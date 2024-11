Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2024?

A Black Friday 2024 acontece oficialmente nesta sexta-feira, 29, mas muitas varejistas já estão com diversas promoções.

Para ajudar o consumidor a descobrir a hora certa para encontrar as promoções, a Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, realizou um estudo com os melhores horários para compras online.

Com base em dados das últimas três edições da Black Friday, o levantamento da plataforma identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos. Com isso, é possível estimar os melhores horários para comprar neste ano. O levantamento considerou a quantidade média de ofertas publicadas e a porcentagem de descontos, desde o primeiro minuto da quinta-feira até as 23h59 da segunda-feira seguinte, entre os anos de 2021 e 2023.

Segundo a pesquisa, o melhor horário para aproveitar as ofertas durante a Black Friday 2024 deverá ser entre as 22 horas da quinta-feira, 28 de novembro e a 1 hora da sexta-feira, 29 de novembro.

“Tradicionalmente, a virada da quinta para a sexta-feira é o horário com a maior quantidade de ofertas e que os consumidores mais se preparam para comprar. Por isso que, apesar do grande volume de ofertas, as melhores oportunidades de compra duram pouco tempo", diz Daniela Fagundes, CEO do Promobit.

Horários com os maiores descontos na Black Friday 2024

De acordo com os dados, o período entre 22h de quinta-feira e 1h de sexta-feira se destaca como o de maior volume de ofertas, com picos de 240 ofertas às 23h e 211 ofertas entre 0h e 1h. Nesses horários, o desconto médio observado foi de 36%.

Além da madrugada de quinta para sexta, que tradicionalmente concentra a maior quantidade de ofertas, o período da tarde da sexta-feira também apresenta bons picos de ofertas, especialmente entre 14 e 19 horas. Nas campanhas de 2021, 2022 e 2023, o maior volume ocorreu às 17 horas, com média de 199 ofertas e 34% de desconto, seguido pelas 15 horas, que concentrou média de 192 ofertas e desconto de 35% no dia da Black Friday.

Ao longo dos cinco dias analisados, alguns períodos apresentaram uma porcentagem maior de desconto, mesmo tendo uma quantidade menor de ofertas. Ainda assim são horários que podem ser vantajosos para os consumidores que buscam boas oportunidades de compra. Um bom exemplo é o início da quinta-feira, 28, à 1 hora da manhã, quando o desconto médio chega a 46%, porém com média de 45 ofertas.

A quantidade de promoções cai bastante durante o sábado e domingo em comparação à sexta-feira, mas também é possível encontrar descontos agressivos durante os dois dias. No início da madrugada de sábado, 30, o consumidor pode encontrar bons descontos, com média de 42% para cerca de 42 ofertas, enquanto no domingo, às 12h, a relação entre quantidade de ofertas e tamanho do desconto fica mais equilibrada com 71 promoções e um desconto médio de 38%.

“Mesmo com um leque de opções de ofertas menor, optar por horários menos convencionais durante o período da Black Friday, entre eles a madrugada e durante o final de semana, pode proporcionar as chamadas compras de oportunidade, que são aquelas de produtos que não estavam planejados, mas que valem a pena devido aos descontos convidativos”, diz a CEO.

Cyber Monday

A segunda-feira pós-Black Friday, conhecida como Cyber Monday, que historicamente concentra uma quantidade maior de promoções de produtos tech como eletrônicos e itens de informática, também é relevante na quantidade de oportunidades de compra, com média de ofertas superior à registrada no sábado e domingo. Destaque para às 15 horas de segunda-feira, 2, com média de 102 ofertas e 41% de desconto. Outro horário que o consumidor deve se preparar para aproveitar boas promoções é às 19 horas, com média de 105 ofertas e cerca de 33% de desconto.