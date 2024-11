Moto G84 5G: Quando vale a pena pagar na Black Friday?

Lançado em setembro de 2023, o Moto G84 5G chega ao Brasil com um conjunto de especificações atraentes e preço competitivo. Equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8GB de RAM e uma tela pOLED de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120Hz, o dispositivo promete uma experiência fluida e eficiente para os usuários. Com bateria de 5000 mAh e carregamento rápido de 30W, o aparelho garante autonomia e praticidade, atendendo bem às necessidades de quem busca um bom custo-benefício.

Como é a câmera frontal do Moto G84 5G?

O Moto G84 5G possui uma câmera frontal de 16 MP, que proporciona selfies de alta qualidade, com boa definição e cores vibrantes. A câmera também é ideal para videochamadas e uso em redes sociais, garantindo fotos nítidas mesmo em ambientes com pouca luz, graças ao suporte para HDR.

E a câmera traseira do Moto G84 5G?

A configuração da câmera traseira do Moto G84 5G inclui um sensor principal de 50 MP, com estabilização óptica de imagem (OIS), que oferece fotos claras e detalhadas, mesmo em movimento. Além disso, o aparelho conta com uma câmera ultrawide de 8 MP, ideal para capturar paisagens e fotos de grupos, ampliando as possibilidades de captura.

Como é a bateria do Moto G84 5G?

Com uma robusta bateria de 5000 mAh, o Moto G84 5G oferece excelente duração, permitindo que o dispositivo suporte um dia inteiro de uso intenso sem problemas. O suporte para carregamento rápido de 33W garante que o aparelho se recarregue rapidamente, reduzindo o tempo de espera e aumentando a conveniência.

A tela do Moto G84 5G é boa?

A tela pOLED de 6,5 polegadas do Moto G84 5G oferece uma experiência visual envolvente, com resolução FHD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 120Hz. Ideal para quem gosta de jogar ou assistir vídeos, a tela proporciona cores vivas, contrastes profundos e uma visualização suave e fluida, garantindo uma boa experiência para atividades multimídia.

Como é o desempenho do Moto G84 5G?

O Moto G84 5G é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 695 5G e 8GB de RAM, garantindo um desempenho rápido e eficiente, seja para multitarefas ou para rodar aplicativos mais exigentes. Além disso, com 256GB de armazenamento interno, o dispositivo oferece amplo espaço para armazenar aplicativos, fotos e vídeos, sem a necessidade de usar cartões de memória.

Ficha técnica do Moto G84 5G