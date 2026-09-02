Tecnologia

iPhone 15, 16 ou 17: veja a comparação dos últimos modelos da Apple

Comparativo mostra evolução gradual em tela, chip e câmera — enquanto o iPhone 18 promete o salto mais radical em anos, com o primeiro modelo dobrável da Apple

iPhone 17: (Leandro Fonseca /Exame)

iPhone 17: (Leandro Fonseca /Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09h34.

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Os últimos três modelos-base de iPhone lançados pela AppleiPhone 15 (2023), iPhone 16 (2024) e iPhone 17 (2025) — mostram um padrão de evolução mais gradual do que revolucionária, com ganhos concentrados em tela, desempenho e câmera frontal.

A mudança mais significativa aconteceu no iPhone 17, que trouxe tela maior, taxa de atualização de 120Hz e chip fabricado em processo de 3 nanômetros (nm), mais avançado que o dos modelos anteriores.

Veja uma comparação entre as versões de base dos últimos 3 iPhones:

iPhone 15iPhone 16iPhone 17
EspecificaçãoiPhone 15 (2023)iPhone 16 (2024)iPhone 17 (2025)
Lançamento22/09/202320/09/202419/09/2025
Preço de lançamento (Brasil, oficial Apple)R$ 7.299 (128 GB)R$ 7.799 (128 GB)R$ 7.999 (256 GB)
Preço de lançamento (EUA, oficial Apple)US$ 799 (128 GB)US$ 799 (128 GB)US$ 799 (256 GB)
Tela6,1" OLED, 60Hz, sem Always-On6,1" OLED, 60Hz6,3" OLED, 120Hz ProMotion, com Always-On
Brilho máximo2.000 nits2.000 nits (aprox.)3.000 nits
ChipA16 Bionic (4nm)A18A19 (3nm)
RAM6 GB8 GB8 GB
Armazenamento inicial128 GB128 GB256 GB
Câmera traseira principal48 MP48 MP48 MP
Câmera ultra-angular12 MP12 MP48 MP
Câmera frontal12 MP12 MP18-24 MP
Bateria3.349 mAh3.561 mAh3.692 mAh
Carregamento com fio20W20W40W
Carregamento sem fio (MagSafe)15W25W25W
Material da estruturaAlumínioAlumínioAlumínio, Ceramic Shield 2 frontal, vidro reforçado traseiro
Apple IntelligenceSuporte limitado por hardwareCompatívelCompatível, recursos completos
Peso171 g170 g177 g
Espessura7,8 mm7,8 mm7,95 mm

O que esperar do iPhone 18?

Depois de três anos de evolução incremental, a Apple deve romper o padrão com o lançamento do iPhone 18, previsto para 9 de setembro deste ano — de um jeito inédito na história da empresa.

Pela primeira vez, a linha deve ser dividida em duas etapas. Neste mês, chegam apenas os modelos mais caros — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável da Apple —, enquanto o iPhone 18 padrão e o iPhone 18e, versões mais acessíveis, só devem chegar na primavera do hemisfério norte de 2027, possivelmente atrasados pela escassez global de memória RAM que afeta toda a indústria.

Os modelos Pro devem trazer o chip A20 Pro, fabricado em processo de 2 nanômetros — mais avançado que o do iPhone 17 —, além de Face ID embutido sob a tela (reduzindo o tamanho da Dynamic Island), câmera principal com abertura variável no Pro Max, novo modem C2 e possível padronização de 12 GB de RAM em toda a linha.

Rumores também apontam bateria acima de 5.000 mAh no Pro Max, o que poderia render a maior autonomia já vista em um iPhone.

Segundo analistas, o aumento nos custos de chips e memória deve elevar os preços dos modelos Pro entre US$ 200 e US$ 300 em relação à geração anterior.

O grande destaque, porém, deve ser o iPhone dobrável — apelidado provisoriamente de "iPhone Fold" ou "iPhone Ultra" enquanto a Apple não revela o nome oficial.

O aparelho deve abrir no formato de livro, com tela externa de cerca de 5,5 polegadas e tela interna de 7,8 polegadas quando aberto, além de duas câmeras traseiras de 48 MP e Touch ID em vez de Face ID.

O preço inicial estimado varia entre US$ 1.999 e US$ 2.399, o que tornaria o aparelho o iPhone mais caro já vendido pela Apple.

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple espera embarcar entre 3 milhões e 5 milhões de unidades do dobrável ainda em 2026, com produção ampliada para cerca de 20 milhões de unidades em 2027 — sinal de que a empresa aposta forte na aceitação do público para essa nova categoria de produto.

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