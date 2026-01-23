Use IA para turbinar o ‘Sobre mim’ no LinkedIn e transformar visitas em clientes

A inteligência artificial está deixando de ser apenas uma ferramenta de apoio técnico e assumindo um papel estratégico no desenvolvimento de marca pessoal. No LinkedIn, onde decisões de negócios e conexões valiosas acontecem diariamente, profissionais estão usando IA para escrever a seção “Sobre mim” com alto poder de conversão — e colhendo resultados tangíveis.

A empresária e especialista em marketing Jodie Cook afirma que o segredo para conquistar clientes na maior rede profissional do mundo está em tratar o "Sobre" como uma copy de alta performance, e não como um resumo burocrático de carreira.

E a melhor parte é que esse conteúdo pode ser criado com o apoio de IA generativa, desde que o profissional saiba exatamente o que pedir. As informações foram retiradas de Forbes.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

De parágrafo genérico a funil de vendas: como a IA muda o jogo no LinkedIn

Durante anos, muitos profissionais iniciaram seu “Sobre mim” com frases como “Sou coach certificado com 10 anos de experiência”. Segundo Cook, esse tipo de abordagem não causa impacto.

Em vez disso, o que realmente prende a atenção é uma narrativa de transformação real, ou seja, mostrar onde você estava, o momento decisivo da virada e onde está agora.

Com apoio de inteligência artificial, é possível estruturar essa narrativa com clareza, emoção e impacto — sem depender apenas da inspiração.

“Três anos atrás eu chorava escondida no banheiro do trabalho.” — foi assim que começou um dos perfis analisados pela autora, que conseguiu prender sua atenção até o fim. Esse é o tipo de gatilho que a IA pode ajudar a construir, desde que orientada corretamente.

O prompt que faz seu perfil se transformar em um ímã de clientes

O prompt, adaptado para português, orienta a IA a analisar o perfil atual e gerar um novo texto que:

Comece por uma história real de transformação

Descreva com precisão cirúrgica o cliente ideal

Use a linguagem que esse cliente utiliza para descrever suas dores

Apresente provas sociais (como números e depoimentos)

Traga uma chamada à ação clara

Finalize com um toque humano inesperado, que torne o profissional memorável

A proposta é criar um “Sobre mim” que funcione 24 horas por dia como um vendedor autônomo, gerando oportunidades mesmo quando o usuário está offline.

O impacto direto na autoridade e nos negócios

Segundo Jodie Cook, aplicar esse modelo com apoio de IA ajudou a dobrar o número de seguidores em seu LinkedIn em 2025. Mas mais do que seguidores, o foco está na conversão: o perfil passa a gerar leads, atrair clientes e consolidar a autoridade profissional.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Ela destaca que a maior falha dos perfis que não convertem é o uso de linguagem genérica. Expressões como “ajudo empresas a alcançarem seus objetivos” não dizem nada.

Com o apoio da IA, é possível substituir frases vazias por exemplos reais como: “Ajudei 47 consultores a baterem o primeiro faturamento de R$ 1 milhão.”

O uso estratégico da inteligência artificial aqui está menos na automação e mais na personalização. Com os dados certos, a IA pode criar uma narrativa que fala diretamente com o público-alvo desejado.

EXAME libera vagas para curso gratuito de IA

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.

- Personalizar sua abordagem profissional.

- Tomar decisões inteligentes com base em dados.

- Conectar-se melhor com clientes e colegas.

- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui