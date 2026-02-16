O Twitter caiu? X apresenta instabilidade ao redor do mundo

A rede social X (antigo Twitter) apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 16, e ficou fora do ar em diversos países, incluindo Estados Unidos, Espanha e Colômbia.

O serviço começou a ser normalizado por volta das 11h30, cerca de uma hora após os primeiros relatos de falhas.

Usuários relataram problemas tanto no aplicativo quanto na versão web da plataforma ao site Downdetector. Durante a instabilidade, a página da rede social informava que as publicações não estavam sendo carregadas e pedia que o acesso fosse tentado novamente.

No pico da ocorrência, por volta das 14h52, quase 4 mil usuários na Espanha registraram falhas no serviço, enquanto, nos Estados Unidos, o número de relatos superou 40 mil, segundo o Downdetector.

A instabilidade também atingiu o Grok, ferramenta de inteligência artificial generativa desenvolvida pela xAI, com queixas de usuários na Espanha, nos Estados Unidos e em países da América Latina.

Apesar da retomada do funcionamento, a empresa responsável pela plataforma não se manifestou oficialmente até o momento sobre as causas do problema técnico.

*Com informações da EFE