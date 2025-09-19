Despertador do iPhone não tocou? A culpa pode ser do iOS 26; saiba como resolver

Nos últimos meses, desde o lançamento da versão beta da atualização mais recente do sistema operacional do iPhone, o iOS 26, uma reclamação tem ganhado espaço nas redes sociais e fóruns entre os usuários da Apple (AAPL): o despertador que não toca.

Muitas pessoas têm relatado que, apesar de configurarem o alarme corretamente, o iPhone não emite som na hora programada. Para quem depende do dispositivo para acordar, isso tem sido um problema sério, afetando desde compromissos diários até reuniões de trabalho importantes.

O que está acontecendo?

Segundo o site GeeksModo, especializado em produtos da Apple, embora a empresa tenha implementado diversas melhorias e novos recursos no iOS 26, como a possibilidade de ajustar a duração do botão soneca entre 1 a 15 minutos, o sistema não está isento de falhas.

No caso do alarme, alguns usuários notaram que o despertador simplesmente não toca ou, em alguns casos, emite um som muito baixo, mesmo com o volume configurado para o máximo. "Estou atrasada para o trabalho porque meu iPhone atualizou durante a noite e desligou meu alarme durante a atualização", relatou um usuário em seu perfil no X (antigo Twitter).

O problema pode ser causado por uma série de fatores, incluindo configurações incorretas, problemas de conectividade com dispositivos Bluetooth ou até mesmo falhas de software, comuns em versões iniciais das atualizações.

O que fazer?

Um dos principais "culpados" apontados pelos usuários nas redes sociais é o recurso com Detecção de Atenção. Essa configuração usa a câmera TrueDepth para detectar se você está olhando para o dispositivo, o que pode evitar que a tela fique mais escura ou diminuir o volume dos alertas; desativá-la desabilitará essas funções.

Instruções passo a passo:

Abra o aplicativo Ajustes no seu iPhone. Toque em Acessibilidade. Role para baixo e selecione Face ID e Atenção. Localize a opção Recursos de Atenção e toque no interruptor para desativá-la.

Por que você pode desativá-la:

Evitar o escurecimento da tela : normalmente, o recurso impede que a tela escureça se você estiver olhando para ela, mas você pode querer desativá-lo se a tela escurecer quando você não espera ou se preferir que ela escureça mais rapidamente.

Volume do alarme: desativar os Recursos de Atenção também pode evitar que o iPhone diminua o volume dos alertas, o que alguns usuários acham útil para alarmes.

O que mais devo fazer?

1. Verifique as configurações do alarme

O erro mais comum pode estar relacionado a uma configuração incorreta do próprio alarme. Muitos usuários esquecem de ajustar a hora corretamente, ou podem estar colocando o alarme para um horário PM quando desejam AM, ou vice-versa. Para garantir que o seu alarme está configurado corretamente:

Abra o aplicativo Relógio e toque na aba Despertadores .

Toque em Editar no canto superior esquerdo.

Selecione o alarme que não tocou.

Verifique se a hora, o AM/PM e os dias de repetição estão configurados corretamente.

Certifique-se de que o Som está ativado e que você escolheu um toque suficientemente alto para acordá-lo.

2. Ajuste o volume do alarme

Ao contrário de outros sons do iPhone, o volume do alarme é controlado pelas configurações de Sons e Tato. Caso o volume do alarme esteja baixo, pode ser que você não consiga ouvi-lo. Veja como ajustá-lo:

Vá para Ajustes e toque em Sons e Tato .

Sob a seção Tons e Alertas , ajuste o controle deslizante para garantir que o som esteja alto o suficiente.

Desative a opção Alterar com Botões, para evitar que o volume seja alterado acidentalmente.

3. Verifique seu Apple Watch e outros dispositivos Bluetooth

Se você usa um Apple Watch ou outros dispositivos Bluetooth conectados ao iPhone, eles podem estar afetando o alarme. Certifique-se de que o Apple Watch não esteja no modo Silencioso, Teatro ou Modo Avião. Isso pode impedir que você ouça o alarme, já que ele pode estar sendo direcionado para o relógio, ao invés de para o iPhone.

Além disso, se o seu iPhone estiver conectado a dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido ou uma caixa de som, o alarme pode ser tocado através desses dispositivos e não pelos alto-falantes do telefone. Para evitar isso, desligue o Bluetooth ou desconecte os dispositivos no Ajustes.

4. Reinicie o seu iPhone

Se o problema persistir, um simples reinício pode resolver falhas temporárias ou bugs. Desligue o iPhone e ligue-o novamente para corrigir pequenos erros no sistema que possam estar afetando a funcionalidade do alarme.

5. Atualize para a versão mais recente do iOS

Em se tratando de versões beta, falhas são comuns. Caso você esteja utilizando uma versão beta do iOS 26, o mais recomendado é verificar se há uma nova atualização disponível. A Apple frequentemente lança atualizações para corrigir bugs encontrados pelos usuários.

Vá em Ajustes > Geral > Atualização de Software .

Se houver uma atualização disponível, instale a versão mais recente para corrigir eventuais problemas com o alarme.

6. Redefina as configurações do iPhone

Se todas as opções acima falharem, pode ser necessário redefinir as configurações do iPhone. Isso restaurará todas as configurações de fábrica, mas sem apagar seus dados pessoais, como fotos ou aplicativos. Para isso, vá em Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir iPhone > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes.

7. Considere usar um aplicativo de alarme de terceiros

Se, apesar de todas as tentativas, o problema persistir, você pode optar por usar um aplicativo de alarme de terceiros. Há várias opções na App Store que oferecem recursos extras e podem ser mais confiáveis do que o aplicativo padrão da Apple.