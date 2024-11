Ar-Condicionado de Janela Vale a Pena na Black Friday? Veja Como Escolher

Com a chegada do verão, as altas temperaturas tornam os ambientes mais fechados desconfortáveis. Entre os diversos tipos de ar-condicionado disponíveis, o modelo de janela continua sendo uma opção popular, especialmente por seu custo inicial mais baixo. Apesar de suas vantagens, esse tipo de aparelho também apresenta algumas desvantagens. Confira como escolher o modelo ideal e os principais pontos positivos e negativos.

O que é um ar-condicionado de janela?

O ar-condicionado de janela é composto por uma única unidade, instalada em janelas ou aberturas na parede. Ele divide-se em duas partes: uma voltada para o ambiente interno e outra para o externo. Seu funcionamento é baseado em um sistema convencional equipado com compressor, responsável pelo resfriamento do ar.

Diferença entre o ar-condicionado de janela e o split

O ar-condicionado de janela reúne todos os componentes em uma única unidade. Essa característica torna sua instalação mais simples e econômica quando comparada ao modelo split. O ar-condicionado de janela apresenta potências entre 7.000 e 30.000 BTUs, mas sua eficiência energética é inferior, resultando em maior consumo de energia.

Já o modelo split é dividido em duas partes: a unidade interna (evaporadora) e a externa (condensadora). Este tipo de ar-condicionado emite menos ruído, consome menos energia e pode atingir potências mais altas. Contudo, sua instalação é mais complexa e pode ter custos iniciais mais elevados.

Modelos de ar-condicionado de janela

Ar-Condicionado Janela / Parede Consul 7500 BTUs Frio Mecânico CCB07EB

Características desse modelo

Capacidade de Refrigeração: 7500 BTUs.

7500 BTUs. Eficiência Energética: Classificação A (Mais Econômico).

Classificação A (Mais Econômico). Voltagem: Disponível em 127V ou 220V.

Disponível em 127V ou 220V. Filtragem: Equipado com filtro lavável e indicador de limpeza.

Equipado com filtro lavável e indicador de limpeza. Dimensões: 48,0 cm de largura, 33,0 cm de altura e 48,2 cm de profundidade.

48,0 cm de largura, 33,0 cm de altura e 48,2 cm de profundidade. Peso: 23,3 kg, facilitando a instalação e o manuseio.

23,3 kg, facilitando a instalação e o manuseio. Consumo Anual: 584 kWh.

Ar-Condicionado Janela / Parede Springer Midea 7500 BTUs Frio Mecânico QCI075BB QCI078BB

Características desse modelo

Capacidade de Refrigeração: 7500 BTUs.

7500 BTUs. Eficiência Energética: Classificação A (Mais Econômico).

Classificação A (Mais Econômico). Voltagem: Compatível com 220V.

Compatível com 220V. Filtragem: Inclui filtro lavável para maior qualidade do ar.

Inclui filtro lavável para maior qualidade do ar. Dimensões: 32,5 cm de altura, 46,0 cm de largura e 44,0 cm de profundidade.

32,5 cm de altura, 46,0 cm de largura e 44,0 cm de profundidade. Peso: 21,8 kg.

21,8 kg. Consumo Anual: 748 kWh.

Vantagens de um ar-condicionado de janela

Os ar-condicionados de janela são reconhecidos por sua instalação prática, já que possuem uma única unidade que integra condensadora e evaporadora. Além disso, podem ser encontrados em versões de 110V e 220V e são recomendados para prédios que já possuem aberturas preparadas para esse tipo de equipamento.

Esses aparelhos possuem um custo inicial mais baixo e exigem manutenção menos cara, sendo ideais para quem busca economia. São indicados para espaços pequenos, como quartos e pequenos escritórios.

Desvantagens de um ar-condicionado de janela

Os ar-condicionados de janela possuem potência limitada, variando de 7.000 a 30.000 BTUs, o que pode não atender espaços maiores. Além disso, tendem a ser mais barulhentos do que os modelos split, o que pode ser um incômodo para quem busca mais conforto sonoro. Outro ponto importante é o consumo de energia, que geralmente é mais elevado em comparação com outras opções disponíveis no mercado.