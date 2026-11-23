As fortes chuvas e os vendavais registrados nos últimos dias atingiram municípios de seis estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O governo federal elevou o nível operacional de monitoramento para situação de alerta e mobilizou equipes para apoiar as defesas civis locais e acelerar o atendimento às populações afetadas.

Diante dos temporais, o Departamento de Preparação e Socorro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) elevou o nível operacional para laranja, classificação utilizada em situações de risco alto a muito alto ou desastres de grande intensidade.

Entre as cidades com ocorrências detalhadas no balanço estão:

Tupanciretã (RS);

Maringá (PR);

Foz do Iguaçu (PR);

Manoel Ribas (PR);

Verê (PR);

Ubiratã (PR);

Londrina (PR);

Iguatu (PR);

Porto Murtinho (MS);

Aimorés (MG);

Andrelândia (MG);

Minas Novas (MG).

Além dessas localidades, 34 municípios de Santa Catarina e outros 12 de São Paulo foram atingidos. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 23, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O governo federal mantém equipes de plantão e monitoramento diário das ocorrências, além de prestar apoio às defesas civis estaduais e municipais. A assistência inclui orientação para solicitação de recursos destinados ao atendimento de pessoas afetadas, recuperação de serviços essenciais e reconstrução de estruturas danificadas.

Sul

O Rio Grande do Sul concentra o maior número de vítimas entre os estados detalhados no levantamento. Segundo dados da Defesa Civil estadual atualizados no domingo, 22, as tempestades atingiram 39 municípios e afetaram 25.123 pessoas.

Foram registradas cinco mortes, 265 pessoas feridas, 19.854 desalojadas e 40 desabrigadas. Em Tupanciretã, cidade mais atingida, os vendavais destelharam 7.796 residências.

O governo federal iniciou uma força-tarefa para apoiar o município e acelerar a liberação de recursos. No domingo, foi aprovado o primeiro plano de trabalho para assistência humanitária, com verba destinada à compra de cestas básicas, kits de limpeza e higiene, colchões e kits dormitório, além de veículos e combustível para a distribuição dos materiais no valor de R$ 4,7 milhões.

Outros dois planos de trabalho, voltados à aquisição de telhas e à limpeza urbana, estavam em andamento.

A tempestade também danificou escolas, ginásios e o hospital da cidade. Com o destelhamento da unidade de saúde, pacientes precisaram ser transferidos para hospitais de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

No Paraná, um vendaval registrado na sexta-feira, 20, atingiu sete municípios: Maringá, Foz do Iguaçu, Manoel Ribas, Verê, Ubiratã, Londrina e Iguatu. Ao todo, 945 pessoas foram afetadas e 237 residências sofreram danos.

Foz do Iguaçu registrou o maior número de atingidos, com 400 pessoas. A cidade teve cem residências danificadas, além de quedas de árvores sobre veículos e sobre a rede elétrica.

Em Manoel Ribas, 252 pessoas foram afetadas e 63 casas sofreram danos. Uma escola estadual e um prédio público também foram atingidos. Já em Iguatu, 156 pessoas foram afetadas e 39 residências tiveram danos, além de prejuízos na rede elétrica.

Em Verê, os ventos atingiram 80 moradores e danificaram 20 residências, um barracão e uma unidade de educação. Em Londrina, foram 21 pessoas afetadas, seis casas e um estabelecimento comercial danificados, além de 51 quedas de árvores.

Maringá registrou 20 pessoas afetadas e cinco residências danificadas. Em Ubiratã, foram 16 moradores atingidos, quatro casas danificadas, prejuízos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e a queda de duas árvores.

Em Santa Catarina, 34 municípios foram atingidos por fortes chuvas. O balanço aponta 54 pessoas desalojadas e duas desabrigadas. As defesas civis municipais e estadual acompanham as ocorrências e fazem o levantamento dos danos. O estado permanece sob monitoramento da Defesa Civil Nacional.

Centro-Oeste

Em Mato Grosso do Sul, o município de Porto Murtinho registrou aproximadamente 230 milímetros de chuva entre quinta-feira, 19, e sábado, 21. O volume provocou alagamentos que atingiram 60 pessoas e deixaram seis famílias desabrigadas, encaminhadas para acolhimento no ginásio municipal. Não houve registro de mortes.

O episódio começou na madrugada de quinta-feira, quando choveu 120 milímetros em cerca de duas horas. O volume provocou o transbordamento do canal conhecido como "valetão", que avançou sobre a Avenida Laranjeiras e inundou os bairros Cohab e Dom Pepe.

As autoridades também monitoram preventivamente uma área alagável ocupada por aproximadamente 25 famílias.

Novas pancadas de chuva no sábado provocaram outros pontos de alagamento, especialmente na Vila Célia e na região central. Equipes da defesa civil municipal, do Corpo de Bombeiros e da prefeitura atuam no atendimento às famílias, na limpeza das vias e no acompanhamento das áreas de risco.

Sudeste

Em Minas Gerais, as ocorrências atingiram Aimorés, Andrelândia e Minas Novas, com danos a residências, pontes e outras estruturas.

Em Aimorés, as chuvas destruíram pontes e casas. Até a atualização divulgada no domingo, 22, um homem permanecia desaparecido.

Em Andrelândia, alagamentos e danos materiais deixaram cinco pessoas desabrigadas. Já em Minas Novas, uma barragem na zona rural se rompeu. Equipes foram enviadas ao local para avaliar as estruturas, mas não havia registro de vítimas até domingo.

No estado de São Paulo, chuvas intensas e queda de granizo atingiram 12 municípios. O balanço aponta 54 pessoas desalojadas, duas desabrigadas e cinco feridas.