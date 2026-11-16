Gabarito do Enem 2026 sai na quarta-feira; resultado será divulgado em janeiro

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 será divulgado nesta quarta-feira, 18 de novembro. Já as notas individuais dos participantes estão previstas para sair em 18 de janeiro de 2027, na Página do Participante, segundo o Ministério da Educação (MEC).

No segundo dia de prova, aplicada no último domingo, 15, os candidatos responderam a 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza, encerrando a aplicação regular do exame em todo o país. O primeiro domingo, 8, a prova teve Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação.

No balanço preliminar, o MEC informou que 64% dos inscritos compareceram ao segundo domingo de prova, enquanto 36% faltaram. O índice de ausência foi superior ao registrado em 2025, quando 32% dos candidatos não compareceram no segundo dia.

Quando sai o gabarito oficial do Enem 2026?

O gabarito oficial das provas dos dois domingos de aplicação será publicado em 18 de novembro, quarta-feira. Os participantes poderão consultar as respostas e conferir o desempenho nas questões objetivas.

A divulgação das notas, por sua vez, está prevista para 18 de janeiro de 2027. Os resultados individuais serão disponibilizados pelo Inep na Página do Participante, mediante acesso com os dados de login do candidato.

A nota do Enem pode ser utilizada em processos seletivos de universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de programas como o Prouni e o Fies para o ingresso em universidades particulares.

Alta abstenção no segundo dia

O percentual de ausentes no segundo domingo chegou a 36%, acima dos 32% registrados em 2025. Nos últimos quatro anos, a taxa de faltas no segundo dia havia oscilado entre 30% e 32%.

Segundo Barchini, o aumento já era esperado pelo governo, em razão do crescimento no número de inscrições e da inclusão automática de estudantes concluintes da rede pública de ensino.

O Enem 2026 teve cerca de 5 milhões de inscritos, ante 4,8 milhões em 2025. A inscrição automática de aproximadamente 500 mil estudantes da rede pública foi uma das medidas adotadas nesta edição para ampliar a participação.

O MEC também apontou aumento no comparecimento de concluintes do ensino médio da rede pública. Pelas projeções do ministério, a participação desses estudantes deve atingir um recorde.

Mais de 1,6 mil candidatos foram eliminados

Durante o segundo dia de aplicação, 1.683 participantes foram eliminados por descumprimento das regras do exame, segundo o balanço apresentado pelo ministro.

Também houve falta de energia em 11 locais de prova, distribuídos por cinco estados. Os candidatos afetados poderão solicitar a reaplicação do exame.

Veja onde foram registrados os problemas:

Minas Gerais: quatro locais, sendo três em João Monlevade e um em Salinas;

Bahia: três locais, um em Salvador e dois em Santo Estêvão;

Paraná: dois locais, em Curitiba e Arapongas;

Maranhão: um local, em Cururupu;

Piauí: um local, em Regeneração.

A reaplicação será restrita aos locais afetados pela interrupção de energia, e não às cidades inteiras.

Como pedir a reaplicação do Enem 2026?

Os participantes que tiveram a realização da prova prejudicada por problemas logísticos ou por doenças infectocontagiosas previstas no edital poderão solicitar a reaplicação.

O pedido deve ser feito entre 16 e 20 de novembro, exclusivamente pela Página do Participante. É necessário apresentar a documentação exigida para que o Inep analise a solicitação.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Os candidatos aprovados poderão realizar apenas a prova correspondente ao dia em que tiveram a participação comprometida.

Tentativa de ataques hackers

O ministro da Educação também comentou as tentativas de ataques cibernéticos aos sistemas do Inep durante o segundo domingo de provas.

Segundo Barchini, as ações foram detectadas e neutralizadas pelos mecanismos de segurança do governo federal, sem impacto significativo na aplicação do exame.

O ministro afirmou que não houve intercorrência grave relacionada às tentativas de ataque e que os sistemas públicos enfrentam esse tipo de ação de forma recorrente.

Quantas vagas o Enem oferece para o ensino superior?

A nota do Enem pode ser utilizada em diferentes processos de ingresso no ensino superior. Para 2027, a previsão do MEC é oferecer cerca de 275 mil vagas pelo Sisu.

Além disso, o ministério estima aproximadamente 540 mil oportunidades pelo Prouni e 530 mil pelo Fies. O exame também pode ser utilizado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior.

Com isso, a avaliação funciona como uma das principais portas de entrada para universidades e faculdades no país.