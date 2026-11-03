Tarja preta no PDF esconde mesmo seus dados? Veja como conferir antes de enviar

Tarja preta no PDF: forma desenhada sobre o texto não remove o dado do arquivo (Reprodução/Adobre Acrobat)
Colaboradora
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 13h10.
Uma tarja preta desenhada sobre o PDF cobre o dado na tela, mas não o apaga do arquivo: o texto continua selecionável, pesquisável e reaparece se a forma for removida. Para eliminar a informação, é preciso usar a função de redação, presente no Acrobat Pro, no Foxit PDF Editor e no Pré-Visualização do Mac, e depois remover dados ocultos, como metadados. Testes de busca e de copiar e colar mostram se o documento está seguro antes do envio.
Uma tarja preta no PDF inserida como forma, marca-texto ou anotação esconde o dado apenas na tela. O texto original permanece no arquivo e pode ser selecionado, copiado ou revelado por qualquer pessoa que mova ou apague o retângulo. O mesmo vale para quem muda a cor da fonte para preto ou branco.
A remoção real depende de uma função específica, chamada redação (redact, em inglês), que apaga o conteúdo da estrutura do documento.Em holerites, contratos, comprovantes e laudos enviados por e-mail ou WhatsApp, a diferença entre os dois métodos define se o CPF ou o número da conta saem junto com o arquivo.
O PDF organiza o conteúdo em camadas. Quando o usuário desenha um retângulo com a ferramenta de comentários ou de formas, o leitor adiciona um objeto por cima da página, sem tocar no texto que está embaixo.
A Foxit, desenvolvedora de editores de PDF, explica que, nesse caso, texto e imagem continuam no documento e podem ser copiados com o cursor e colados em outro arquivo.
A Adobe, criadora do formato PDF, separa a proteção de dados em dois processos complementares. Somados à tarja comum, eles formam três níveis diferentes de cuidado:
A redação cuida do que se vê; a sanitização, do que fica escondido. Um PDF pode ter o CPF apagado do corpo e ainda carregar o nome do autor e o título original do documento nas propriedades.
Os testes abaixo levam poucos minutos e funcionam em qualquer leitor de PDF. Faça-os sempre em uma cópia da versão final, não no original:
Em PDFs escaneados sem reconhecimento de texto (OCR), a busca pode não encontrar nada mesmo com a tarja malfeita, porque a página é uma imagem. Nesses casos, o teste que resolve é o de mover a forma.
A redação no Acrobat fica na versão Pro, paga. O Acrobat Reader, gratuito, não tem a função. O passo a passo na versão para computador, segundo a página de ajuda da Adobe, é este:
Guarde o original em outra pasta e nunca o anexe junto com a versão redigida.
O Pré-Visualização, leitor de PDF nativo do macOS, tem uma ferramenta de redação desde o macOS Big Sur, lançado em 2020. Ela remove o conteúdo marcado, em vez de só cobri-lo:
O app exibe um alerta quando o usuário tenta desenhar uma forma sobre o texto, já que isso não remove a informação. A ferramenta não tem uma opção dedicada à limpeza de metadados, por isso confira as propriedades do arquivo antes do envio.
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) define anonimização como o uso de meios técnicos razoáveis para que um dado perca a possibilidade de associação, direta ou indireta, a uma pessoa. O artigo 46 obriga quem trata dados pessoais a adotar medidas de segurança contra acessos não autorizados e situações acidentais.
Uma tarja que sai com dois cliques mantém o dado acessível a quem recebe o arquivo.
Não. A informação some aos olhos, mas continua no arquivo. Ela aparece ao copiar e colar o trecho e pode ser lida por leitores de tela e pela busca do leitor de PDF.
Não para esse problema. Senhas de abertura e restrições de edição ou cópia controlam quem acessa o arquivo, mas não apagam o conteúdo que está embaixo da tarja.
Não. A cópia mantém a forma e o texto como elementos separados. A remoção só acontece ao aplicar a ferramenta de redação antes de salvar.
Não. Na Adobe, a função de redigir PDFs fica no Acrobat Pro, versão paga. No Mac, o Pré-Visualização faz a redação sem custo.
Não. Depois de aplicada e salva, a redação é permanente. Por isso, o processo deve ser feito em uma cópia do documento.
Podem ajudar. O Foxit PDF Editor+ tem o Smart Redact, que detecta dados sensíveis de forma automática. A revisão humana página por página continua necessária antes do envio.