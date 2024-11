Galaxy A35: quanto vale a pena pagar na Black Friday 2024?

O Samsung Galaxy A35 é um smartphone que combina desempenho sólido e preço acessível, tornando-se uma opção atraente para diversos perfis de usuários. Com a chegada da Black Friday 2024, muitos consumidores se perguntam qual seria o valor ideal para adquirir este modelo. Analisando o histórico de preços e as tendências do mercado, é possível determinar um valor justo para aproveitar as promoções desta temporada.

1. O que o Galaxy A35 oferece?

Lançado em março de 2024, o Galaxy A35 5G apresenta uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência visual fluida. Equipado com o processador Exynos 1380, oferece desempenho eficiente para multitarefas e jogos. O conjunto de câmeras inclui um sensor principal de 50 MP, garantindo fotos de alta qualidade. Além disso, possui bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 25W, assegurando autonomia para uso diário.

2. Quanto custa o Galaxy A35 atualmente?

Atualmente, o Galaxy A35 5G de 128 GB pode ser encontrado no mercado brasileiro com preços a partir de R$ 1.449,00.

Durante a Black Friday, espera-se que o valor fique entre R$ 1.349,00 e R$ 1.449,00, dependendo da loja e das condições de pagamento.

3. Como garantir a melhor compra na Black Friday?

Antes de finalizar a compra, fique atento aos seguintes pontos:

Avalie o histórico de preços: Certifique-se de que a promoção é real e não uma estratégia de marketing inflacionada.

Escolha lojas confiáveis: Priorize varejistas bem avaliados que ofereçam garantia oficial da Samsung.

Considere frete e prazo de entrega: Um preço atrativo pode não compensar se os custos de frete forem altos ou o prazo de entrega muito longo.

4. Alternativas ao Galaxy A35 na Black Friday

Se o Galaxy A35 não estiver com um desconto atraente, considere modelos da mesma faixa de preço, como o Galaxy A55, que também entregam desempenho e recursos semelhantes. Outra opção é investir em gerações anteriores, que podem ter descontos ainda mais agressivos durante a Black Friday.

5. Dicas para aproveitar as ofertas da Black Friday

Monitore preços com antecedência: Comece a acompanhar os valores semanas antes da Black Friday. Ferramentas como Promobit e sites de cashback podem ajudar.

Aproveite cupons e cashback: Muitas lojas oferecem cupons de desconto ou cashback adicional durante o evento.

Evite a pressa: Mesmo no dia da Black Friday, compare ofertas antes de fechar a compra.

Por que você deve saber sobre isso

O Galaxy A35 é uma excelente escolha para quem busca um smartphone intermediário premium com boas especificações e design moderno. Durante a Black Friday 2024, é possível encontrar o modelo com preços abaixo de R$ 1.300, tornando-se uma oportunidade imperdível para quem monitora e escolhe ofertas de maneira estratégica. Certifique-se de pesquisar em lojas confiáveis e acompanhar as promoções para garantir o melhor negócio.