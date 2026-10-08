Sem Discord? Conheça o Fluxer e o TeamSpeak (e entenda o fim do Guilded)

RESUMO ＋A busca por alternativas ao Discord cresceu no Brasil em 2026, depois da verificação de idade exigida pelo ECA Digital e da suspensão das transmissões ao vivo pela ANPD. Fluxer e TeamSpeak seguem disponíveis, enquanto o Guilded foi encerrado em setembro de 2025. O Fluxer tem a interface mais parecida com a do Discord e código aberto, e o TeamSpeak atende grupos que priorizam voz estável. Os dois são gratuitos e permitem servidor próprio.

A busca por alternativas ao Discord ganhou peso no Brasil em 2026 pois, desde março, a plataforma aplica verificação de idade no país para cumprir o ECA Digital, e o Ministério da Justiça manteve, em junho, a classificação do app como não recomendado para menores de 18 anos. Em agosto, a ANPD abriu fiscalização e suspendeu as transmissões ao vivo do serviço no Brasil.

Dos três nomes que costumam aparecer como substitutos, dois continuam disponíveis — Fluxer e TeamSpeak — e atendem a perfis distintos. O terceiro, o Guilded, foi encerrado e não serve para criar ou migrar comunidades, visto que o Roblox comprou a plataforma em agosto de 2021, o que afastou grupos de fora do jogo, sendo encerrado em setembro de 2025.

O que é o Fluxer e como ele funciona?

O Fluxer é a alternativa ao Discord com a interface mais próxima da original. Gratuito e de código aberto (licença AGPLv3), foi liberado ao público em janeiro de 2026 pela empresa europeia Fluxer Platform AB e chegou a 125 mil usuários no servidor principal em março do mesmo ano.

A plataforma reúne comunidades com canais de texto e voz organizados por categorias, mensagens diretas, chamadas de vídeo e compartilhamento de tela. Para moderação, oferece cargos com permissões detalhadas, registro de ações e banimento de membros.

O serviço está disponível em 34 idiomas, incluindo português, e mantém uma região de servidores de voz em São Paulo, o que reduz o atraso nas chamadas para quem está no Brasil. Funciona no navegador, e os aplicativos para Android e iOS estavam em fase de testes em setembro de 2026.

O principal diferencial é a auto-hospedagem (self-hosting). Uma comunidade pode instalar o Fluxer em servidor próprio ou contratado e manter mensagens, arquivos e contas sob seu controle. Segundo a empresa, a equipe do Fluxer não consegue acessar nem banir usuários dessas instâncias.

O software é gratuito, mas a infraestrutura não. A instalação usa Docker Compose e exige domínio próprio, portas liberadas para chamadas de voz, atualizações e backups. A federação, que permitirá conversar entre servidores diferentes sem criar contas em cada um, ainda está no plano de desenvolvimento.

Como começar no Fluxer

Acesse o serviço: abra fluxer.app no navegador ou instale o app beta no celular;

Crie a conta: cadastre um e-mail e defina uma senha;

Monte a comunidade: crie um servidor ou entre por um link de convite;

Organize os canais: separe canais de texto para avisos e conversa e canais de voz para chamadas;

Defina cargos: configure permissões para administradores, moderadores e membros;

Teste antes de migrar: faça uma chamada com compartilhamento de tela e envie arquivos com um grupo pequeno.

O que é o TeamSpeak e para quem ele serve?

O TeamSpeak existe desde antes do Discord e é associado a clãs, equipes de e-sports e comunidades de simulação que priorizam voz estável e baixa latência. Diferente do Fluxer, não tem código aberto. A geração atual, o TeamSpeak 6, está em beta desde janeiro de 2025 e acrescentou compartilhamento de tela e câmera, chat em grupo e busca de comunidades públicas.

A lógica é de servidores administráveis, com canais e subcanais ilimitados, permissões hierárquicas e grupos de servidor. A empresa divulga criptografia nas comunicações, cancelamento de eco e redução de ruído.

Para ter um servidor, há duas rotas: contratar uma TeamSpeak Community, hospedada pela própria empresa, ou instalar o servidor por conta própria, inclusive via Docker.

O cliente do TeamSpeak 6 roda em Windows, macOS e Linux. Os apps oficiais para Android e iOS ainda são do TeamSpeak 3 e não acompanham recursos da nova geração, como assistir a um compartilhamento de tela. Para quem usa o celular como dispositivo principal, essa diferença pesa.

Como começar no TeamSpeak

Baixe o cliente: instale a versão para o seu sistema no site oficial;

Crie uma conta myTeamSpeak: cadastre um e-mail e defina uma senha;

Guarde a Recovery Key: o código permite recuperar o acesso à conta e aos favoritos se o login se perder;

Encontre um servidor: use a área Community Discovery ou o endereço enviado pelo administrador;

Entre em um canal: escolha uma sala de voz ou inicie uma conversa em grupo.

Fluxer ou TeamSpeak: qual alternativa ao Discord escolher?

Experiência parecida com a do Discord: o Fluxer reproduz servidores, canais de texto, chamadas e compartilhamento de tela com pouca curva de aprendizado;

Voz para grupos organizados: o TeamSpeak atende clãs, guildas e servidores de roleplay com muitas salas e hierarquia de cargos;

Uso pelo celular: o Fluxer funciona no navegador e tem apps em beta, enquanto o app móvel do TeamSpeak segue na geração anterior;

Controle dos dados: os dois permitem servidor próprio, desde que alguém do grupo saiba manter a infraestrutura;

Bots e comunidades públicas grandes: o Discord continua mais completo nesse quesito.

Qual alternativa ao Discord tem mais privacidade?

A resposta depende da configuração. No Fluxer hospedado pela empresa, o usuário confia na infraestrutura dela. Numa instância própria, a comunidade passa a controlar os dados e assume a segurança do servidor. Código aberto facilita auditoria, mas não torna uma instalação segura por si só.

No TeamSpeak, a empresa afirma não rastrear dados e oferecer criptografia. Em servidor próprio, cabe ao administrador cuidar de logs, permissões e cópias de segurança. Nos dois casos, a auto-hospedagem amplia a autonomia e transfere para o grupo a responsabilidade técnica e legal pelos dados.

Quanto custam Fluxer e TeamSpeak?

O Fluxer é gratuito. A versão hospedada pela empresa tem um plano pago opcional, o Plutonium, com recursos extras. Em instâncias próprias, nenhum recurso fica bloqueado, mas servidor e domínio entram na conta de quem hospeda.

O cliente do TeamSpeak também é gratuito. Servidores podem ser contratados da empresa ou instalados por conta própria. Segundo a página de licenciamento do TeamSpeak, as licenças de servidor da versão 6 ainda estavam em definição, o que deixa preços e limites sujeitos a mudança.