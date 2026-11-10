Ponto ou vírgula no Google Sheets? Como conferir a localidade da planilha

Google Sheets: localidade da planilha define se o decimal usa ponto ou vírgula
Colaboradora
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09h00.
Esse conteúdo explica como a configuração de localidade no Google Sheets determina o uso de ponto ou vírgula como separador decimal nas planilhas. A escolha afeta toda a planilha e pode causar erros nos cálculos se não estiver correta. O artigo detalha como verificar e alterar essa configuração, além de mostrar como corrigir valores já inseridos com o separador errado.
No Google Sheets, a escolha entre ponto ou vírgula como separador decimal é definida pela localidade da planilha, ajuste que vale para o arquivo inteiro. Em um arquivo configurado para o Brasil, o número mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos é escrito como 1.250,50. Com localidade Estados Unidos, o mesmo valor vira 1,250.50. Quem digita no padrão errado faz o Sheets ler o valor como texto, e a soma deixa a célula de fora.
A configuração fica escondida no menu de arquivo e costuma passar despercebida até o primeiro relatório com total errado. Abaixo, como conferir a configuração e corrigir valores lidos de forma errada.
A localidade é uma configuração de cada arquivo, não do computador. Segundo a central de ajuda do Google, ela define os padrões de moeda, data e número da planilha inteira.
A alteração vale para todos que abrem ou editam o arquivo, em qualquer país. Se um colega nos Estados Unidos muda a localidade de uma planilha compartilhada, o separador decimal muda também para a equipe no Brasil.
A localidade não altera o idioma dos menus. O idioma da interface segue as configurações da Conta Google.
O Google afirma que a localidade determina o caractere usado como separador decimal em todos os valores numéricos da planilha. Ela também define o caractere inserido pela tecla decimal do teclado numérico. Os dois padrões mais comuns para quem trabalha no Brasil são:
Em uma planilha brasileira, o número dez e meio deve ser digitado como 10,5. Na americana, como 10.5.
A central de ajuda do Google descreve o caminho apenas para o navegador no computador:
A mudança afeta apenas o arquivo aberto. As demais planilhas mantêm a localidade própria.
Um teste com duas cópias do mesmo arquivo mostra a diferença sem depender da aparência dos números:
Com o separador certo, as duas cópias devem retornar 12,5 (ou 12.5). Com o separador trocado, o Sheets tende a tratar a entrada como texto ou, em alguns casos, como data. A soma passa a ignorar a célula e pode retornar zero.
A causa mais comum é número gravado como texto. Funções como SOMA ignoram células com texto, e o resultado sai menor do que o esperado ou zerado.
Dois sinais ajudam a identificar o problema:
Aplicar um formato em Formatar > Número não resolve. O formato muda a aparência de um valor que já é número, mas não converte texto em número.
O problema aparece com frequência em arquivos CSV e relatórios exportados de sistemas americanos, que usam ponto como decimal. Ao colar esses dados em uma planilha brasileira, os valores entram como texto. Trocar a localidade depois não converte o que já foi gravado.
Há dois caminhos:
A ordem das etapas importa. Trocar o ponto por vírgula antes de remover a vírgula de milhar transforma 1,250.50 em 1,250,50, valor que o Sheets também não reconhece.
Sim. Em planilhas com localidade Brasil, os argumentos das fórmulas são separados por ponto e vírgula. Com localidade Estados Unidos, por vírgula. Exemplos:
Por isso, uma fórmula copiada de um tutorial em inglês pode dar erro em uma planilha brasileira, mesmo que a função exista nas duas versões. Basta trocar a vírgula entre os argumentos por ponto e vírgula.
O nome das funções segue outra regra. Para usar SOMA em vez de SUM, a Conta Google precisa estar em um idioma diferente do inglês. Em Arquivo > Configurações, desmarque a opção Sempre usar nomes de função em inglês e salve. O Google oferece nomes de função em 21 idiomas além do inglês, incluindo o português do Brasil.
O motivo mais comum é a localidade da planilha estar definida como Estados Unidos ou outro país que usa ponto como decimal. Confira em Arquivo > Configurações > Localidade.
A alteração muda os padrões do arquivo, mas não converte valores que já foram gravados como texto. Esses dados precisam ser corrigidos com Localizar e substituir ou digitados de novo.
Não. A configuração é individual de cada arquivo. Alterar uma planilha não afeta as outras.
Não. A localidade altera números, datas e moedas. O idioma da interface é definido nas configurações da Conta Google.
A central de ajuda do Google descreve o procedimento apenas para computador, pelo menu Arquivo > Configurações no navegador.