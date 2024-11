Samsung Galaxy M54: quanto vale a pena pagar na Black Friday 2024?

O Samsung Galaxy M54 é um dos modelos mais populares na linha intermediária avançada da Samsung, oferecendo ótimo desempenho, bateria de longa duração e uma excelente tela. Durante a Black Friday 2024, ele promete ser uma das opções mais procuradas por quem busca qualidade sem gastar tanto. Confira o que o Galaxy M54 tem a oferecer e quanto vale a pena investir nele.

O que o Samsung Galaxy M54 oferece?

O Galaxy M54 é equipado com o processador Exynos 1380, que garante bom desempenho em tarefas diárias, jogos e aplicativos multitarefa. Com versões de 6 GB ou 8 GB de RAM, ele entrega uma experiência estável e fluida para a maioria dos usuários.

A tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, é um dos pontos fortes do modelo. Ela oferece imagens nítidas, cores vibrantes e ótima fluidez, ideal para streaming de vídeos, jogos e navegação.

No conjunto de câmeras, o M54 se destaca com uma lente principal de 108 MP, que captura fotos de alta qualidade, mesmo em condições de baixa luz. Ele também conta com uma lente ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP, além de uma câmera frontal de 32 MP para selfies e videochamadas.

A bateria de 6.000 mAh é outro destaque, garantindo autonomia para até dois dias de uso moderado, com suporte ao carregamento rápido de 25W, que ajuda a recarregar o dispositivo com agilidade.

Quanto vale a pena pagar?

O Galaxy M54 foi lançado no Brasil com preços a partir de R$ 2.999, mas durante a Black Friday 2024, ele deve ser encontrado com descontos significativos. É esperado que o modelo esteja disponível por valores entre R$ 1.699 e R$ 2.799, dependendo da loja e das promoções aplicadas.

Além de descontos diretos, algumas ofertas podem incluir cashback, cupons de desconto ou condições especiais, como parcelamento sem juros. Fique atento às promoções relâmpago e verifique os programas de troca de aparelhos, que podem reduzir ainda mais o custo.

Para quem o Galaxy M54 é ideal?

O Samsung Galaxy M54 é indicado para quem busca um smartphone intermediário avançado com foco em desempenho, qualidade de tela e autonomia de bateria. Ele é uma ótima escolha para usuários que consomem conteúdo multimídia, jogam no celular ou precisam de um dispositivo confiável para o dia a dia.

Se você já possui um modelo mais antigo ou de entrada e deseja fazer um upgrade para um aparelho mais potente, o M54 é uma opção atrativa. Para quem procura recursos mais avançados, como câmeras de maior desempenho ou materiais mais premium, os modelos da linha Galaxy A ou S podem ser melhores escolhas.

Como garantir o melhor negócio?

Para aproveitar a Black Friday 2024 e adquirir o Galaxy M54 com o melhor preço, monitore sites de comparação de preços e utilize aplicativos de alerta de promoções. Prefira lojas confiáveis e fique atento às condições de garantia e entrega, além de possíveis ofertas com acessórios inclusos.

Se você busca um smartphone com uma tela incrível, bateria de longa duração e câmeras de qualidade, o Galaxy M54 é uma excelente opção. Com os descontos da Black Friday, ele se torna uma escolha ainda mais vantajosa para quem deseja um aparelho completo a um preço competitivo.