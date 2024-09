Com vendas fracas do iPhone 16, funcionários da Apple já compram aparelho com desconto

Apesar das grandes esperanças para o impulso da inteligência artificial da Apple para o iPhone 16, consumidores parecem que ainda não se animaram muito com o novo dispositivo.

"Os funcionários da Apple já podem comprar o iPhone 16 com seu desconto de funcionário", disse o analista da TF Securities Ming-Chi Kuo em uma postagem numa rede social quarta-feira, 18.

"Normalmente, os funcionários tiveram que esperar várias semanas após o lançamento de novos modelos de iPhone antes de poderem comprar. Isso pode ser outro sinal de que a demanda inicial pelo iPhone 16 está abaixo das expectativas."

No primeiro fim de semana disponível para o público, a Apple vendeu cerca de 37 milhões de iPhones 16 — queda de quase 13% em relação às vendas do primeiro fim de semana do iPhone 15 há um ano, segundo o analista.

Kuo atribuiu as vendas mais lentas à demanda menor do que o esperado pela linha do iPhone 16 Pro, em grande parte por causa do lançamento escalonado do Apple Intelligence, a aposta da Apple para entrar de vez no mundo da IA.

"Um dos principais fatores para a demanda menor do que o esperado pela série iPhone 16 Pro é que o principal chamariz da linha, a Apple Intelligence, não está disponível no lançamento do iPhone 16”,explicou o especialista ao Quartz.

O recurso só deve estar disponível para o Brasil em 2025.

Uma análise de pré-encomendas feita pelo banco de investimentos Jefferies nesta quarta-feira mostrou que a demanda pela nova linha do iPhone está começando a melhorar nos EUA, com os prazos de entrega do iPhone 16 Pro chegando a três semanas em sete grandes cidades analisadas. Mas isso ainda está abaixo dos níveis do ano passado.

Recursos da IA

A lista de novos recursos de IA inclui melhorias no Safari, Notas, Calculadora e, mais notavelmente, Siri para iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Em seu evento anual na semana passada, a Apple confirmou que as primeiras ferramentas do Apple Intelligence, que estarão disponíveis apenas nos modelos do iPhone 15 Pro ou superior, serão lançadas como uma atualização de software em beta em outubro, com mais recursos sendo lançados nos meses seguintes.

A Apple — e analistas — estavam apostando que esses novos e aguardados recursos impulsionariam um ciclo de atualização e marcariam uma nova era de crescimento para a gigante da tecnologia. Mas pesquisas recentes mostraram que apenas 18% dos consumidores compram um novo iPhone por causa de novos recursos. A maioria só opta por atualizar seus smartphones quando eles se tornam obsoletos, são roubados ou danificados.