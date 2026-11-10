Fintech capta US$ 65 milhões para automatizar pagamentos de empresas com IA

RESUMO ＋ A Clara, plataforma de gestão de despesas corporativas na América Latina, anunciou uma captação de US$ 105 milhões, composta por uma rodada Série C de US$ 65 milhões e uma linha de financiamento de US$ 40 milhões. Após atingir US$ 100 milhões em receita líquida anualizada, a fintech destinará os recursos a inteligência artificial, automações, marketing e vendas.

A Clara, plataforma de gestão de despesas corporativas na América Latina, acaba de anunciar a captação de US$ 105 milhões. O montante é composto por uma rodada Série C de US$ 65 milhões e pela renovação de uma linha de financiamento de US$ 40 milhões do Customer Value Fund (CVF), da General Catalyst.

O anúncio chega depois de a Clara alcançar US$ 100 milhões em receita líquida anualizada, com 45 mil empresas atendidas. “Nossa oferta evoluiu dos cartões corporativos e da gestão de despesas para uma plataforma que reúne todos os fluxos de pagamentos e permite automatizar processos financeiros com inteligência artificial”, diz Gerry Giacomán Colyer, cofundador e CEO da Clara.

A rodada Série C de US$ 65 milhões foi liderada por Citius, Kaszek e DEG, subsidiária do grupo alemão KfW. Também participaram investidores já presentes no negócio, como Acrew Capital, Citi Ventures, Coatue, Commerce Ventures, DST Global Partners, Gaingels, General Catalyst, Mana Ventures, Monashees e Notable Capital. Entre os novos investidores estão CMT Digital, Nascent VC e Michael Gilroy.

O valor será utilizado para ampliar o uso de inteligência artificial. Além disso, parte dos recursos será investida em marketing e vendas.

Como o investimento será utilizado

A fintech tem crescido com a diversificação de serviços de gestão corporativa, que a levaram a alcançar uma receita anualizada de US$ 100 milhões. “A rodada acontece em um momento de maior escala e maturidade financeira da Clara, que evolui de uma startup para uma empresa com product-market fit comprovado e com compromisso de reinvestir o máximo possível para acelerar o crescimento e o desenvolvimento de produtos”, afirma Colyer.

Os recursos serão destinados ao desenvolvimento de novas automações e ao aprimoramento dos recursos de inteligência artificial da plataforma. Atualmente, a IA já está presente em soluções como pagamentos autônomos, verificação dos gastos de acordo com as políticas das empresas e gestão de pagamentos de combustível por meio do Clara Veículos, lançado neste ano.

“Trabalhamos incansavelmente para oferecer às empresas latino-americanas ferramentas que permitam competir e vencer no cenário global”, afirma. “À medida que os agentes de IA passam a fazer parte das operações das empresas, estamos determinados a garantir que os negócios latino-americanos ajudem a moldar o futuro”, diz Colyer.

Segundo o CEO, parte do investimento também será destinada à frente comercial, aproximando a Clara das empresas atendidas. Já a linha de financiamento renovada deverá ser utilizada para fortalecer as equipes de marketing e vendas.

A empresa, que tem sede no Brasil, revela ter 70 vagas abertas nessas áreas como forma de impulsionar o crescimento. “Estamos contratando além das nossas sedes, em diferentes regiões do Brasil, de Manaus ao interior do Paraná. Essa presença nos ajuda a conhecer melhor as necessidades de cada mercado e ampliar o alcance de produtos como Clara Veículos e TravelPay”, afirma.

Quais países se beneficiam do aporte

O Brasil deve concentrar parte importante dos investimentos da Clara. Segundo a companhia, o país é central para sua estratégia e já atingiu o breakeven na operação brasileira.

Com os novos recursos, a fintech pretende ampliar o alcance de produtos como Clara Veículos, voltado a pagamentos de combustíveis, e TravelPay, direcionado a despesas com viagens corporativas, inclusive fora do eixo Rio–São Paulo.

A companhia também pretende avançar em sua atuação internacional. “Com o lançamento do Clara Global, nossa plataforma de gestão de despesas que pode ser integrada a cartões globais e carteiras de stablecoins, ampliamos nosso alcance. Podemos atender clientes de quase qualquer país e apoiar nossos clientes latino-americanos em sua expansão pelo mundo”, diz Colyer.

A estratégia inclui a ampliação das equipes comerciais e o início recente da operação na Argentina.

Para 2027, a Clara tem como meta dobrar sua participação no mercado brasileiro de pagamentos com cartões de crédito corporativos. Atualmente, a empresa responde por cerca de 10% desse volume.

Qual a história da Clara

Fundada em 2020, na Cidade do México, pelos empreendedores Gerry Giacomán Colyer e Diego García Escobedo, a Clara surgiu com a proposta de simplificar a gestão financeira das empresas. A fintech foi criada para substituir processos pouco eficientes, como o uso de cartões pessoais por funcionários para despesas corporativas, os reembolsos manuais e o controle de gastos por meio de planilhas.

O crescimento foi acelerado: apenas oito meses após o início das operações comerciais, em 2021, a empresa alcançou o status de unicórnio, atribuído a startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Naquele ano, a companhia realizou duas captações importantes. Em uma rodada Série A, levantou US$ 30 milhões com Kaszek Ventures, DST Global e Monashees. Meses depois, em dezembro, recebeu outros US$ 70 milhões em uma rodada Série B liderada pela Coatue, com participação dos mesmos investidores.

A trajetória de captações continuou nos anos seguintes, acompanhando a expansão dos negócios e a necessidade de ampliar a capacidade de financiamento da empresa. Em 2022, a fintech obteve uma linha de crédito de US$ 50 milhões do Goldman Sachs. No ano seguinte, captou mais US$ 60 milhões em uma extensão da Série B, liderada pela GGV Capital, com participação de Acrew Capital e Citi Ventures. Também em 2023, contratou US$ 90 milhões em linhas de financiamento da Accial Capital e da Skandia FCP.

Em abril de 2025, a Clara anunciou uma estrutura de US$ 80 milhões, que combinou investimento em participação acionária, com aportes da Kaszek e da Citi Ventures, e uma linha de crédito da General Catalyst. Já em novembro daquele ano, recebeu outros US$ 70 milhões em financiamento do BBVA Spark, da Covalto e de investidores institucionais, reforçando os recursos disponíveis para sustentar sua expansão na América Latina.

Com a expansão da plataforma, a Clara também passou a investir em inteligência artificial para aprimorar seus produtos e acelerar o desenvolvimento de novas funcionalidades. A fintech utiliza o feedback dos clientes para orientar melhorias, transformando as demandas recebidas em tarefas que podem ser executadas por agentes de IA.

Um exemplo surgiu durante o período de testes da solução de gestão de frotas: a partir de uma necessidade apontada pelos usuários, a empresa criou a possibilidade de vincular cartões de combustível diretamente aos veículos, em vez de associá-los a funcionários. “Isso permite que os clientes participem diretamente da evolução do produto e que avancemos mais rapidamente de uma necessidade operacional para uma solução”, afirma Colyer.