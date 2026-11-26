O disjuntor tem mais de 73 mil buscas mensais no Google, impulsionadas por reformas e pela troca de chuveiros e ares-condicionados. Na Black Friday 2026, o ChatGPT mostra uma das categorias mais concorridas do estudo: nove marcas aparecem em mais da metade das respostas.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de disjuntor o ChatGPT recomenda?

A Siemens aparece em 96,2% das respostas sobre quadros elétricos e dispositivos de proteção. Schneider Electric (94,5%) e Steck (93,8%) estão em empate técnico com ela. WEG (92%), Clamper (81,8%), Tramontina (74,2%), Soprano (67%) e ABB (51,7%) também passam de 50% de presença.

A Schneider costuma ser citada antes, por volta da quarta posição. Os argumentos são técnicos: a Steck é a mais associada a quadros de distribuição (em 26% das respostas), e a Clamper, a dispositivos de proteção contra surtos (DPS). Siemens e Soprano aparecem com disjuntores a R$ 8,99 e R$ 7,99, respectivamente.

A Ferreira Costa é o único varejista do ranking, com 45,8%. A fonte mais citada pela IA é o site A3A Engenharia, com 59% de participação.

O que é preciso para trocar disjuntores com segurança?

Corrente correta: o disjuntor deve ser dimensionado para a bitola do fio, não para o aparelho. Trocar um disjuntor por outro de amperagem maior, para "parar de desarmar", é risco de incêndio;

o disjuntor deve ser dimensionado para a bitola do fio, não para o aparelho. Trocar um disjuntor por outro de amperagem maior, para "parar de desarmar", é risco de incêndio; Curva: a curva C é a mais comum em residências; a B, para cargas resistivas; a D, para motores;

a curva C é a mais comum em residências; a B, para cargas resistivas; a D, para motores; Padrão: disjuntores DIN (europeus) substituíram os NEMA nos quadros novos. Confira qual é o do seu quadro;

disjuntores DIN (europeus) substituíram os NEMA nos quadros novos. Confira qual é o do seu quadro; DR e DPS: o dispositivo DR protege pessoas contra choques e é obrigatório pela NBR 5410 em áreas molhadas; o DPS protege aparelhos contra surtos e raios;

o dispositivo DR protege pessoas contra choques e é obrigatório pela NBR 5410 em áreas molhadas; o DPS protege aparelhos contra surtos e raios; Certificação: compre apenas produtos com selo do Inmetro.

Instalações elétricas devem ser feitas por eletricista qualificado. Antes de instalar um chuveiro mais potente ou um ar-condicionado, verifique se o quadro comporta a nova carga.

Vale comprar material elétrico na Black Friday?

Para quem tem a lista pronta, sim. Comprar disjuntores, DR, DPS, fios e tomadas de uma vez costuma garantir frete grátis e desconto progressivo. A EXAME mostrou as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção nesta Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de disjuntor? Segundo a Ranqia, Siemens, Schneider Electric e Steck estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa um disjuntor? A IA citou disjuntores simples a partir de R$ 7,99.