Tarja preta no PDF esconde mesmo seus dados? Veja como conferir antes de enviar

RESUMO ＋ Uma tarja preta desenhada sobre o PDF cobre o dado na tela, mas não o apaga do arquivo: o texto continua selecionável, pesquisável e reaparece se a forma for removida. Para eliminar a informação, é preciso usar a função de redação, presente no Acrobat Pro, no Foxit PDF Editor e no Pré-Visualização do Mac, e depois remover dados ocultos, como metadados. Testes de busca e de copiar e colar mostram se o documento está seguro antes do envio.

Uma tarja preta no PDF inserida como forma, marca-texto ou anotação esconde o dado apenas na tela. O texto original permanece no arquivo e pode ser selecionado, copiado ou revelado por qualquer pessoa que mova ou apague o retângulo. O mesmo vale para quem muda a cor da fonte para preto ou branco.

A remoção real depende de uma função específica, chamada redação (redact, em inglês), que apaga o conteúdo da estrutura do documento.Em holerites, contratos, comprovantes e laudos enviados por e-mail ou WhatsApp, a diferença entre os dois métodos define se o CPF ou o número da conta saem junto com o arquivo.

Por que a tarja preta no PDF não apaga o texto?

O PDF organiza o conteúdo em camadas. Quando o usuário desenha um retângulo com a ferramenta de comentários ou de formas, o leitor adiciona um objeto por cima da página, sem tocar no texto que está embaixo.

A Foxit, desenvolvedora de editores de PDF, explica que, nesse caso, texto e imagem continuam no documento e podem ser copiados com o cursor e colados em outro arquivo.

Qual a diferença entre tarja, redação e sanitização?

A Adobe, criadora do formato PDF, separa a proteção de dados em dois processos complementares. Somados à tarja comum, eles formam três níveis diferentes de cuidado:

Tarja visual: forma, marca-texto ou anotação colocada sobre o conteúdo. Esconde o dado na tela e o mantém no arquivo;

forma, marca-texto ou anotação colocada sobre o conteúdo. Esconde o dado na tela e o mantém no arquivo; Redação: apaga de forma permanente o texto ou a imagem selecionados e coloca uma caixa colorida no lugar. Segundo a Adobe, o conteúdo redigido não pode ser recuperado;

apaga de forma permanente o texto ou a imagem selecionados e coloca uma caixa colorida no lugar. Segundo a Adobe, o conteúdo redigido não pode ser recuperado; Sanitização: remove o que não aparece na página, como metadados, conteúdo incorporado, anexos e scripts.

A redação cuida do que se vê; a sanitização, do que fica escondido. Um PDF pode ter o CPF apagado do corpo e ainda carregar o nome do autor e o título original do documento nas propriedades.

Como conferir se a tarja preta no PDF esconde os dados

Os testes abaixo levam poucos minutos e funcionam em qualquer leitor de PDF. Faça-os sempre em uma cópia da versão final, não no original:

Selecione a área coberta: passe o cursor sobre a tarja. Se o texto ficar destacado, ele ainda está no arquivo; Copie e cole: use Ctrl+A (Cmd+A no Mac) para selecionar a página, copie e cole no Bloco de Notas ou em outro editor de texto simples. Se o dado aparecer na colagem, a proteção falhou; Busque o termo: com Ctrl+F (Cmd+F no Mac), procure parte do dado escondido, como os primeiros dígitos do CPF ou o sobrenome. Se o leitor encontrar o trecho, ele não foi removido; Tente mover a tarja: em um editor de PDF, clique no retângulo e arraste ou apague. Se o conteúdo surgir embaixo, a tarja era só uma forma; Abra as propriedades: em Arquivo > Propriedades, confira campos como autor, título e assunto, que podem trazer nomes ou referências internas.

Em PDFs escaneados sem reconhecimento de texto (OCR), a busca pode não encontrar nada mesmo com a tarja malfeita, porque a página é uma imagem. Nesses casos, o teste que resolve é o de mover a forma.

Como fazer a redação no Adobe Acrobat Pro

A redação no Acrobat fica na versão Pro, paga. O Acrobat Reader, gratuito, não tem a função. O passo a passo na versão para computador, segundo a página de ajuda da Adobe, é este:

Abra o PDF e acesse Todas as ferramentas > Redigir um PDF (Redact a PDF); Escolha Redigir texto e imagens (Redact text and images); Arraste o cursor sobre o trecho ou a imagem a ser removida. Para localizar um termo que se repete no documento, use Localizar texto e redigir (Find text and redact); Clique em Aplicar (Apply) e confirme o aviso de que a ação é permanente; Mantenha marcada a opção de sanitizar e remover informações ocultas; Salve com um nome diferente do original e envie apenas essa nova versão.

Guarde o original em outra pasta e nunca o anexe junto com a versão redigida.

Como redigir um PDF no Mac sem pagar

O Pré-Visualização, leitor de PDF nativo do macOS, tem uma ferramenta de redação desde o macOS Big Sur, lançado em 2020. Ela remove o conteúdo marcado, em vez de só cobri-lo:

Duplique o arquivo e abra a cópia no Pré-Visualização; Clique no ícone da barra de marcação e escolha Redigir, ou acesse Ferramentas > Redigir; Arraste o cursor sobre o texto ou a área a ser apagada; Salve e feche o documento. O conteúdo marcado é excluído de forma definitiva.

O app exibe um alerta quando o usuário tenta desenhar uma forma sobre o texto, já que isso não remove a informação. A ferramenta não tem uma opção dedicada à limpeza de metadados, por isso confira as propriedades do arquivo antes do envio.

Quais programas fazem redação de PDF no Windows?

Adobe Acrobat Pro: reúne redação e sanitização no mesmo fluxo. É vendido por assinatura no Brasil, com período de teste;

reúne redação e sanitização no mesmo fluxo. É vendido por assinatura no Brasil, com período de teste; Foxit PDF Editor: a redação, disponível na versão Pro, segue duas etapas, marcar o conteúdo e aplicar a remoção, no menu Proteger > Redação. O programa também tem o comando Sanitizar documento, que apaga metadados, anexos, scripts e texto oculto;

a redação, disponível na versão Pro, segue duas etapas, marcar o conteúdo e aplicar a remoção, no menu Proteger > Redação. O programa também tem o comando Sanitizar documento, que apaga metadados, anexos, scripts e texto oculto; Serviços on-line: sites com ferramenta de redação resolvem casos pontuais, mas exigem o envio do arquivo a um servidor externo. Para documentos com CPF, dados bancários ou informações de saúde, programas instalados no computador reduzem a exposição.

O que a LGPD diz sobre documentos com dados pessoais

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) define anonimização como o uso de meios técnicos razoáveis para que um dado perca a possibilidade de associação, direta ou indireta, a uma pessoa. O artigo 46 obriga quem trata dados pessoais a adotar medidas de segurança contra acessos não autorizados e situações acidentais.

Uma tarja que sai com dois cliques mantém o dado acessível a quem recebe o arquivo.