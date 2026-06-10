Google lança ferramenta de IA para tradução simultânea

O Google anunciou na terça-feira, 9, o lançamento de um modelo para tradução em tempo real, o Gemini 3.5 Live Translate. A ferramenta já está disponível em produtos Google, como aplicativo do Google Tradutor em Android e IOS, bem como no Gemini Live API e no Google AI Studio para desenvolvedores.

O modelo detecta mais de 70 idiomas e, de acordo com nota da empresa, preserva a entonação, o ritmo e o tom de voz do locutor.

O sistema não precisa esperar quem fala terminar para começar a traduzir. A tradução é gerada continuamente, diz a empresa, e balanceia a espera do contexto para aumentar a qualidade da tradução e a sincronização com o locutor.

“Ele oferece áudio fluido, sem pausas constrangedoras, e permanece apenas alguns segundos atrás do locutor durante toda a sessão”, disse a companhia em nota.

Neste mês, algumas empresas selecionadas poderão experimentar a ferramenta no Google Meet. Até o fim do ano, haverá o lançamento da Gemini 3.5 Live Translate no Meet de forma mais ampla.

No aplicativo Google Tradutor, usuários Android também poderão ter acesso ao “modo escuta”, que permite ouvir as traduções pelo auto-falante do celular de forma privada. Para isso, o usuário deve colocar o celular no ouvido como se estivesse em uma ligação.

Os áudios gerados pelo Gemini 3.5 Live Translate receberão um marcador d’água, com SynthID, incorporado na saída de áudio. O intuito é fazer com que o conteúdo gerado por IA seja detectável.

Outras empresas de IA também apostaram em suas próprias ferramentas de tradução. A OpenAI, por exemplo, lançou o ChatGPT Translate em janeiro de 2026 em algumas partes do mundo. O recurso incorpora IA para fazer uma edição inteligente de tradução ao considerar contexto, tom de voz e público-alvo.

A chegada do ChatGPT, em 2022, inclusive, quebrou a hegemonia do Google Tradutor e levou a empresa a buscar novas formas de se diferenciar no âmbito da tradução.

Já a Meta lançou em agosto de 2025 uma ferramenta que permite aos criadores de conteúdo traduzir suas publicações e, assim, aumentar seu alcance. A IA mantém o som e o tom de voz original do locutor. Além disso, criadores de conteúdo podem optar por um dublagem sincronizada, que ajusta a tradução com os movimentos dos lábios.