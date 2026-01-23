'O Agente Secreto': como a tecnologia ajudou na recriação de época do filme

"O Agente Secreto", que recebeu, na quinta-feira, 22, quatro indicações ao Oscar 2026, se destaca por uma série de fatores. Além da composição do elenco e da sensibilidade ao abordar temas sensíveis, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura também contou com ferramentas tecnológicas essenciais para a recriação da época e da ambientação do filme, que se passa em 1977.

Segundo Cristiano Vicente, diretor de inovação da empresa de tecnologia Grownt, a produção optou por um conjunto de ferramentas de alto padrão. Com o objetivo de simular películas analógicas, foram usadas câmeras ARRI Alexa 35 equipadas com lentes anamórficas Panavision, importadas dos Estados Unidos, que proporcionaram um campo de visão expansivo e uma textura granulada orgânica.

A tecnologia mais importante foi o uso de efeitos visuais para a reconstrução histórica. A produção usou softwares de composição, como Nukke e After Effects, para apagar digitalmente objetos modernos, como postes, bicicletas e fios, e adicionar carros antigos, criando cenas com trânsito da época.

As cores das imagens também foram ajustadas para que tudo parecesse uniforme, mesmo misturando cenários reais com elementos criados no computador. Além disso, cenas com muitas pessoas foram planejadas com ajuda de ferramentas em 3D, facilitando a organização de até 200 figurantes por cena e tornando as gravações mais eficientes.

"O 'Agente Secreto' exemplifica como a integração de tecnologias de ponta pode levar narrativas históricas à imersão cinematográfica sem romper a verossimilhança”, afirma Vicente. “Isso reforça a viabilidade de produções nacionais competirem em escala global via eficiência tecnológica, otimizando orçamentos em pós-produção e reduzindo dependência de locações exóticas."

Para Vicente, tecnicamente, o Brasil demonstra maturidade com acesso a equipamentos de ponta (como Alexa e Panavision) e estúdios VFX (Visual Effects, ou Efeitos Visuais) competitivos, que rivalizam com padrões de Hollywood em precisão e qualidade. Ainda assim, algumas lacunas persistem.

Na avaliação do especialista em tecnologia, o Brasil precisa de uma estrutura mais sólida, com centros regionais de efeitos visuais, processos de trabalho mais organizados e mais incentivos fiscais para produções de grande orçamento. "O Agente Secreto" mostra que o potencial existe, mas a consistência exige investimento sistêmico.

Sobre o que é 'O Agente Secreto'?

"O Agente Secreto" se passa durante o período da ditadura militar no Brasil. O filme conta a história de Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à Recife, sua cidade natal, após anos sendo perseguido por assassinos de aluguel ligados a agentes da repressão em São Paulo.

Marcelo chega em Recife em plena semana de Carnaval, esperançoso e com a intenção de recomeçar a vida, mas logo percebe que a cidade não é o refúgio que ele esperava que fosse. Ele começa a notar que está sendo procurado e espionado pelos próprios vizinhos e, de maneira inesperada, se vê diante de uma verdadeira emboscada.

"O Agente Secreto" recebeu as seguintes indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Elenco (nova categoria da premiação), Melhor Filme Internacional e Melhor Ator. A 98ª edição da premiação de cinema mais importante do mundo ocorre em 15 de março, em Los Angeles. No Brasil, a cerimônia é transmitida pela TNT e pela HBO Max.