iPhone 11: Ainda vale a pena na Black Friday?

Lançado em 2019, o iPhone 11 ainda é uma excelente opção no mercado, oferecendo um conjunto de especificações avançadas por um preço competitivo. Disponível em diversas cores como preto, verde, amarelo, roxo e branco, o dispositivo apresenta versões de armazenamento de 64GB, 128GB e 256GB.

Sua tela Liquid Retina HD de 6,1 polegadas entrega uma experiência visual nítida, com uma resolução de 1792 x 828 pixels e tecnologia IPS. A resistência à água, respingos e poeira com certificação IP68 garante durabilidade em condições adversas. Impulsionado pelo chip A13 Bionic, o iPhone 11 oferece bom desempenho, com CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos e Neural Engine de 8 núcleos.

A câmera dupla de 12 MP possui recursos avançados, incluindo zoom óptico de 2x, modo Retrato com efeito bokeh e gravação de vídeo 4K a até 60 quadros por segundo (fps). A câmera frontal de 12 MP também oferece funcionalidades interessantes, como o modo Retrato e gravação de vídeo 4K.

Quanto à bateria, o iPhone 11 promete até 17 horas de reprodução de vídeo e suporta recarga rápida, atingindo 50% em 30 minutos com um carregador de 20W ou superior (vendido separadamente). Também oferece carregamento sem fio compatível com carregadores Qi.

Na caixa, o iPhone 11 é acompanhado pelo cabo USB-C para Lightning e documentação. Com essas características, o dispositivo pode ser uma excelente escolha na Black Friday, atendendo quem busca um smartphone potente, com boa câmera e durabilidade, tudo em um design elegante.

Quando o iPhone 11 vai parar de atualizar?

O iPhone 11 recebeu a última atualização de sistema, o iOS 17. Embora a Apple não forneça uma data específica para o fim das atualizações, o ciclo de atualizações do iPhone costuma durar cerca de 5 anos. Portanto, é esperado que o iPhone 11 pare de receber atualizações em 2025.

Ficha técnica do iPhone 11

Cores: preto, verde, amarelo, roxo, branco

preto, verde, amarelo, roxo, branco Tela: Liquid Retina HD, LCD sem bordas Multi-Touch de 6,1 polegadas com tecnologia IPS (na diagonal)

Liquid Retina HD, LCD sem bordas Multi-Touch de 6,1 polegadas com tecnologia IPS (na diagonal) Resolução: 1792 x 828 pixels a 326 ppp

1792 x 828 pixels a 326 ppp Processador: Apple A13 Bionic hexa-core

Apple A13 Bionic hexa-core Memória RAM: 4 GB

4 GB Armazenamento interno: 64 GB, 128 GB e 256 GB

64 GB, 128 GB e 256 GB Câmeras traseiras: 12 MP (f/1.8) com estabilização óptica + 12 MP (f/2.4) ultra-wide

12 MP (f/1.8) com estabilização óptica + 12 MP (f/2.4) ultra-wide Câmera frontal: 12 MP (f/2.2) + SL 3D

12 MP (f/2.2) + SL 3D Filma em: 4K a 60 FPs

4K a 60 FPs Bateria: 3.110 mAh

3.110 mAh Reconhecimento facial: Sim, com o Face ID

Sim, com o Face ID Proteção contra água: Sim, IP68

Sim, IP68 Cores: branco, preto, verde, amarelo, roxo e vermelho

