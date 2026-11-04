Dá para usar o celular como webcam do notebook? Veja como testar sem comprar câmera

Celular como webcam: Android e iPhone podem substituir a câmera do notebook sem app extra (Shutterstock)
Colaboradora
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10h00.
Android com Windows 11 e iPhone com Mac podem funcionar como webcam do notebook sem compra de equipamento. No Windows, o recurso fica em Dispositivos móveis e exige Android 10 ou superior. No Mac, a Câmera de Continuidade aceita iPhone XR ou mais novo. Celulares Pixel viram webcam por cabo USB, e iPhone com Windows depende de apps de terceiros.
Na maior parte dos casos, o celular pode funcionar como webcam do notebook sem compra de equipamento. Windows 11 e macOS têm recursos nativos que transformam o Android e o iPhone em uma câmera reconhecida pelo sistema, disponível em apps de videochamada como Teams e Google Meet.
A troca costuma valer o teste porque a câmera traseira do celular supera a webcam embutida da maioria dos notebooks em resolução e em ambientes com pouca luz. O caminho depende da combinação de aparelhos.
Segundo a página de suporte da Microsoft, atualizada em agosto de 2026, o recurso exige:
Com os requisitos atendidos, a configuração é feita no computador:
No primeiro uso, o Android pede permissão para o Windows acessar a câmera. A troca entre a webcam do notebook e a do celular fica nas configurações de vídeo de cada app.
A Câmera de Continuidade funciona com iPhone XR ou mais novo com iOS 16 ou posterior e com qualquer Mac compatível com o macOS Ventura 13, de acordo com a documentação da Apple. Os dois aparelhos precisam estar na mesma Conta Apple, com autenticação de dois fatores, Bluetooth e Wi-Fi ligados.
A conexão funciona sem fio, mas o cabo USB mantém a bateria carregada em reuniões longas. Para usar também o microfone do iPhone, o caminho no Mac é Ajustes do Sistema, Som e Entrada.
Efeitos como Palco Central, Modo Retrato, Luz de Estúdio e Visualização da Mesa ficam no menu de vídeo do macOS durante a chamada.
Sim. Desde o Android 14, os celulares Google Pixel têm um modo webcam que dispensa app no computador. Segundo a central de ajuda do Google, o computador precisa reconhecer câmeras no padrão UVC, o mesmo das webcams USB comuns, o que inclui Windows e Mac.
O celular continua carregando enquanto transmite. Em aparelhos Android de outras marcas, a opção de webcam pode não aparecer no menu USB.
Não por recurso nativo. A Câmera de Continuidade só funciona com Mac, e a função da Microsoft atende apenas a celulares Android.
A alternativa são apps como DroidCam e Iriun Webcam, que pedem a instalação de um programa no computador e de um app no celular. Eles também atendem Android em computadores com Windows 10. A estabilidade varia conforme a rede e a versão do app. Antes de instalar, confira as permissões pedidas e as avaliações recentes na loja de apps.
Não. Os recursos da Microsoft, da Apple e do Google usam só o celular e, no caso do Pixel, um cabo USB que transmita dados. Um suporte melhora o enquadramento, mas não é obrigatório.
O recurso nativo da Microsoft exige Windows 11. No Windows 10, as opções são apps de terceiros ou o modo webcam por cabo dos celulares Pixel.
Depende do recurso. Android com Windows 11 funciona sem fio, e o Pixel só por cabo. No iPhone, as duas formas funcionam, mas o cabo mantém a bateria carregada e evita que o aparelho se desconecte do Wi-Fi.
Não sem interromper o vídeo. Segundo a Apple, desbloquear o iPhone pausa a transmissão, que volta quando a tela é bloqueada e o aparelho retorna ao suporte.