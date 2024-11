Samsung Galaxy S23 Ultra ou Galaxy Z Fold 5: qual escolher na Black Friday 2024?

Na Black Friday 2024, dois dos smartphones mais avançados da Samsung, o Galaxy S23 Ultra e o Galaxy Z Fold 5, estarão entre os mais desejados. Ambos são dispositivos premium com características impressionantes, mas atendem a públicos diferentes. Se você está em dúvida sobre qual desses modelos escolher, confira a comparação detalhada para decidir qual se adapta melhor às suas necessidades.

O que cada modelo oferece?

Samsung Galaxy S23 Ultra:

O Galaxy S23 Ultra é o modelo topo de linha tradicional da Samsung, equipado com o chip Snapdragon 8 Gen 2, que garante desempenho excepcional para tarefas do dia a dia, jogos pesados e multitarefas. Ele conta com uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, ideal para quem consome vídeos, jogos e conteúdo em alta qualidade.

No quesito câmeras, o S23 Ultra se destaca com um sensor principal de 200 MP, complementado por lentes telefoto de 10 MP com zoom óptico de 3x e 10x, além de uma ultra-angular de 12 MP. Ele é uma excelente escolha para quem busca o melhor desempenho fotográfico, inclusive em fotos noturnas e vídeos em 8K.

A bateria de 5.000 mAh oferece autonomia para um dia inteiro de uso intenso, e o suporte a carregamento rápido de 45W garante agilidade na recarga.

Samsung Galaxy Z Fold 5:

O Galaxy Z Fold 5 é o representante da categoria de dobráveis e oferece uma proposta única: um smartphone que se transforma em um tablet. Ele possui uma tela externa de 6,2 polegadas para uso rápido e uma tela interna Dynamic AMOLED 2X de 7,6 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência imersiva para produtividade e entretenimento.

Equipado com o mesmo processador Snapdragon 8 Gen 2 do S23 Ultra, o Z Fold 5 também entrega desempenho de alto nível, seja para multitarefas ou jogos. Sua dobradiça aprimorada garante maior durabilidade e um design mais compacto quando fechado.

Embora suas câmeras não alcancem o mesmo nível do S23 Ultra, o Z Fold 5 oferece um conjunto versátil, com câmera principal de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e telefoto de 10 MP com zoom óptico de 3x. É uma escolha mais voltada para produtividade e versatilidade do que para fotografia profissional.

Preços na Black Friday 2024

Galaxy S23 Ultra:

O Galaxy S23 Ultra pode ser encontrado na Black Friday a partir de R$ 4.299 (há um ano custava na faixa dos R$ 6.799). Lojas confiáveis devem oferecer condições adicionais, como cashback e parcelamento sem juros.

Galaxy Z Fold 5:

O Galaxy Z Fold 5, que chegou a bater na casa dos R$ 17.800 no final de julho deste ano, deve ter descontos significativos na Black Friday. Já é possível encontrá-lo a R$ 5.000, dependendo das condições e promoções.

Para quem cada modelo é ideal?

Samsung Galaxy S23 Ultra:

O S23 Ultra é a escolha ideal para quem prioriza uma experiência de câmera incomparável e uma tela grande para consumo de conteúdo multimídia. Ele é indicado para usuários que valorizam o desempenho e a autonomia de bateria, mas preferem um formato mais tradicional de smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold 5:

O Z Fold 5 é perfeito para quem busca inovação e versatilidade. Ele é especialmente útil para profissionais e multitarefas que precisam de um dispositivo que combina smartphone e tablet em um único aparelho. Sua tela interna expansível é excelente para produtividade, edição de documentos e consumo de mídia em um formato mais imersivo.

Como garantir o melhor negócio?

Para fazer a melhor escolha na Black Friday 2024, monitore os preços em diferentes lojas e use aplicativos de alerta de descontos. Fique atento a promoções relâmpago e condições adicionais, como cashback e frete grátis. Opte por varejistas confiáveis para evitar surpresas desagradáveis.

Conclusão:

Se você busca o melhor em fotografia e desempenho em um formato tradicional, o Galaxy S23 Ultra é a escolha certa. Por outro lado, se você precisa de um dispositivo versátil para produtividade e quer experimentar a inovação dos dobráveis, o Galaxy Z Fold 5 vale o investimento. Ambos oferecem qualidade premium, e a Black Friday é o momento ideal para garantir o modelo perfeito para você com economia.