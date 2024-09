Samsung Galaxy A55 ou Redmi Note 13: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Samsung Galaxy A55 com o Redmi Note 13 Pro, é possível identificar como suas características podem atender diferentes perfis de usuários em 2024. O Galaxy A55 traz um equilíbrio entre especificações sólidas e design refinado, enquanto o Redmi Note 13 Pro foca em oferecer desempenho avançado e recursos tecnológicos robustos.

Tela

O Galaxy A55 possui uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2340) e taxa de atualização de 120Hz, além de suporte a HDR10+. Já o Redmi Note 13 Pro vem com uma tela AMOLED maior, de 6,67 polegadas, resolução de 1220 x 2712 e taxa de atualização também de 120Hz. O dispositivo da Xiaomi oferece ainda um brilho máximo de 1800 nits, enquanto o Galaxy A55 se destaca por sua experiência visual equilibrada.

Câmeras

O Galaxy A55 possui um sistema de câmera tripla, com sensor principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 12 MP e uma macro de 5 MP. Na parte frontal, a câmera de 32 MP garante selfies detalhadas. Em comparação, o Redmi Note 13 Pro oferece uma câmera traseira tripla com sensor principal de 200 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP, além de uma câmera frontal de 16 MP. O sensor de 200 MP do Redmi Note 13 Pro com estabilização óptica (OIS) pode ser um diferencial para quem busca alta resolução.

Desempenho

O Galaxy A55 é alimentado pelo processador Exynos 1480, com 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento, com possibilidade de expansão via microSD. O Redmi Note 13 Pro conta com o processador Snapdragon 7s Gen 2, também com 8GB de RAM, mas com até 256GB de armazenamento interno sem opção de expansão por microSD. Ambos os aparelhos oferecem desempenho eficiente para multitarefas e jogos, mas com diferentes processadores e configurações de armazenamento.

Bateria

O Galaxy A55 vem equipado com uma bateria de 5000 mAh, suportando carregamento rápido de 25W. Já o Redmi Note 13 Pro oferece uma bateria ligeiramente maior, de 5100 mAh, com carregamento rápido de 67W, permitindo recargas mais rápidas. Ambos os dispositivos garantem autonomia para um dia inteiro de uso, com o modelo da Xiaomi se destacando pela velocidade de recarga.

Tanto o Galaxy A55 quanto o Redmi Note 13 Pro são opções robustas, com características que podem atender diferentes necessidades, dependendo das prioridades de cada usuário, seja em desempenho, câmera ou tempo de carregamento.

Ficha técnica do Galaxy A55

Processador : Exynos 1480 (4 nm)

: Exynos 1480 (4 nm) Memória : 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB

: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB Dimensões : 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g

: 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g Tela : Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels

: Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 32 MP (f/2.2, wide)

: 32 MP (f/2.2, wide) Bateria : Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

: Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 Resistência : IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min)

: IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min) Segurança : Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm

: Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de impressão digital (sob a tela), sensor de proximidade virtual

Ficha técnica do Redmi Note 13 Pro

Processador : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 Memória : 8GB + 256GB

: 8GB + 256GB Dimensões : 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g

: 161,15 mm x 74,24 mm x 7,98 mm, 187 g Tela : AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico)

: AMOLED 6,67", 120Hz, 2712x1220, 1800 nits (pico) Câmera Traseira : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5100 mAh, carregamento turbo 67W

: 5100 mAh, carregamento turbo 67W Segurança : Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA

: Impressão digital na tela, reconhecimento facial com IA NFC : Sim

: Sim Conectividade : Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

: Dual SIM, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada 3.5 mm Resistência : IP54

: IP54 Sistema Operacional: Android 13, atualizável para o Android 14, com MIUI 14