iCloud, Google One ou OneDrive: qual plano de nuvem vale mais a pena no bolso?

RESUMO ＋ O Google One tem o menor preço por espaço no Brasil, com 2 TB por R$ 49,99 ao mês. O OneDrive compensa para quem já pagaria pelo Office, porque o Microsoft 365 Personal inclui 1 TB. O iCloud+ custa mais pelo mesmo espaço, mas é o único que faz o backup completo do iPhone.

Quem esgota o espaço gratuito precisa decidir qual nuvem vale mais a pena, e a diferença de preço no Brasil não é pequena. Em outubro de 2026, 2 TB de armazenamento custam R$ 49,99 por mês no Google One e R$ 66,90 no iCloud+. O OneDrive chega a 1 TB dentro do Microsoft 365 Personal, por R$ 51 mensais.

O preço, porém, não decide a escolha sozinho. Cada empresa amarra o espaço contratado a serviços próprios, e o celular principal do usuário pesa tanto quanto o valor da mensalidade.

Quanto custam iCloud+, Google One e OneDrive no Brasil?

Os três serviços oferecem uma cota gratuita e cobram assinatura pelo espaço extra. Estes são os valores mensais em outubro de 2026:

iCloud+: 5 GB grátis, 50 GB por R$ 5,90, 200 GB por R$ 19,90, 2 TB por R$ 66,90, 6 TB por R$ 199,90 e 12 TB por R$ 399,90, segundo a tabela da Apple;

5 GB grátis, 50 GB por R$ 5,90, 200 GB por R$ 19,90, 2 TB por R$ 66,90, 6 TB por R$ 199,90 e 12 TB por R$ 399,90, segundo a tabela da Apple; Google One: 15 GB grátis, Lite de 30 GB por R$ 4,50, Básico de 100 GB por R$ 9,99, Standard de 200 GB por R$ 14,99, Google AI Plus de 400 GB por R$ 24,99 e Google AI Plus de 2 TB por R$ 49,99;

15 GB grátis, Lite de 30 GB por R$ 4,50, Básico de 100 GB por R$ 9,99, Standard de 200 GB por R$ 14,99, Google AI Plus de 400 GB por R$ 24,99 e Google AI Plus de 2 TB por R$ 49,99; OneDrive: 5 GB grátis, Microsoft 365 Básico com 100 GB por R$ 12, Personal com 1 TB por R$ 51 e Family com 1 TB para cada uma de até seis pessoas por R$ 60, conforme a página da Microsoft.

Google e Microsoft dão desconto no pagamento anual. A Apple cobra o iCloud+ apenas por mês. O plano de 2 TB do Google passou a ser vendido com o nome Google AI Plus e inclui recursos do Gemini, sem mudança no preço.

Qual nuvem tem o menor custo por espaço?

Na conta por terabyte, o Google One lidera. O plano de 2 TB anual custa R$ 499,90, o equivalente a cerca de R$ 20,80 por terabyte ao mês. No iCloud+, o mesmo volume sai por R$ 33,45 por terabyte. No Microsoft 365 Personal anual, de R$ 509, a conta chega a R$ 42,40 por terabyte.

O OneDrive muda de posição quando o Office entra na conta. O Personal inclui as versões para computador de Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, além do Copilot. Para quem pagaria por esses aplicativos de qualquer forma, o terabyte vira um extra da assinatura.

O Microsoft 365 Family rende mais quando dividido. Por R$ 599 ao ano, até seis pessoas recebem 1 TB cada, o que soma 6 TB. A cota é individual: nenhum usuário passa de 1 TB.

Nos planos pequenos, a Apple tem a entrada mais barata com compartilhamento familiar, com 50 GB por R$ 5,90. O Lite do Google custa menos, mas não pode ser dividido com outras contas.

Qual é a melhor nuvem para guardar fotos?

O Google Fotos é o mais forte para encontrar imagens antigas. A busca reconhece pessoas, lugares e objetos, e o app cria álbuns sem intervenção do usuário. Desde 1º de junho de 2021, fotos e vídeos enviados ocupam a cota da Conta Google, inclusive na qualidade reduzida.

Essa opção, chamada Economia de armazenamento, comprime fotos acima de 16 MP e converte vídeos acima de 1080p para Full HD. A perda é pouco visível em telas de celular. Quem imprime em grande formato ou grava em 4K deve manter a Qualidade original.

O iCloud Fotos mantém a biblioteca idêntica no iPhone, no iPad e no Mac, com edições e álbuns sincronizados. A desvantagem é que fotos, backup do iPhone e arquivos do iCloud Drive disputam o mesmo espaço.

O OneDrive faz backup da câmera do celular, mas funciona melhor como arquivo. A organização é por pastas, com integração direta ao Windows e ao Office.

Qual nuvem escolher para cada perfil?

O celular principal e o tipo de arquivo que mais ocupa espaço indicam o plano mais adequado:

iPhone como aparelho principal: o iCloud+ de 200 GB atende a maioria dos usuários. Famílias inteiras com aparelhos Apple tendem a gastar menos com um plano de 2 TB compartilhado do que com assinaturas separadas;

o iCloud+ de 200 GB atende a maioria dos usuários. Famílias inteiras com aparelhos Apple tendem a gastar menos com um plano de 2 TB compartilhado do que com assinaturas separadas; Android ou família com celulares de marcas diferentes: o Google One de 100 GB cobre fotos e Gmail. O de 2 TB serve para quem grava vídeos longos ou divide o espaço com até cinco pessoas;

o Google One de 100 GB cobre fotos e Gmail. O de 2 TB serve para quem grava vídeos longos ou divide o espaço com até cinco pessoas; Uso frequente de Word, Excel e PowerPoint: o Microsoft 365 Personal junta Office e 1 TB. Para quem quer apenas espaço e e-mail sem anúncios, o Básico custa R$ 119 por ano;

o Microsoft 365 Personal junta Office e 1 TB. Para quem quer apenas espaço e e-mail sem anúncios, o Básico custa R$ 119 por ano; Orçamento mínimo: o Google One Lite, de R$ 4,50, dobra a cota gratuita. Ativar a Economia de armazenamento no Google Fotos reduz o consumo dos novos envios.

Como trocar de nuvem sem perder fotos?

A migração exige uma cópia completa antes de qualquer cancelamento. O caminho mais seguro segue esta ordem:

Confira o uso: veja quanto espaço fotos, backups e arquivos ocupam no serviço atual, para escolher o plano certo no novo; Exporte do Google: no Google Takeout, selecione Google Fotos e escolha baixar os arquivos ou enviá-los direto ao OneDrive; Exporte da Apple: em privacy.apple.com, a opção de transferir uma cópia dos dados envia fotos e vídeos do iCloud para o Google Fotos; Baixe do OneDrive: pelo site ou pelo app para Windows, selecione as pastas e faça o download antes de cancelar o Microsoft 365; Cancele por último: só reduza ou encerre o plano antigo depois de conferir que tudo chegou ao novo serviço.