O Fire TV Stick tem quase 81 mil buscas mensais no Google, volume que inclui a procura pela própria marca. Mas, quando o consumidor pergunta ao ChatGPT qual dispositivo de streaming comprar na Black Friday 2026, o nome mais citado é outro: o Roku.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual dispositivo de streaming o ChatGPT recomenda?

O Roku aparece em 86,2% das respostas, com liderança isolada. Xiaomi (78%), com a linha Mi TV Stick, Amazon (77%) e Intelbras (73%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Google (40,2%), com o Chromecast e o Google TV Streamer, e Apple (28,2%), com a Apple TV, também estão no top 10.

A Amazon, porém, é citada antes, por volta da segunda posição. O Roku costuma aparecer mais tarde, perto da quinta.

O argumento mais repetido é a "interface simples e intuitiva" do Roku, presente em 15,8% das respostas. A Intelbras é descrita como "alternativa nacional", e a Apple, como "experiência premium".

Quanto custa um Fire TV Stick na Black Friday 2026?

Na campanha de Black Friday da Amazon, o Fire TV Stick 4K aparecia por R$ 339 com o cupom FIRE4KBF, exclusivo do aplicativo, e o Fire TV Stick HD, por R$ 245, segundo levantamento do site Melhores Cartões em 19 de novembro. O Echo Dot, alto-falante com Alexa, saía por R$ 289.

Roku, Fire TV Stick ou Mi TV Stick: qual escolher?

Fire TV Stick: integração com Alexa e Prime Video. Vale para quem já usa o ecossistema da Amazon;

integração com Alexa e Prime Video. Vale para quem já usa o ecossistema da Amazon; Roku: interface simples, indicada para quem quer facilidade e não liga para assistente de voz;

interface simples, indicada para quem quer facilidade e não liga para assistente de voz; Mi TV Stick (Xiaomi) e Google TV Streamer: rodam Google TV e dão acesso à loja de apps do Android, com Chromecast embutido;

rodam Google TV e dão acesso à loja de apps do Android, com Chromecast embutido; Apple TV: a mais cara e completa, para quem tem iPhone e outros produtos da Apple.

Prefira modelos 4K se a sua TV for 4K. Para TVs Full HD, a versão HD resolve. Confira também se o controle remoto liga a TV e ajusta o volume, e o suporte a Wi-Fi 5 ou 6.

A fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria é o site Guia do Áudio, com 74% de participação. Na Amazon, a campanha tem Tatá Werneck como garota-propaganda e sorteio de R$ 1 milhão. Para checar se a oferta é boa, veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual o melhor dispositivo de streaming na Black Friday?

Segundo a Ranqia, o Roku é o mais citado pelo ChatGPT, com 86,2%; a Amazon aparece antes nas respostas.

Fire TV Stick 4K por R$ 339 é bom preço?

É um preço competitivo de Black Friday, válido com cupom no aplicativo da Amazon.