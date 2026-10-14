Trezor reduz revendedores como 'medida preventiva' em meio a relatos de adulteração da Ledger

A fabricante de carteiras de hardware Trezor anunciou que reduziria o número de seus revendedores como uma “medida preventiva, tomada por excesso de cautela”, após relatos de que implantes maliciosos haviam sido instalados em dispositivos fabricados pela concorrente Ledger.

Em uma publicação no X na terça-feira, a Trezor disse que não havia “uma única evidência de que [seus] dispositivos tivessem sido comprometidos” após relatos de que usuários de carteiras de hardware da Ledger haviam encontrado implantes maliciosos que expunham frases de recuperação.

No entanto, a Trezor disse que reduziria o número de seus revendedores, citando “incidentes recentes na cadeia de suprimentos”. O diretor comercial Danny Sanders acrescentou que havia notificado certos revendedores de que eles seriam removidos da lista de entidades autorizadas da empresa em 1º de janeiro e interromperiam os envios de dispositivos Trezor a partir de terça-feira.

A resposta da Trezor veio apenas alguns dias depois de a Ledger confirmar que pelo menos um de seus dispositivos comprado por um revendedor do Sudeste Asiático continha um implante de hardware não autorizado, potencialmente levando a perdas de milhões de dólares para os usuários. As carteiras, vendidas pelo revendedor CryptoBilis, capturavam frases de recuperação e as transmitiam por redes celulares.

“Nossos procedimentos de verificação são projetados para detectar dispositivos falsificados e firmware modificado”, disse um porta-voz da Trezor à Cointelegraph. “O implante encontrado em um dispositivo comprado da CryptoBilis funciona de forma diferente. Trata-se de uma maneira única de adulterar o dispositivo, que não modifica o firmware, mas lê informações na tela e depois as envia ao invasor. Até o momento, não vimos esse tipo específico de ataque em dispositivos Trezor no mundo real.”

Durante a investigação, a CryptoBilis, uma revendedora autorizada da Trezor, suspendeu todas as vendas de carteiras de hardware. A empresa controladora da varejista europeia de eletrônicos MediaMarkt também anunciou que havia removido todos os produtos Ledger de suas lojas físicas e plataformas on-line “como medida de precaução”.

Quanto dos fundos dos usuários foi perdido?

Investigadores de blockchain ainda estão apurando a extensão das perdas para usuários de carteiras de hardware, mas uma pesquisa de duas pessoas sugeriu um valor entre US$ 72 milhões e US$ 86 milhões. A Ledger informou na terça-feira que “não confirmou o número total de usuários afetados nem o valor total perdido” devido às violações.

O porta-voz da Trezor aconselhou os usuários a comprar produtos diretamente da empresa, “verificando se o lacre está intacto”, e a considerar uma carteira multisig “com dispositivos de fabricantes diferentes, para que um dispositivo comprometido não possa movimentar fundos sozinho”.

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