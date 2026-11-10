Ponto ou vírgula no Google Sheets? Como conferir a localidade da planilha

No Google Sheets, a escolha entre ponto ou vírgula como separador decimal é definida pela localidade da planilha, ajuste que vale para o arquivo inteiro. Em um arquivo configurado para o Brasil, o número mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos é escrito como 1.250,50. Com localidade Estados Unidos, o mesmo valor vira 1,250.50. Quem digita no padrão errado faz o Sheets ler o valor como texto, e a soma deixa a célula de fora.

A configuração fica escondida no menu de arquivo e costuma passar despercebida até o primeiro relatório com total errado. Abaixo, como conferir a configuração e corrigir valores lidos de forma errada.

O que é a localidade da planilha no Google Sheets?

A localidade é uma configuração de cada arquivo, não do computador. Segundo a central de ajuda do Google, ela define os padrões de moeda, data e número da planilha inteira.

A alteração vale para todos que abrem ou editam o arquivo, em qualquer país. Se um colega nos Estados Unidos muda a localidade de uma planilha compartilhada, o separador decimal muda também para a equipe no Brasil.

A localidade não altera o idioma dos menus. O idioma da interface segue as configurações da Conta Google.

Ponto ou vírgula: qual separador cada localidade usa?

O Google afirma que a localidade determina o caractere usado como separador decimal em todos os valores numéricos da planilha. Ela também define o caractere inserido pela tecla decimal do teclado numérico. Os dois padrões mais comuns para quem trabalha no Brasil são:

Localidade Brasil: vírgula para decimais e ponto para milhar, como em 1.250,50;

vírgula para decimais e ponto para milhar, como em 1.250,50; Localidade Estados Unidos: ponto para decimais e vírgula para milhar, como em 1,250.50.

Em uma planilha brasileira, o número dez e meio deve ser digitado como 10,5. Na americana, como 10.5.

Como conferir e alterar a localidade da planilha

A central de ajuda do Google descreve o caminho apenas para o navegador no computador:

Abra a planilha no Google Sheets; Clique em Arquivo e depois em Configurações; Na aba Geral, confira o campo Localidade; Para alterar, escolha o país desejado, como Brasil ou Estados Unidos; Se necessário, ajuste também o Fuso horário na mesma tela; Clique em Salvar configurações.

A mudança afeta apenas o arquivo aberto. As demais planilhas mantêm a localidade própria.

Como testar se o Sheets reconhece o número

Um teste com duas cópias do mesmo arquivo mostra a diferença sem depender da aparência dos números:

Crie duas cópias de uma planilha em branco; Na primeira, defina a localidade como Brasil; na segunda, como Estados Unidos; Na cópia Brasil, digite 10,5 na célula A1 e 2,5 na A2; Na cópia Estados Unidos, digite 10.5 na A1 e 2.5 na A2; Em A3, use =SOMA(A1:A2) ou =SUM(A1:A2), conforme o idioma das funções; Repita o teste trocando os separadores entre as cópias.

Com o separador certo, as duas cópias devem retornar 12,5 (ou 12.5). Com o separador trocado, o Sheets tende a tratar a entrada como texto ou, em alguns casos, como data. A soma passa a ignorar a célula e pode retornar zero.

Por que a soma no Google Sheets dá zero?

A causa mais comum é número gravado como texto. Funções como SOMA ignoram células com texto, e o resultado sai menor do que o esperado ou zerado.

Dois sinais ajudam a identificar o problema:

Alinhamento: por padrão, números ficam alinhados à direita da célula e texto fica à esquerda;

por padrão, números ficam alinhados à direita da célula e texto fica à esquerda; Soma de teste: se =SOMA() em um intervalo preenchido retorna 0, há boa chance de os valores estarem sendo lidos como texto.

Aplicar um formato em Formatar > Número não resolve. O formato muda a aparência de um valor que já é número, mas não converte texto em número.

Como corrigir números importados com o separador errado

O problema aparece com frequência em arquivos CSV e relatórios exportados de sistemas americanos, que usam ponto como decimal. Ao colar esses dados em uma planilha brasileira, os valores entram como texto. Trocar a localidade depois não converte o que já foi gravado.

Há dois caminhos:

Ajustar a localidade antes de importar: se os dados seguem o padrão americano e a planilha ainda está vazia, defina a localidade como Estados Unidos antes de colar o conteúdo;

se os dados seguem o padrão americano e a planilha ainda está vazia, defina a localidade como Estados Unidos antes de colar o conteúdo; Usar Localizar e substituir: selecione a coluna, pressione Ctrl + H (ou Cmd + Shift + H no Mac) e troque os separadores em duas etapas. Primeiro, substitua a vírgula de milhar por nada; depois, o ponto decimal por vírgula.

A ordem das etapas importa. Trocar o ponto por vírgula antes de remover a vírgula de milhar transforma 1,250.50 em 1,250,50, valor que o Sheets também não reconhece.

A localidade muda o separador das fórmulas?

Sim. Em planilhas com localidade Brasil, os argumentos das fórmulas são separados por ponto e vírgula. Com localidade Estados Unidos, por vírgula. Exemplos:

Brasil: =SOMA(A1:A2;B1:B2);

=SOMA(A1:A2;B1:B2); Estados Unidos: =SUM(A1:A2,B1:B2).

Por isso, uma fórmula copiada de um tutorial em inglês pode dar erro em uma planilha brasileira, mesmo que a função exista nas duas versões. Basta trocar a vírgula entre os argumentos por ponto e vírgula.

O nome das funções segue outra regra. Para usar SOMA em vez de SUM, a Conta Google precisa estar em um idioma diferente do inglês. Em Arquivo > Configurações, desmarque a opção Sempre usar nomes de função em inglês e salve. O Google oferece nomes de função em 21 idiomas além do inglês, incluindo o português do Brasil.