Dá para usar o celular como webcam do notebook? Veja como testar sem comprar câmera

RESUMO ＋ Android com Windows 11 e iPhone com Mac podem funcionar como webcam do notebook sem compra de equipamento. No Windows, o recurso fica em Dispositivos móveis e exige Android 10 ou superior. No Mac, a Câmera de Continuidade aceita iPhone XR ou mais novo. Celulares Pixel viram webcam por cabo USB, e iPhone com Windows depende de apps de terceiros.

Na maior parte dos casos, o celular pode funcionar como webcam do notebook sem compra de equipamento. Windows 11 e macOS têm recursos nativos que transformam o Android e o iPhone em uma câmera reconhecida pelo sistema, disponível em apps de videochamada como Teams e Google Meet.

A troca costuma valer o teste porque a câmera traseira do celular supera a webcam embutida da maioria dos notebooks em resolução e em ambientes com pouca luz. O caminho depende da combinação de aparelhos.

Qual combinação de celular e computador funciona sem app extra?

Android e Windows 11: recurso nativo da Microsoft, sem fio, pelo app Vincular ao Windows;

recurso nativo da Microsoft, sem fio, pelo app Vincular ao Windows; iPhone e Mac: Câmera de Continuidade, da Apple, com ou sem cabo;

Câmera de Continuidade, da Apple, com ou sem cabo; Google Pixel e qualquer computador: modo webcam por cabo USB, sem instalar nada;

modo webcam por cabo USB, sem instalar nada; iPhone e Windows: não há recurso nativo, e o uso depende de apps de terceiros.

Como usar o celular Android como webcam no Windows 11?

Segundo a página de suporte da Microsoft, atualizada em agosto de 2026, o recurso exige:

Computador: Windows 11 ou posterior;

Windows 11 ou posterior; Celular: Android 10 ou posterior;

Android 10 ou posterior; App: Vincular ao Windows na versão 1.24022.0 ou mais recente.

Com os requisitos atendidos, a configuração é feita no computador:

Abra as Configurações do Windows; Entre em Bluetooth e dispositivos; Role a página e selecione Dispositivos móveis; Se o celular ainda não estiver vinculado, clique em Adicionar dispositivo e siga as instruções de pareamento; Selecione o Android na lista e ative a chave Usar como câmera conectada; Abra o app de videochamada e escolha o celular no menu de câmera.

No primeiro uso, o Android pede permissão para o Windows acessar a câmera. A troca entre a webcam do notebook e a do celular fica nas configurações de vídeo de cada app.

Como usar o iPhone como webcam no Mac?

A Câmera de Continuidade funciona com iPhone XR ou mais novo com iOS 16 ou posterior e com qualquer Mac compatível com o macOS Ventura 13, de acordo com a documentação da Apple. Os dois aparelhos precisam estar na mesma Conta Apple, com autenticação de dois fatores, Bluetooth e Wi-Fi ligados.

No iPhone, abra Ajustes, toque em Geral e depois em AirPlay e Continuidade (ou AirPlay e Handoff) para confirmar que a Câmera de Continuidade está ativada; Prenda o iPhone em um suporte perto do Mac, na horizontal, com as câmeras traseiras voltadas para o rosto; Bloqueie a tela do iPhone; No Mac, abra o FaceTime ou outro app de vídeo e selecione o iPhone no menu de câmera.

A conexão funciona sem fio, mas o cabo USB mantém a bateria carregada em reuniões longas. Para usar também o microfone do iPhone, o caminho no Mac é Ajustes do Sistema, Som e Entrada.

Efeitos como Palco Central, Modo Retrato, Luz de Estúdio e Visualização da Mesa ficam no menu de vídeo do macOS durante a chamada.

Celular Pixel funciona como webcam por cabo USB?

Sim. Desde o Android 14, os celulares Google Pixel têm um modo webcam que dispensa app no computador. Segundo a central de ajuda do Google, o computador precisa reconhecer câmeras no padrão UVC, o mesmo das webcams USB comuns, o que inclui Windows e Mac.

Conecte o Pixel ao computador com um cabo USB que transmita dados; No celular, toque na notificação de carregamento via USB; Em Usar USB para, selecione Webcam; No app de videochamada, escolha a nova câmera na lista.

O celular continua carregando enquanto transmite. Em aparelhos Android de outras marcas, a opção de webcam pode não aparecer no menu USB.

Dá para usar o iPhone como webcam no Windows?

Não por recurso nativo. A Câmera de Continuidade só funciona com Mac, e a função da Microsoft atende apenas a celulares Android.

A alternativa são apps como DroidCam e Iriun Webcam, que pedem a instalação de um programa no computador e de um app no celular. Eles também atendem Android em computadores com Windows 10. A estabilidade varia conforme a rede e a versão do app. Antes de instalar, confira as permissões pedidas e as avaliações recentes na loja de apps.

O que fazer quando o celular não aparece como câmera?

Android não aparece no Windows: confirme se o PC roda Windows 11, se o celular está vinculado em Dispositivos móveis e se a chave Usar como câmera conectada está ativa;

confirme se o PC roda Windows 11, se o celular está vinculado em Dispositivos móveis e se a chave Usar como câmera conectada está ativa; Imagem preta no Windows: procure na barra de tarefas uma janela com ícone de câmera, que orienta a liberação, ou ative a permissão de câmera do app Vincular ao Windows nas configurações do Android;

procure na barra de tarefas uma janela com ícone de câmera, que orienta a liberação, ou ative a permissão de câmera do app Vincular ao Windows nas configurações do Android; Imagem na orientação errada: desative o bloqueio de rotação do Android;

desative o bloqueio de rotação do Android; iPhone não aparece no Mac: atualize macOS, iOS e o app de vídeo, desbloqueie e bloqueie o iPhone se ele foi reiniciado e teste com cabo USB;

atualize macOS, iOS e o app de vídeo, desbloqueie e bloqueie o iPhone se ele foi reiniciado e teste com cabo USB; iPhone desconecta do Wi-Fi: a Apple descreve o comportamento como raro e indica ligar o iPhone ao Mac por cabo ou desativar os dados móveis.

Como melhorar a imagem do celular usado como webcam?

Apoio fixo: um suporte ou uma pilha de livros evita imagem tremida;

um suporte ou uma pilha de livros evita imagem tremida; Luz à frente: janela ou luminária deve ficar diante do rosto, nunca atrás;

janela ou luminária deve ficar diante do rosto, nunca atrás; Carregador ligado: a transmissão de vídeo consome bateria e aquece o aparelho em chamadas longas;

a transmissão de vídeo consome bateria e aquece o aparelho em chamadas longas; Apps fechados: encerrar jogos e apps pesados reduz o aquecimento e as quedas de desempenho.