitem ajustar o aparelho pelo celular, mas não demonstram, por si só, que um modelo consome menos que outro.

O Samsung WindFree AI Pro de 12.000 BTU/h e 220 V é quente e frio e traz o modo WindFree, cuja proposta é distribuir o ar sem o jato direto. Por isso, não deve ser comparado como se tivesse a mesma configuração dos dois modelos só frio. Quem precisa aquecer o ambiente deve procurar essa função explicitamente; ela não está presente em todo aparelho inverter.

Na Gree, a linha G-Top Auto inclui variantes com Wi-Fi e ciclos distintos. Na Electrolux, o Color Adapt permite personalizar o painel frontal conforme as orientações da fabricante. Para qualquer uma das cinco marcas, o nome comercial precisa vir acompanhado do código, da capacidade e do ciclo: anúncios de versões diferentes não formam uma comparação de preços válida.

Como referência de preço fora do recorte de 12.000 BTU/h, a loja oficial da Electrolux anunciava, em 18 de novembro de 2026, o MaxComfort Inverter NI09F/NE09F, de 9.000 BTU/h, só frio e 220 V, por R$ 1.899 no Pix ou em até 10 parcelas de R$ 189,90 sem juros no cartão.

O anúncio exibia opção de compra, mas entrega, frete e disponibilidade regional dependem da consulta ao CEP. O valor não inclui instalação e pode mudar. Por ter capacidade menor, não deve ser comparado diretamente com os modelos de 12.000 BTU/h deste guia.

Como comparar consumo e capacidade sem cair no marketing?

A tecnologia inverter permite variar a rotação do compressor. É uma característica do funcionamento, não um selo que torna todos os aparelhos igualmente econômicos. Para comparar modelos de mesma capacidade, consulte a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia e o registro no Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro.

Observe o consumo anual em kWh e o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, o IDRS. Este último mede a eficiência de refrigeração em condições padronizadas; valores maiores indicam melhor desempenho nesse critério. Não misture esse índice com capacidade em BTU/h ou com potência elétrica em watts.

O consumo da etiqueta serve para comparar produtos nas condições de ensaio. Não é uma previsão exata da conta de luz de uma casa: tempo de uso, temperatura escolhida, vedação, sol e instalação interferem no gasto.

Os 12.000 BTU/h usados neste levantamento são um recorte de comparação, não uma recomendação para qualquer quarto. O dimensionamento deve considerar área, incidência solar, pessoas, aparelhos e características do imóvel. Antes de comprar, confirme a capacidade com o instalador. Comprar capacidade insuficiente para economizar na oferta pode comprometer o conforto.

O que entra no custo além do aparelho?

Peça um orçamento de instalação antes de fechar a compra. Confira se inclui tubulação, suportes, materiais, adequação elétrica e acesso à unidade externa. Nos anúncios, confirme se o preço corresponde ao conjunto completo, com evaporadora e condensadora.

A tensão também precisa ser compatível com o ponto de instalação. As versões citadas neste guia são de 220 V. Não escolha a versão só pelo preço sem checar a rede disponível. Verifique ainda as condições de garantia do produto e do compressor: prazos distintos não significam cobertura igual para todas as peças ou serviços.