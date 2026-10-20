iCloud, Google One ou OneDrive: qual plano de nuvem vale mais a pena no bolso?

Armazenamento em nuvem: Google One tem o menor custo por terabyte entre os planos vendidos no Brasil (OPA Images/LightRocket /Getty Images)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08h01.
O Google One tem o menor preço por espaço no Brasil, com 2 TB por R$ 49,99 ao mês. O OneDrive compensa para quem já pagaria pelo Office, porque o Microsoft 365 Personal inclui 1 TB. O iCloud+ custa mais pelo mesmo espaço, mas é o único que faz o backup completo do iPhone.
Quem esgota o espaço gratuito precisa decidir qual nuvem vale mais a pena, e a diferença de preço no Brasil não é pequena. Em outubro de 2026, 2 TB de armazenamento custam R$ 49,99 por mês no Google One e R$ 66,90 no iCloud+. O OneDrive chega a 1 TB dentro do Microsoft 365 Personal, por R$ 51 mensais.
O preço, porém, não decide a escolha sozinho. Cada empresa amarra o espaço contratado a serviços próprios, e o celular principal do usuário pesa tanto quanto o valor da mensalidade.
Os três serviços oferecem uma cota gratuita e cobram assinatura pelo espaço extra. Estes são os valores mensais em outubro de 2026:
Google e Microsoft dão desconto no pagamento anual. A Apple cobra o iCloud+ apenas por mês. O plano de 2 TB do Google passou a ser vendido com o nome Google AI Plus e inclui recursos do Gemini, sem mudança no preço.
Na conta por terabyte, o Google One lidera. O plano de 2 TB anual custa R$ 499,90, o equivalente a cerca de R$ 20,80 por terabyte ao mês. No iCloud+, o mesmo volume sai por R$ 33,45 por terabyte. No Microsoft 365 Personal anual, de R$ 509, a conta chega a R$ 42,40 por terabyte.
O OneDrive muda de posição quando o Office entra na conta. O Personal inclui as versões para computador de Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, além do Copilot. Para quem pagaria por esses aplicativos de qualquer forma, o terabyte vira um extra da assinatura.
O Microsoft 365 Family rende mais quando dividido. Por R$ 599 ao ano, até seis pessoas recebem 1 TB cada, o que soma 6 TB. A cota é individual: nenhum usuário passa de 1 TB.
Nos planos pequenos, a Apple tem a entrada mais barata com compartilhamento familiar, com 50 GB por R$ 5,90. O Lite do Google custa menos, mas não pode ser dividido com outras contas.
O Google Fotos é o mais forte para encontrar imagens antigas. A busca reconhece pessoas, lugares e objetos, e o app cria álbuns sem intervenção do usuário. Desde 1º de junho de 2021, fotos e vídeos enviados ocupam a cota da Conta Google, inclusive na qualidade reduzida.
Essa opção, chamada Economia de armazenamento, comprime fotos acima de 16 MP e converte vídeos acima de 1080p para Full HD. A perda é pouco visível em telas de celular. Quem imprime em grande formato ou grava em 4K deve manter a Qualidade original.
O iCloud Fotos mantém a biblioteca idêntica no iPhone, no iPad e no Mac, com edições e álbuns sincronizados. A desvantagem é que fotos, backup do iPhone e arquivos do iCloud Drive disputam o mesmo espaço.
O OneDrive faz backup da câmera do celular, mas funciona melhor como arquivo. A organização é por pastas, com integração direta ao Windows e ao Office.
O celular principal e o tipo de arquivo que mais ocupa espaço indicam o plano mais adequado:
A migração exige uma cópia completa antes de qualquer cancelamento. O caminho mais seguro segue esta ordem:
Até 15 GB. Esse espaço é dividido entre Gmail, Google Drive e Google Fotos. Depois disso, é preciso liberar espaço ou assinar um plano do Google One.
Não. O iPhone funciona sem assinatura, mas os 5 GB gratuitos costumam lotar com o backup do aparelho. O backup completo do iPhone só é feito pelo iCloud ou por um computador.
Sim. Os dois apps estão na App Store e fazem backup automático das fotos. Eles não salvam ajustes, mensagens e apps do sistema, que continuam dependendo do iCloud.
Por ano, quando a opção existe. O Google One de 100 GB custa R$ 99,99 no plano anual, contra R$ 119,88 em doze mensalidades. O Microsoft 365 Básico sai por R$ 119 ao ano, contra R$ 144 no mensal. O iCloud+ só tem cobrança mensal.
Sim, com regras diferentes. O iCloud+ permite dividir qualquer plano com até cinco familiares. O Google One libera o compartilhamento com até cinco pessoas a partir do Básico, de 100 GB. O Microsoft 365 Family atende até seis pessoas, com 1 TB para cada uma.