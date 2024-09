Samsung Galaxy A05s ou S23: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Samsung Galaxy A05s com o Samsung Galaxy S23, ambos os modelos oferecem especificações que atendem a diferentes perfis de usuários em 2024. O Galaxy A05s é uma opção acessível com foco no custo-benefício, enquanto o Galaxy S23 oferece desempenho avançado e recursos premium.

Tela

O Galaxy A05s vem equipado com uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas, resolução FHD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 90Hz.

Já o Galaxy S23 traz uma tela Dynamic AMOLED 2X de 6,1 polegadas, resolução FHD+ (1080 x 2340) e taxa de atualização de 120Hz, além de suporte a HDR10+. O tamanho e a tecnologia das telas refletem os diferentes focos de uso: o A05s para atividades cotidianas e o S23 para uma experiência visual mais avançada.

Câmeras

O Galaxy A05s possui uma câmera traseira tripla com sensor principal de 50 MP, acompanhado de câmeras macro e de profundidade de 2 MP. Sua câmera frontal de 13 MP é voltada para selfies simples e videochamadas.

No Galaxy S23, há uma câmera traseira tripla mais robusta, com sensor principal de 50 MP, uma telefoto de 10 MP e uma ultrawide de 12 MP, além de uma câmera frontal de 12 MP. As câmeras do S23 são otimizadas para fotos de alta qualidade e gravações em 4K.

Desempenho

O Galaxy A05s é equipado com o processador Snapdragon 680 4G, com opções de 4GB ou 6GB de RAM, atendendo bem às necessidades diárias e multitarefas. Em contrapartida, o Galaxy S23 conta com o processador Snapdragon 8 Gen 2 e 8GB de RAM, proporcionando um desempenho mais ágil para aplicativos exigentes e jogos pesados.

Bateria

O Galaxy A05s vem com uma bateria de 5000 mAh, suportando uso intenso ao longo do dia, com carregamento rápido de 25W. O Galaxy S23 tem uma bateria menor, de 3900 mAh, mas também com carregamento rápido de 25W. A diferença está na eficiência energética e no foco de uso: o A05s prioriza maior autonomia, enquanto o S23 equilibra seu desempenho mais avançado com uma bateria de menor capacidade.

Esses dois smartphones oferecem experiências distintas: o Galaxy A05s é voltado para usuários que priorizam custo-benefício e atividades básicas, enquanto o Galaxy S23 atende aqueles que buscam maior desempenho e recursos avançados.