Como Paul McCartney chegou a US$ 1,4 bilhão com músicas de outros artistas

Toda vez que uma escola monta uma versão de Grease ou que alguém dá play em Blue Suede Shoes, parte do dinheiro vai para Paul McCartney. O ex-Beatle, de 84 anos, é dono da MPL Communications, editora que detém os direitos de milhares de canções, muitas delas escritas por outros compositores. Segundo a Forbes, a empresa vale pelo menos US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) e é o maior ativo de uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,7 bilhões).

Com esse patrimônio, McCartney aparece como o terceiro músico mais rico do mundo na lista da revista, atrás de Jay-Z, com US$ 2,8 bilhões (R$ 15,4 bilhões), e de Taylor Swift, com US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões). No Reino Unido, o título de bilionário já tinha aparecido em 2024, quando o ranking do Sunday Times somou os bens do músico aos da mulher, Nancy Shevell, e alcançou £ 1 bilhão, o equivalente a US$ 1,3 bilhão na época (R$ 7,2 bilhões).

Do rockabilly às canções de Natal

McCartney fundou a MPL em 1969, meses antes do fim dos Beatles, para controlar a edição das músicas da carreira solo e ficar com uma fatia maior dos royalties futuros. Com o tempo, a empresa passou a comprar catálogos de outros artistas, num caminho oposto ao de nomes como Bob Dylan e Bruce Springsteen, que venderam seus direitos nos últimos anos.

Entre os títulos da editora estão o repertório de Buddy Holly, trilhas da Broadway como a de Grease e Blue Suede Shoes, de Carl Perkins, que ficou famosa na voz de Elvis Presley. A lista inclui clássicos natalinos que voltam a render todo fim de ano, como The Christmas Song, Blue Christmas, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas e Baby, It's Cold Outside. A Forbes calcula que a MPL gere dezenas de milhões de dólares por ano em receita. McCartney não comentou as estimativas, mas disse à revista que o músico e o empresário podem conviver e que gosta de aproveitar os dois papéis.

A briga pelas músicas dos Beatles

O interesse por direitos autorais vem do começo da carreira. O contrato de edição que a banda assinou nos primeiros anos limitava o que os integrantes ganhavam como compositores, e McCartney chegou a chamar o acordo de "basicamente um contrato de escravidão" em um texto publicado pela Forbes em 2017, já que o sucesso da empresa nunca se convertia em aumento para o grupo.

Depois da morte de John Lennon, Lew Grade, dono da Northern Songs, que detinha as canções dos Beatles, ofereceu o catálogo a McCartney por US$ 20 milhões (R$ 110 milhões na cotação atual). O músico propôs dividir o valor com os representantes de Lennon, e o negócio não avançou. Em 1985, Michael Jackson comprou os direitos por US$ 47,5 milhões (R$ 261 milhões), depois de ouvir do próprio McCartney o conselho de investir em edição musical. Segundo o ex-Beatle, Jackson respondeu na época que ia ficar com as músicas dele.

McCartney só recuperou parte desse repertório em 2017, quando processou a Sony/ATV em janeiro para reaver os direitos americanos sobre as canções com base em uma regra da lei de copyright dos Estados Unidos que permite aos compositores retomar suas obras depois de um período determinado. As partes fecharam um acordo confidencial em junho. Pelas contas da Forbes, esses direitos rendem a ele pelo menos US$ 10 milhões por ano (R$ 55 milhões) e valem no mínimo US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão).

Ele também tem 25% da Apple Corps, empresa que administra os negócios dos Beatles e fatura mais de US$ 50 milhões por ano (R$ 275 milhões) com streaming, vinil e produtos licenciados. Ringo Starr e os espólios de Lennon e George Harrison detêm as outras partes, e a Forbes avalia cada participação em mais de US$ 150 milhões (R$ 825 milhões).

Turnês, imóveis e Picasso

Ao longo da carreira, os shows renderam a McCartney centenas de milhões de dólares. A turnê mais recente, Got Back, somou 79 apresentações entre abril de 2022, em Spokane, no estado de Washington, e novembro de 2025, em Chicago, com passagem pelo Brasil no fim de 2023. O músico tem ainda imóveis no Reino Unido e nos Hamptons, em Nova York, e uma coleção de arte com obras de Picasso e Magritte.

As fotografias que ele fez durante a beatlemania, entre 1963 e 1964, foram expostas na National Portrait Gallery, em Londres, em 2023, e estão em cartaz no Musée Granet, em Aix-en-Provence, na França, até janeiro de 2027.