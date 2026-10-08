Sem Discord? Conheça o Fluxer e o TeamSpeak (e entenda o fim do Guilded)

Alternativas ao Discord: Fluxer replica a experiência de servidores, e TeamSpeak aposta em voz e controle técnico (Fabian Sommer/Getty Images)
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Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08h01.
A busca por alternativas ao Discord ganhou peso no Brasil em 2026 pois, desde março, a plataforma aplica verificação de idade no país para cumprir o ECA Digital, e o Ministério da Justiça manteve, em junho, a classificação do app como não recomendado para menores de 18 anos. Em agosto, a ANPD abriu fiscalização e suspendeu as transmissões ao vivo do serviço no Brasil.
Dos três nomes que costumam aparecer como substitutos, dois continuam disponíveis — Fluxer e TeamSpeak — e atendem a perfis distintos. O terceiro, o Guilded, foi encerrado e não serve para criar ou migrar comunidades, visto que o Roblox comprou a plataforma em agosto de 2021, o que afastou grupos de fora do jogo, sendo encerrado em setembro de 2025.
O Fluxer é a alternativa ao Discord com a interface mais próxima da original. Gratuito e de código aberto (licença AGPLv3), foi liberado ao público em janeiro de 2026 pela empresa europeia Fluxer Platform AB e chegou a 125 mil usuários no servidor principal em março do mesmo ano.
A plataforma reúne comunidades com canais de texto e voz organizados por categorias, mensagens diretas, chamadas de vídeo e compartilhamento de tela. Para moderação, oferece cargos com permissões detalhadas, registro de ações e banimento de membros.
O serviço está disponível em 34 idiomas, incluindo português, e mantém uma região de servidores de voz em São Paulo, o que reduz o atraso nas chamadas para quem está no Brasil. Funciona no navegador, e os aplicativos para Android e iOS estavam em fase de testes em setembro de 2026.
O principal diferencial é a auto-hospedagem (self-hosting). Uma comunidade pode instalar o Fluxer em servidor próprio ou contratado e manter mensagens, arquivos e contas sob seu controle. Segundo a empresa, a equipe do Fluxer não consegue acessar nem banir usuários dessas instâncias.
O software é gratuito, mas a infraestrutura não. A instalação usa Docker Compose e exige domínio próprio, portas liberadas para chamadas de voz, atualizações e backups. A federação, que permitirá conversar entre servidores diferentes sem criar contas em cada um, ainda está no plano de desenvolvimento.
O TeamSpeak existe desde antes do Discord e é associado a clãs, equipes de e-sports e comunidades de simulação que priorizam voz estável e baixa latência. Diferente do Fluxer, não tem código aberto. A geração atual, o TeamSpeak 6, está em beta desde janeiro de 2025 e acrescentou compartilhamento de tela e câmera, chat em grupo e busca de comunidades públicas.
A lógica é de servidores administráveis, com canais e subcanais ilimitados, permissões hierárquicas e grupos de servidor. A empresa divulga criptografia nas comunicações, cancelamento de eco e redução de ruído.
Para ter um servidor, há duas rotas: contratar uma TeamSpeak Community, hospedada pela própria empresa, ou instalar o servidor por conta própria, inclusive via Docker.
O cliente do TeamSpeak 6 roda em Windows, macOS e Linux. Os apps oficiais para Android e iOS ainda são do TeamSpeak 3 e não acompanham recursos da nova geração, como assistir a um compartilhamento de tela. Para quem usa o celular como dispositivo principal, essa diferença pesa.
A resposta depende da configuração. No Fluxer hospedado pela empresa, o usuário confia na infraestrutura dela. Numa instância própria, a comunidade passa a controlar os dados e assume a segurança do servidor. Código aberto facilita auditoria, mas não torna uma instalação segura por si só.
No TeamSpeak, a empresa afirma não rastrear dados e oferecer criptografia. Em servidor próprio, cabe ao administrador cuidar de logs, permissões e cópias de segurança. Nos dois casos, a auto-hospedagem amplia a autonomia e transfere para o grupo a responsabilidade técnica e legal pelos dados.
O Fluxer é gratuito. A versão hospedada pela empresa tem um plano pago opcional, o Plutonium, com recursos extras. Em instâncias próprias, nenhum recurso fica bloqueado, mas servidor e domínio entram na conta de quem hospeda.
O cliente do TeamSpeak também é gratuito. Servidores podem ser contratados da empresa ou instalados por conta própria. Segundo a página de licenciamento do TeamSpeak, as licenças de servidor da versão 6 ainda estavam em definição, o que deixa preços e limites sujeitos a mudança.
Fluxer e TeamSpeak continuam disponíveis. O Guilded, que também aparecia como substituto, foi encerrado em setembro de 2025.
O Fluxer. A plataforma reproduz servidores, canais de texto e voz, chamadas de vídeo e compartilhamento de tela, com pouca curva de aprendizado.
Sim. O Fluxer tem um plano pago opcional, o Plutonium, na versão hospedada pela empresa. No TeamSpeak, o cliente é gratuito, e as licenças de servidor da versão 6 ainda estavam em definição.
O Fluxer funciona no navegador e tinha aplicativos para Android e iOS em fase de testes em setembro de 2026. Os apps do TeamSpeak ainda são da geração 3 e não exibem compartilhamento de tela.
Depende da configuração. Nas duas, um servidor próprio dá à comunidade o controle dos dados e transfere para ela a responsabilidade técnica e legal.
Não. O Roblox comprou a plataforma em agosto de 2021 e ela foi encerrada em setembro de 2025.