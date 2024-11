Xiaomi Poco F6 Pro ou Redmi Note 12 Pro: qual escolher na Black Friday 2024?

Na Black Friday 2024, os modelos Xiaomi Poco F6 Pro e Redmi Note 12 Pro estão entre as melhores opções para quem busca smartphones intermediários com bom custo-benefício. Ambos oferecem ótimo desempenho, câmeras de qualidade e design moderno, mas cada um é voltado para públicos diferentes. Se você está em dúvida entre os dois, confira a análise detalhada para ajudá-lo a fazer a melhor escolha.

O que cada modelo oferece?

Xiaomi Poco F6 Pro:

O Poco F6 Pro é voltado para quem busca alto desempenho em jogos e multitarefas, sendo equipado com o processador Snapdragon 7+ Gen 2. Ele traz até 12 GB de RAM, garantindo fluidez em aplicativos pesados e uso multitarefa intenso. Sua tela AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz oferece imagens nítidas e fluídas, ideal para quem consome mídia ou joga frequentemente.

No quesito câmeras, o Poco F6 Pro possui um sensor principal de 64 MP com estabilização óptica, que ajuda a capturar fotos nítidas, mesmo em ambientes com pouca luz. A bateria de 5.000 mAh suporta carregamento rápido de 67W, permitindo uma recarga completa em pouco tempo.

Redmi Note 12 Pro:

O Redmi Note 12 Pro é um dos favoritos da linha Redmi, conhecido pelo equilíbrio entre preço e qualidade. Ele vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 1080, que entrega bom desempenho para tarefas do dia a dia, como navegação, redes sociais e jogos casuais. Com até 8 GB de RAM, ele oferece uma experiência fluida para a maioria dos usuários.

A tela AMOLED de 6,67 polegadas com 120 Hz é semelhante à do Poco F6 Pro, garantindo ótima qualidade de imagem. A câmera principal de 50 MP com estabilização óptica também permite capturar fotos com boa definição, enquanto a bateria de 5.000 mAh e o carregamento rápido de 67W garantem autonomia e praticidade.

Preços na Black Friday 2024

Xiaomi Poco F6 Pro:

Com preços de lançamento a partir de R$ 3.500, o Poco F6 Pro deve aparecer na Black Friday por R$ 3.000, dependendo da configuração de armazenamento e das promoções.

Redmi Note 12 Pro:

O Redmi Note 12 Pro, mais acessível, chegou a ser vendido por R$ 1.960 (a versão com 128GB) em meados de junho deste ano. Na Black Friday, a versão com 256GB é encontrada por R$ 1.699, tornando-se uma das opções mais competitivas na categoria intermediária.

Para quem cada modelo é ideal?

Xiaomi Poco F6 Pro:

O Poco F6 Pro é indicado para usuários que priorizam desempenho, especialmente gamers e multitarefas. Ele também é ideal para quem valoriza uma câmera mais versátil e deseja uma experiência mais completa em jogos e consumo de mídia.

Redmi Note 12 Pro:

O Redmi Note 12 Pro é uma escolha excelente para quem busca um smartphone confiável para o dia a dia, com bom desempenho e câmeras competentes, sem gastar tanto. É uma opção perfeita para quem utiliza o smartphone para redes sociais, navegação e fotografia casual.

Como garantir o melhor negócio?

Para aproveitar as melhores ofertas na Black Friday 2024, monitore os preços em diferentes lojas e utilize aplicativos de alertas de desconto. Fique atento a promoções relâmpago e opte por varejistas confiáveis. Além disso, compare as condições de pagamento, como cashback e parcelamento sem juros, que podem tornar o negócio ainda mais vantajoso.

E agora, qual comprar?

Se você busca desempenho de ponta e uma experiência mais completa, o Xiaomi Poco F6 Pro é a melhor escolha. No entanto, se a sua prioridade é um bom custo-benefício para uso diário, o Redmi Note 12 Pro oferece um ótimo equilíbrio entre preço e funcionalidades. A Black Friday é o momento ideal para garantir um dos dois modelos com economia.