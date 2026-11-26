Mais da metade do dinheiro que a Side Capital levantou neste ano para comprar metros quadrados em prédios de luxo de São Paulo não saiu da capital paulista. Ele veio de famílias de Minas Gerais, de Brasília, do centro do país e do Sul, que entram nos projetos meses antes do lançamento, com cheques médios de R$ 10 milhões por investimento.

Em operação desde março, a empresa já está passando de R$ 300 milhões investidos em empreendimentos de altíssimo padrão. A meta é chegar a R$ 500 milhões até março de 2027, somente com imóveis em São Paulo.

Por trás da Side estão nomes conhecidos do mercado imobiliário de luxo paulistano. Roberto Coelho da Fonseca comandou a área de lançamentos da Coelho da Fonseca. Raphael Guaraná e Silvana Dorta são da imobiliária Jardins&Co. Felipe Bettoni vem de uma família de proprietários de terras e tem longa experiência na negociação de terrenos.

A tese por trás do movimento é que a capital paulista passou a funcionar como Nova York, um endereço onde investidores de todo o país querem guardar patrimônio, mesmo sem planos de morar na cidade.

"São Paulo sofre uma novaiorquização. Pessoas do Brasil inteiro querem a reserva de valor em São Paulo", disse Roberto Coelho da Fonseca, cofundador e sócio da Side, em entrevista à EXAME.

Segundo ele, parte desse investidor não encontra na própria cidade ativos com o mesmo nível de diferenciação e de demanda. "São Paulo é um país, praticamente", afirmou.

Os sócios dizem que o movimento ganhou força nos últimos dez anos, com o dinheiro mais espalhado pelo país, sobretudo pelo agronegócio, e com a chegada de projetos-ícone à capital.

No caso do Emiliano Residences, parceria do Grupo Emiliano com a Lavvi no Itaim Bibi, 80% das unidades negociadas pela Side foram para compradores de fora de São Paulo.

Para a empresa, a vantagem que oferece a esse público é o acesso antecipado. Famílias ricas paulistanas costumam saber dos projetos antes do mercado, mas investidores de outros estados geralmente só ficam sabendo quando o produto já está à venda.

"Quando chega a informação lá, já lançou o produto", disse Raphael Guaraná, cofundador da Side e CEO da Jardins&Co.

Trocar dívida por metro quadrado

O modelo nasce também de um gargalo do alto padrão. Em empreendimentos de luxo, o terreno pode chegar a 50% do valor geral de vendas (VGV). A isso se somam outorga e aprovações, tudo antes de a obra começar.

Tradicionalmente, o incorporador cobre esse custo inicial com financiamento bancário ou fundos estruturados, como os certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). É uma dívida que precisa ser devolvida com juros, em geral atrelada ao CDI.

Num momento de juros altos, a Side propõe outro caminho. O incorporador abre uma parte do lucro do projeto e vende área antecipadamente a investidores, que pagam pelo metro quadrado em vez de emprestar dinheiro.

"Para ele, é muito bom, porque não fica com uma dívida. A dívida dele é entregar o projeto, é entregar a área", afirmou Coelho da Fonseca.

O formato mais usado é a sociedade em conta de participação (SCP). O investidor entra como sócio do empreendimento e recebe uma metragem definida, que costuma equivaler a uma, duas ou três unidades. Quando a incorporação é registrada, essa área vira apartamento.

Também há operações no modelo de preço de custo, em que o investidor paga a fração do terreno e depois a obra, enquanto a incorporadora cobra uma taxa de administração. Em outros casos, a empresa monta pequenos CRIs que pagam o investidor em unidades.

Segundo os sócios, em todos os formatos o retorno está atrelado ao metro quadrado, e não a um empréstimo corrigido por juros.

O que passa no filtro

A Side não funciona como um fundo. Ela não capta um volume de recursos para depois escolher onde aplicar. A empresa analisa cada projeto, procura o investidor com o perfil adequado e faz a ponte entre as partes. O dinheiro vai direto do investidor para o incorporador.

Mais de 20 projetos já passaram pela mesa da empresa. A maioria foi descartada. O critério é encontrar o que os sócios chamam de price makers: empreendimentos que criam a própria demanda e conseguem se destacar dos vizinhos.

Na lógica da empresa, o valor está na escassez. "Dez diamantes de um quilate valem menos que uma única pedra de cinco quilates", exemplifica. Ou seja, um terreno impossível de replicar vale mais do que vários produtos parecidos.

Esse diferencial pode ser um terreno de tamanho raro, uma vista que nunca será bloqueada ou um equipamento disputado, como quadra de tênis e área de bem-estar. Na maior parte dos casos, porém, é a hotelaria.

Para a empresa, as branded residences, residenciais associados a grandes marcas, só sustentam preço quando vêm acompanhadas de serviço. Coelho da Fonseca cita como exemplos o Fasano, o Rosewood e o Emiliano, residenciais ligados a hotéis.

Raphael Guaraná avalia que os terrenos mais estratégicos da cidade vão receber as principais bandeiras globais de hotelaria. "Com certeza isso traz um valor agregado. Custa mais", afirmou.

Quem coloca o dinheiro

Quase 60% do volume investido até agora vem de um único cliente institucional, o Banco BS2. O restante está distribuído entre cinco famílias com negócios já fechados.

Como o ticket médio é de cerca de R$ 10 milhões, a base de investidores é concentrada. Algumas operações chegaram a R$ 15 milhões.

Os sócios dizem que estão conversando com fundos do mercado financeiro interessados em investir em desenvolvimento imobiliário. Segundo eles, a tese é comum nos Estados Unidos, mas no Brasil os fundos imobiliários costumam se concentrar em ativos que geram renda.

Além de fazer a ponte, os próprios sócios investem em alguns projetos.

Na saída, a Jardins&Co entra como braço de revenda. Alguns investidores querem ficar com o imóvel para uso próprio ou como reserva de valor. Outros vendem a unidade já no lançamento, depois de ter entrado com preço de investidor antecipado.

Os projetos e os próximos passos

Três empreendimentos da carteira já podem ser divulgados. Além do Emiliano Residences, a Side levou investidores ao Edifício Adolpho Lindenberg, da Lindenberg, na Rua Canário, em Moema, e a um projeto da Zabo na Rua Manuel da Nóbrega.

No prédio da Lindenberg, os investidores entraram seis meses antes do lançamento. Segundo a Side, o empreendimento passou de 80% de unidades vendidas nos três a quatro primeiros meses de comercialização.

Outros cinco projetos estão no pipeline, sob acordo de confidencialidade, porque ainda não foram aprovados ou registrados. Para o primeiro trimestre de 2027, os sócios esperam a chegada de três bandeiras globais de hotelaria em projetos nos Jardins e no Itaim.

Cerca de 80% da carteira é residencial. A empresa também avalia escritórios corporativos de alto padrão na Faria Lima e no Jardim Europa, e começa a estudar projetos em Portugal e nos Estados Unidos.