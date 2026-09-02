iPhone 15, 16 ou 17: veja a comparação dos últimos modelos da Apple

iPhone 17: (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09h34.
Os últimos três modelos-base de iPhone lançados pela Apple — iPhone 15 (2023), iPhone 16 (2024) e iPhone 17 (2025) — mostram um padrão de evolução mais gradual do que revolucionária, com ganhos concentrados em tela, desempenho e câmera frontal.
A mudança mais significativa aconteceu no iPhone 17, que trouxe tela maior, taxa de atualização de 120Hz e chip fabricado em processo de 3 nanômetros (nm), mais avançado que o dos modelos anteriores.
|iPhone 15
|iPhone 16
|iPhone 17
|Especificação
|iPhone 15 (2023)
|iPhone 16 (2024)
|iPhone 17 (2025)
|Lançamento
|22/09/2023
|20/09/2024
|19/09/2025
|Preço de lançamento (Brasil, oficial Apple)
|R$ 7.299 (128 GB)
|R$ 7.799 (128 GB)
|R$ 7.999 (256 GB)
|Preço de lançamento (EUA, oficial Apple)
|US$ 799 (128 GB)
|US$ 799 (128 GB)
|US$ 799 (256 GB)
|Tela
|6,1" OLED, 60Hz, sem Always-On
|6,1" OLED, 60Hz
|6,3" OLED, 120Hz ProMotion, com Always-On
|Brilho máximo
|2.000 nits
|2.000 nits (aprox.)
|3.000 nits
|Chip
|A16 Bionic (4nm)
|A18
|A19 (3nm)
|RAM
|6 GB
|8 GB
|8 GB
|Armazenamento inicial
|128 GB
|128 GB
|256 GB
|Câmera traseira principal
|48 MP
|48 MP
|48 MP
|Câmera ultra-angular
|12 MP
|12 MP
|48 MP
|Câmera frontal
|12 MP
|12 MP
|18-24 MP
|Bateria
|3.349 mAh
|3.561 mAh
|3.692 mAh
|Carregamento com fio
|20W
|20W
|40W
|Carregamento sem fio (MagSafe)
|15W
|25W
|25W
|Material da estrutura
|Alumínio
|Alumínio
|Alumínio, Ceramic Shield 2 frontal, vidro reforçado traseiro
|Apple Intelligence
|Suporte limitado por hardware
|Compatível
|Compatível, recursos completos
|Peso
|171 g
|170 g
|177 g
|Espessura
|7,8 mm
|7,8 mm
|7,95 mm
Depois de três anos de evolução incremental, a Apple deve romper o padrão com o lançamento do iPhone 18, previsto para 9 de setembro deste ano — de um jeito inédito na história da empresa.
Pela primeira vez, a linha deve ser dividida em duas etapas. Neste mês, chegam apenas os modelos mais caros — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e o primeiro iPhone dobrável da Apple —, enquanto o iPhone 18 padrão e o iPhone 18e, versões mais acessíveis, só devem chegar na primavera do hemisfério norte de 2027, possivelmente atrasados pela escassez global de memória RAM que afeta toda a indústria.
Os modelos Pro devem trazer o chip A20 Pro, fabricado em processo de 2 nanômetros — mais avançado que o do iPhone 17 —, além de Face ID embutido sob a tela (reduzindo o tamanho da Dynamic Island), câmera principal com abertura variável no Pro Max, novo modem C2 e possível padronização de 12 GB de RAM em toda a linha.
Rumores também apontam bateria acima de 5.000 mAh no Pro Max, o que poderia render a maior autonomia já vista em um iPhone.
Segundo analistas, o aumento nos custos de chips e memória deve elevar os preços dos modelos Pro entre US$ 200 e US$ 300 em relação à geração anterior.
O grande destaque, porém, deve ser o iPhone dobrável — apelidado provisoriamente de "iPhone Fold" ou "iPhone Ultra" enquanto a Apple não revela o nome oficial.
O aparelho deve abrir no formato de livro, com tela externa de cerca de 5,5 polegadas e tela interna de 7,8 polegadas quando aberto, além de duas câmeras traseiras de 48 MP e Touch ID em vez de Face ID.
O preço inicial estimado varia entre US$ 1.999 e US$ 2.399, o que tornaria o aparelho o iPhone mais caro já vendido pela Apple.
Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple espera embarcar entre 3 milhões e 5 milhões de unidades do dobrável ainda em 2026, com produção ampliada para cerca de 20 milhões de unidades em 2027 — sinal de que a empresa aposta forte na aceitação do público para essa nova categoria de produto.