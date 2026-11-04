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Dá para usar o celular como webcam do notebook? Veja como testar sem comprar câmera

Recursos nativos do Windows 11 e do macOS usam o celular Android ou o iPhone como webcam em chamadas de vídeo; veja requisitos e o que fazer quando o aparelho não aparece

Celular como webcam: Android e iPhone podem substituir a câmera do notebook sem app extra (Shutterstock)

Celular como webcam: Android e iPhone podem substituir a câmera do notebook sem app extra (Shutterstock)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10h00.

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Android com Windows 11 e iPhone com Mac podem funcionar como webcam do notebook sem compra de equipamento. No Windows, o recurso fica em Dispositivos móveis e exige Android 10 ou superior. No Mac, a Câmera de Continuidade aceita iPhone XR ou mais novo. Celulares Pixel viram webcam por cabo USB, e iPhone com Windows depende de apps de terceiros.

Na maior parte dos casos, o celular pode funcionar como webcam do notebook sem compra de equipamento. Windows 11 e macOS têm recursos nativos que transformam o Android e o iPhone em uma câmera reconhecida pelo sistema, disponível em apps de videochamada como Teams e Google Meet.

A troca costuma valer o teste porque a câmera traseira do celular supera a webcam embutida da maioria dos notebooks em resolução e em ambientes com pouca luz. O caminho depende da combinação de aparelhos.

Qual combinação de celular e computador funciona sem app extra?

  • Android e Windows 11: recurso nativo da Microsoft, sem fio, pelo app Vincular ao Windows;
  • iPhone e Mac: Câmera de Continuidade, da Apple, com ou sem cabo;
  • Google Pixel e qualquer computador: modo webcam por cabo USB, sem instalar nada;
  • iPhone e Windows: não há recurso nativo, e o uso depende de apps de terceiros.

Como usar o celular Android como webcam no Windows 11?

Segundo a página de suporte da Microsoft, atualizada em agosto de 2026, o recurso exige:

  • Computador: Windows 11 ou posterior;
  • Celular: Android 10 ou posterior;
  • App: Vincular ao Windows na versão 1.24022.0 ou mais recente.

Com os requisitos atendidos, a configuração é feita no computador:

  1. Abra as Configurações do Windows;
  2. Entre em Bluetooth e dispositivos;
  3. Role a página e selecione Dispositivos móveis;
  4. Se o celular ainda não estiver vinculado, clique em Adicionar dispositivo e siga as instruções de pareamento;
  5. Selecione o Android na lista e ative a chave Usar como câmera conectada;
  6. Abra o app de videochamada e escolha o celular no menu de câmera.

No primeiro uso, o Android pede permissão para o Windows acessar a câmera. A troca entre a webcam do notebook e a do celular fica nas configurações de vídeo de cada app.

Como usar o iPhone como webcam no Mac?

A Câmera de Continuidade funciona com iPhone XR ou mais novo com iOS 16 ou posterior e com qualquer Mac compatível com o macOS Ventura 13, de acordo com a documentação da Apple. Os dois aparelhos precisam estar na mesma Conta Apple, com autenticação de dois fatores, Bluetooth e Wi-Fi ligados.

  1. No iPhone, abra Ajustes, toque em Geral e depois em AirPlay e Continuidade (ou AirPlay e Handoff) para confirmar que a Câmera de Continuidade está ativada;
  2. Prenda o iPhone em um suporte perto do Mac, na horizontal, com as câmeras traseiras voltadas para o rosto;
  3. Bloqueie a tela do iPhone;
  4. No Mac, abra o FaceTime ou outro app de vídeo e selecione o iPhone no menu de câmera.

A conexão funciona sem fio, mas o cabo USB mantém a bateria carregada em reuniões longas. Para usar também o microfone do iPhone, o caminho no Mac é Ajustes do Sistema, Som e Entrada.

Efeitos como Palco Central, Modo Retrato, Luz de Estúdio e Visualização da Mesa ficam no menu de vídeo do macOS durante a chamada.

Celular Pixel funciona como webcam por cabo USB?

Sim. Desde o Android 14, os celulares Google Pixel têm um modo webcam que dispensa app no computador. Segundo a central de ajuda do Google, o computador precisa reconhecer câmeras no padrão UVC, o mesmo das webcams USB comuns, o que inclui Windows e Mac.

  1. Conecte o Pixel ao computador com um cabo USB que transmita dados;
  2. No celular, toque na notificação de carregamento via USB;
  3. Em Usar USB para, selecione Webcam;
  4. No app de videochamada, escolha a nova câmera na lista.

O celular continua carregando enquanto transmite. Em aparelhos Android de outras marcas, a opção de webcam pode não aparecer no menu USB.

Dá para usar o iPhone como webcam no Windows?

Não por recurso nativo. A Câmera de Continuidade só funciona com Mac, e a função da Microsoft atende apenas a celulares Android.

A alternativa são apps como DroidCam e Iriun Webcam, que pedem a instalação de um programa no computador e de um app no celular. Eles também atendem Android em computadores com Windows 10. A estabilidade varia conforme a rede e a versão do app. Antes de instalar, confira as permissões pedidas e as avaliações recentes na loja de apps.

O que fazer quando o celular não aparece como câmera?

  • Android não aparece no Windows: confirme se o PC roda Windows 11, se o celular está vinculado em Dispositivos móveis e se a chave Usar como câmera conectada está ativa;
  • Imagem preta no Windows: procure na barra de tarefas uma janela com ícone de câmera, que orienta a liberação, ou ative a permissão de câmera do app Vincular ao Windows nas configurações do Android;
  • Imagem na orientação errada: desative o bloqueio de rotação do Android;
  • iPhone não aparece no Mac: atualize macOS, iOS e o app de vídeo, desbloqueie e bloqueie o iPhone se ele foi reiniciado e teste com cabo USB;
  • iPhone desconecta do Wi-Fi: a Apple descreve o comportamento como raro e indica ligar o iPhone ao Mac por cabo ou desativar os dados móveis.

Como melhorar a imagem do celular usado como webcam?

  • Apoio fixo: um suporte ou uma pilha de livros evita imagem tremida;
  • Luz à frente: janela ou luminária deve ficar diante do rosto, nunca atrás;
  • Carregador ligado: a transmissão de vídeo consome bateria e aquece o aparelho em chamadas longas;
  • Apps fechados: encerrar jogos e apps pesados reduz o aquecimento e as quedas de desempenho.

Perguntas frequentes

Precisa comprar algum acessório?

Não. Os recursos da Microsoft, da Apple e do Google usam só o celular e, no caso do Pixel, um cabo USB que transmita dados. Um suporte melhora o enquadramento, mas não é obrigatório.

Funciona com Windows 10?

O recurso nativo da Microsoft exige Windows 11. No Windows 10, as opções são apps de terceiros ou o modo webcam por cabo dos celulares Pixel.

É melhor usar cabo ou Wi-Fi?

Depende do recurso. Android com Windows 11 funciona sem fio, e o Pixel só por cabo. No iPhone, as duas formas funcionam, mas o cabo mantém a bateria carregada e evita que o aparelho se desconecte do Wi-Fi.

Dá para mexer no iPhone durante a chamada?

Não sem interromper o vídeo. Segundo a Apple, desbloquear o iPhone pausa a transmissão, que volta quando a tela é bloqueada e o aparelho retorna ao suporte.

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